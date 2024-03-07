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    Anlık Bildirim

    Yeni Surface cihazları ve Windows 11 özellikleri 21 Mart'ta tanıtılacak

    Microsoft ay sonuna doğru bir etkinlik düzenleyecek. Şirket sadece yeni Surface cihazlarını değil aynı zamanda Windows 11 ve Copilot için yapay zeka destekli yeni özellikleri de görücüye çıkaracak.

    Yeni Surface cihazları ve Windows özellikleri yakında tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    Microsoft, bu ayın sonlarında bir dijital etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılım devi 21 Mart'ta yapılacak etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda Windows 11'de sunulacak iyileştirmelere ve yapay zeka asistanı Copilot'un yeteneklerine odaklanacak.

    Şirketin etkinlikte yapay zeka görevlerini hızlandırmak için nöral işlem birimi (NPU) içeren en yeni Intel Core Ultra ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcilerle güçlendirilmiş Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını tanıtılacağı bildiriliyor. Her iki model de kurumsal kullanıcılara yönelik olacak.

    Yeni Surface cihazları ve Windows özellikleri yakında tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    AI Explorer da duyurulabilir

    Yeni Surface serisi cihazlar sonbahar Windows 11 özellik güncellemesindeki tüm yapay zeka tabanlı özellikleri tam olarak destekleyen piyasadaki ilk cihazlar arasında olacaklar. Intel modelleri Nisan ayında, Arm versiyonları ise Haziran ayında gelecek.

    Etkinlikte ayrıca Windows 11 ve Copilot'un çalışması için özel bir nöral işlem birimi (NPU) gerektiren yeni özelliklerinden de bahsedilecek. Tüm bunlara ek olarak AI Explorer'ın duyurulması da muhtemel. Bu özellik, yapay zekanın gücünden yararlanarak günlük görevlerinizi daha hızlı ve daha kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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