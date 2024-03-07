Yeni Surface cihazları ve Windows 11 özellikleri 21 Mart'ta tanıtılacak

Tam Boyutta Gör

Microsoft, bu ayın sonlarında bir dijital etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılım devi 21 Mart'ta yapılacak etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda Windows 11'de sunulacak iyileştirmelere ve yapay zeka asistanı Copilot'un yeteneklerine odaklanacak.

Google harekete geçti: Arama sonuçları çöp içeriklerden kurtuluyo 23 sa. önce eklendi

Şirketin etkinlikte yapay zeka görevlerini hızlandırmak için nöral işlem birimi (NPU) içeren en yeni Intel Core Ultra ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcilerle güçlendirilmiş Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını tanıtılacağı bildiriliyor. Her iki model de kurumsal kullanıcılara yönelik olacak.

Tam Boyutta Gör

AI Explorer da duyurulabilir

Yeni Surface serisi cihazlar sonbahar Windows 11 özellik güncellemesindeki tüm yapay zeka tabanlı özellikleri tam olarak destekleyen piyasadaki ilk cihazlar arasında olacaklar. Intel modelleri Nisan ayında, Arm versiyonları ise Haziran ayında gelecek.

Etkinlikte ayrıca Windows 11 ve Copilot'un çalışması için özel bir nöral işlem birimi (NPU) gerektiren yeni özelliklerinden de bahsedilecek. Tüm bunlara ek olarak AI Explorer'ın duyurulması da muhtemel. Bu özellik, yapay zekanın gücünden yararlanarak günlük görevlerinizi daha hızlı ve daha kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Yeni Surface cihazları ve Windows özellikleri yakında tanıtılacak