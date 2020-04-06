Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor

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Microsoft’un güncellemeleri dolayısıyla çokça eleştiri alsa uzun bir süre sonunda önemli bir pazar payına ulaşan işletim sistemi Windows 10’a gelecek yapı 2004’le gelecek bir değişiklik daha ortaya çıktı.

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Bildirim penceresi değişiyor

Hali hazırda sistemin yeniden başlatılmasını gerektiren önemli güncelleştirmeler geldiğinde sağ alt tarafta açılan bildirim penceresi aracılığıyla kullanıcıya bilgi veriliyor. Güncellemenin zamanını seçebildiğiniz pencere yapı 2004 ile birlikte göze daha fazla hitap eder hale gelecek.

Bununla birlikte dizüstü kullanıcılarına bilgisayarlarını prize bağlamaları yönünde görsel bir hatırlatma da eklenmesi güncelleme sürecinin kötü sonla bitmemesi adına kullanıcı dostu bir düşünce olmuş.

Ayrıca Bkz. "GDDR5 stokları tükeniyor"

Yapı 2004 şu anda Insider sürecinde önceden deneyimlemek isteyen kullanıcılara sunulmuş durumda. Yaygın dağıtıma geçilmesi ise önümüzdeki ayda gerçekleşecek.

https://www.htnovo.net/2020/04/windows-10-versione-2004-nuova-notifica.html

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