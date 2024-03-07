Yeni Surface cihazları ve Windows 11 özellikleri 21 Mart'ta tanıtılacak

Microsoft, bu ayın sonlarında bir dijital etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılım devi 21 Mart'ta yapılacak etkinlikte yeni Surface cihazlarını tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda Windows 11'de sunulacak iyileştirmelere ve yapay zeka asistanı Copilot'un yeteneklerine odaklanacak.
Şirketin etkinlikte yapay zeka görevlerini hızlandırmak için nöral işlem birimi (NPU) içeren en yeni Intel Core Ultra ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcilerle güçlendirilmiş Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını tanıtılacağı bildiriliyor. Her iki model de kurumsal kullanıcılara yönelik olacak.
AI Explorer da duyurulabilir
Yeni Surface serisi cihazlar sonbahar Windows 11 özellik güncellemesindeki tüm yapay zeka tabanlı özellikleri tam olarak destekleyen piyasadaki ilk cihazlar arasında olacaklar. Intel modelleri Nisan ayında, Arm versiyonları ise Haziran ayında gelecek.
Etkinlikte ayrıca Windows 11 ve Copilot'un çalışması için özel bir nöral işlem birimi (NPU) gerektiren yeni özelliklerinden de bahsedilecek. Tüm bunlara ek olarak AI Explorer'ın duyurulması da muhtemel. Bu özellik, yapay zekanın gücünden yararlanarak günlük görevlerinizi daha hızlı ve daha kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.