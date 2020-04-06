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    Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor

    Yazılım devinin popüler işletim sistemine getireceği yeni yapıda güncelleme bildirimleri de değişiyor.
    2 gün
    9,3b
    3
    13
    İşletim Sistemleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor
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    Microsoft’un güncellemeleri dolayısıyla çokça eleştiri alsa uzun bir süre sonunda önemli bir pazar payına ulaşan işletim sistemi Windows 10’a gelecek yapı 2004’le gelecek bir değişiklik daha ortaya çıktı.

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    Bildirim penceresi değişiyor

    Hali hazırda sistemin yeniden başlatılmasını gerektiren önemli güncelleştirmeler geldiğinde sağ alt tarafta açılan bildirim penceresi aracılığıyla kullanıcıya bilgi veriliyor. Güncellemenin zamanını seçebildiğiniz pencere yapı 2004 ile birlikte göze daha fazla hitap eder hale gelecek.

    Bununla birlikte dizüstü kullanıcılarına bilgisayarlarını prize bağlamaları yönünde görsel bir hatırlatma da eklenmesi güncelleme sürecinin kötü sonla bitmemesi adına kullanıcı dostu bir düşünce olmuş.

    Ayrıca Bkz. "GDDR5 stokları tükeniyor"

    Yapı 2004 şu anda Insider sürecinde önceden deneyimlemek isteyen kullanıcılara sunulmuş durumda. Yaygın dağıtıma geçilmesi ise önümüzdeki ayda gerçekleşecek.



    https://www.htnovo.net/2020/04/windows-10-versione-2004-nuova-notifica.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Chromé (Gökay ) 2 gün en beğenilen blue7
    Yalnızca dizüstü bilgisayarlarda görüntülenecek şekilde kodlanmıştır zaten.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakayvacık 15 sa. yeni yorumcu
    bir bana mı güncelleme uyarısı gelmiyor
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 15 sa.
    Yahu benim hala msn açılıyor laptopu açtığımda. Onu bi düzeltsinler. Silinmiyor da.
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    DH Misafiri 16 sa.
    Ben insider kullanıcısıyım ve Windows 2004'ü yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum çok memnunum.
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    DH Misafiri 1 gün
    microsoftun sitesinden güncelleme yardımcısını indirerek güncelleyebilirsin :)
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    DH Misafiri 1 gün
    Ya salın şu windows'u google'a adam etsin. Microsoft çok yavaş gelişiyor o da yetmiyormuş gibi 100$ verip beta tester olarak kullanıyoruz komik.
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    semsengineer (nothing çelik) 1 gün
    kullanıyorum bayadır 2004 ü sorun yok güzl gayet tavsiye ederim.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Ya benim hala 1903te kaldı güncellemiyor. Sebebi ne olabilir?

    Beşiktaşlı olduğumu biliyor da ondan mı yapıyor acaba Windows?
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    cocainbar (ismail bey) 2 gün
    Eski laptopa win 7 yukluyorum butun driverlari yukluyor kendisi, win 10 yukluyorum internete bile baglanamiyorum cunku hic bir driver yuklenmiyor, haliyle ne ethernet ne wifi olmuyor. Kendim yuklemek istesem mevcut driver guncel diyip yukletmiyor. Yaptiklari isletim sisteminin ta ....
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    zeynelali (Zeynel Küçükekiz) 2 gün
    2004 e güncelledim yok öyle bir şey
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün zeynelali
    eğer laptop kullanıyorsan bundan sonra gelecek kritik güncellemede çıkacak bu uyarı. 2004 le çıkmaz çünkü 2004 ile geldi zaten
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    smart1978 (X Y) 2 gün
    Kozmetiksel acidan da ozunde bir AKIL olmasi ile guzel bir gelisme.
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    blue7 2 gün smart1978
    Laptoplar için mantıklı olsa da masaüstü pc bir o kadar mantıksız bir olay. Masaüstü Prize takılı olmadan çalışmaz zaten :D
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    9313 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    windows 10, windows 10 yapı 2004 ve
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