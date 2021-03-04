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    Bu bilgisayar çok farklı | 7 tane ekranı var

    04 Mart 2021, 20:35
    4,7b
    1
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Bilgisayar dünyasında son dönemin en popüler yaklaşımlarından biri de birden fazla ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar modelleri. İlk tanıtımı yapılan yeni bir dizüstü bilgisayar, 7 ekrana sahip.

    Son dönemde Asus'un yaptığı çift ekranlı dizüstü bilgisayarları, daha önce Razer'ın tanıttığı üç ekranlı dizüstü bilgisayar tasarımını görmüştük. Ancak videomuza konuk olan dizüstü bilgisayarın tam 7 tane ekranı var, evet yanlış duymadınız bu bilgisayarda tam 7 ekran var.



    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş
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    F f1bilalII 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kripto ve borsa işiyle ilgilenenler için yararlı
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    vozy (Vatan Yiğit) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence bitcoinci admin bundan alır yada evinde benzeri sistem vardır:D
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    insanlar nelerle uğraşıyor? bu ürün gibi ürünlerin ömrünün fazla olacağını sanmıyorum.
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan tvye bağlarım veya projeksiyona bağlarım 7 tane ekranda yok ölü pixel var yok b*ku varmı oyu varmı buyu varmı diye kafamı yoramam
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben dizüstü bilgisayarların her zaman masaüstü bilgisayarlardan daha pratik ve gittikçe de güçlenerek daha ergonomik ve tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Hatta masa üstü almayı angarya görüyorum. Çok ekranlı bu modellerin ise oyun oynamaktan çok oyun tasarımı, düzenlenmesi, borsa simsarlığı, film yapımcılığı, tasarımcılık gibi gibi bir çok platform için çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Oyun oynamak çok yakın gelecekte tamamen bulut oyun sistemine aktarılacağından böyle güçlü bilgisayarlar size oyunun kendisini yapmak için fırsat tanıyacaktır. Yani eğlence için değil iş odaklı düşünülmesi daha karlı bir yatırım olacaktır. Eğer bir iş üretme yeteneğiniz varsa tabii.
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    A aysensS 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gel yarın fbıda işe başla :)
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    Halilowich (H Y) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Borsa ve hisse senedi takibi güzel yapılır bununla :D
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna sahip olan kişi direkt olarak FBI hacleyebilir
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir an Burak Şolt'un ''5 para etmez ürünlerde bugün'' isimli incelemelerinden biri sandım :))
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