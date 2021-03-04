Bu bilgisayar çok farklı | 7 tane ekranı var

Bilgisayar dünyasında son dönemin en popüler yaklaşımlarından biri de birden fazla ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar modelleri. İlk tanıtımı yapılan yeni bir dizüstü bilgisayar, 7 ekrana sahip.

Son dönemde Asus'un yaptığı çift ekranlı dizüstü bilgisayarları, daha önce Razer'ın tanıttığı üç ekranlı dizüstü bilgisayar tasarımını görmüştük. Ancak videomuza konuk olan dizüstü bilgisayarın tam 7 tane ekranı var, evet yanlış duymadınız bu bilgisayarda tam 7 ekran var.