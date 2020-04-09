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    Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir

    Yazılım devinin çift ekranlı taşınabilir cihazlarda kullanılmasını planladığı Windows 10X’ten kötü haber var.
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    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir
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    Microsoft son dönemde çift ekranıyla dikkat çeken Windows 10X cihazlarıyla da gündemde. Gelen haberlere göre salgın firmanın planlarını değiştirmeye zorlamış.

    Windows 10X için önemli strateji değişikliği

    Görünüşe göre Microsoft çift ekranlı Windows 10X dizüstüsünü bu yıl satışa sunmayacak. Karar iş ortaklarının geliştirdiği modelleri de kapsarken firma strateji değişikliğine de gidebilir. İddiaya göre Microsoft öncelik değiştirerek Chromebook’ların karşısına çıkacak  2’si1 ve geleneksel formattaki dizüstülerde kullanılacak bir Windows 10X üzerine eğilecek.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor"

    Böylelikle çift ekranlı Surface modelleri öncesinde Windows 10X Win32 programları bakımından daha kararlı ve uyumlu hale gelebilecek. Diğer taraftan Surface Duo android cihazı da Surface Neo gibi 2021 yılına sarkacağa benziyor.



    https://hexus.net/tech/news/laptop/141478-no-windows-10x-dual-screen-devices-year-says-insider/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 4 sa.
    Sacmaydi zaten. Iki ekranli cihazin hic bir kolayligi yok aksine isleri zorlastiriyor.
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