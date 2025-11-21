Microsoft, Windows 11’in neredeyse tüm temel bileşenlerinde sorunlar olduğunu doğruladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft son haftalarda hem hizmet kesintileri hem de performans problemleri nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi. Nvidia, bu hafta yayımlanan Patch Tuesday güncellemesinin oyunlarda performans kayıplarına yol açtığını açıklayarak sorumluluğu Microsoft’a yöneltmiş ve acil durum yaması yayımlamıştı. Üstelik işletim sisteminin yeni “agentic OS” yapısı nedeniyle Windows ekibinin başındaki isim de ciddi tepki toplamıştı.

Temel özelliklerin çoğu sorunlu

Tam bu sürecin ardından şirket, Windows 11’de uzun süredir devam eden yaygın bir hata kümesini resmen kabul etti. Yeni yayımlanan bir destek makalesi, Windows 11’in hemen her temel bileşeninin XAML kaynaklı sorunlar nedeniyle etkilendiğini ortaya koyuyor. Bu durum Başlat menüsü, görev çubuğu, Dosya Gezgini ve Windows Ayarları gibi Shell bileşenlerini doğrudan etkiliyor.

En dikkat çekici ayrıntı, Microsoft’un sorunu kasım ayında doğrulamasına rağmen problemin Temmuz 2025 Patch Tuesday güncellemesi (KB5062553) ile başladığının belirtilmesi. Yani hatalar dört aydır kullanıcıları etkiliyor. Ayrıca Windows 11 25H2 ile 24H2’nin aynı kod tabanını paylaşması en yeni sürümün de aynı sorunlarla boğuştuğu anlamına geliyor.

Microsoft, halka açık ekranlarda "mavi ekran" hatasını çözüyor 21 sa. önce eklendi

Destek makalesinde, Windows 11 sürüm 24H2 için Temmuz 2025 sonrası yayımlanan aylık toplu güncellemelerin uygulanmasının ardından ilk kullanıcı oturumunda çeşitli uygulamaların düzgün çalışmayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca kalıcı olmayan VDI ortamlarında her oturum açılışında paketlerin yeniden yüklendiği senaryolarda sorunların daha belirgin şekilde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bu bozulmalar şu Shell bileşenlerinde ve hizmetlerde arızalara yol açabiliyor:

Explorer.exe çökmesi

ShellHost.exe çökmesi

StartMenuExperienceHost hataları

Ayarlar’ın sessizce açılmaması

XAML görünümü başlatılırken uygulama çökmesi

Görev çubuğunun görüntülenmemesi

XAML tabanlı diğer arayüz öğelerinin yüklenememesi

ImmersiveShell’in eksik çalışması

Şirket, kalıcı bir düzeltme üzerinde çalışıldığını doğrularken, geçici çözüm olarak Shell Infrastructure Host (SIHost.exe) sürecinin yeniden başlatılmasının eksik Immersive Shell paketlerini geri yüklemeye yardımcı olabileceğini aktarıyor. Soruna ilişkin resmi destek dokümanı Microsoft’un sitesinde KB5072911 numarasıyla erişime açılmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft: Windows 11’in neredeyse tüm temel bileşenleri sorunlu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: