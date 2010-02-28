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Buffalo, 12x hızında kayıt yapabilen Blu-ray yazıcıyı duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,9b
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15
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, ürün gamına 12x hızında kayıt yapabilen Blu-ray yazıcısını ekledi. Firmanın " BR-H1216FBS-BK" kod adını verdiği dahili Blu-ray yazıcısı, Sata arayüzünü destekliyor ve 4MB'lık ön bellek kapasitesine sahip. CyberLink'in PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, PowerDVD 9 BD edition, Power2Go 6, PowerBackup 2 ve InstantBurn5 yazılımlarıyla birlikte gelen yazıcının Mart ayının içersinde ilk olarak Japonya'da yaklaşık 316 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Buffalo BR-H1216FBS-BK'nın medyaları yazma hızları şu şekilde;

  • BD-R: 12x
  • BD-RE: 2x
  • DVD-R/+R: 16x
  • DVD-RAM: 12x
  • DVD-R/+R DL ve DVD+RW: 8x
  • DVD-RW: 6x
  • CD-R: 48x
  • CD-RW: 40x

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1963bursa 9 yıl
LG'nin 8x modelleri 159$, 12x diye tam 2 katı fiyat basılır mı, insaf ya, zaten piyasada ne 8x, ne de 12x disk yok, vitrin ürünü bu.
BD-Rom fiyatları da 59$'dan aşağı düşmüyor, neredeyse 1 yıldır alınabilir tek marka baş BD memorex, o da 15'li paket 29$.
BD teknolojisi çok bekletti, şimdiye çoktan yayılmış olmalı ve 50$'lardan yazıcıları alabiliyor olmalıydık. birileri bir yerlerde yanlışlar yapıyor...
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SKIDROW 9 yıl
prestij amaçlı çıkarılmış bir ürün
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hacı.basat 9 yıl
12x yazıcı almaya gerek yok, piyasadaki boş BD ler 4x, aradaki fiyat farkını bir hiç için vermenin ne mantığı var. Boş BD lerin yüksek hızları çıkana kadar o yazıcının garantisi dolacak.
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Elektroterm 9 yıl
Bir sonraki optik depolama ürünleri piayasaya çıktığında ancak 30$ a iner.
Bir sonraki nesil optik sürücüler heralde 500Gb falan olur.
Şu anda BluRay için yaptıkları AR-GE masraflarını bunları alabilecek zenginlerden çıkartma aşamasındalar daha.
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taskin57 9 yıl
DÜZELTME: Bir üstte yazım hızını 6 kat yazacakken, kazayla 66 kat yazmışım.
Özür dilerim
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arslanbenzer 9 yıl

taskin57

DÜZELTME: Bir üstte yazım hızını 6 kat yazacakken, kazayla 66 kat yazmışım.
Özür dilerim


Orada değiştir butonu var neden yeni mesaj yazıyorsun?
Evet yukarıda arkadaşın dediği gibi bluray oyunlar çıkınca fiyatlar düşer herhalde
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taskin57 9 yıl
İlk çıkan Blu-Ray yazıcı fiyatları da yaklaşık 700-800 $ civarlarındaydı. Ama şimdiyaklaşık 66 kat daha hızlı blu-ray yazabilen donanımlar neredeyse %60 daha ucuza satışa çıkıyor...
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ebehram 9 yıl
Aynen oyle.Talep artarsa birim uretim basına dusen arastırma gelistirme ve tasarım maliyetleri ciddi bir sekilde azalır.su an SSD lerde oldugu gibi.Urun satıldıkca uretim artar.Uretim artıkca usttede bahsettigim maliyet azalır.
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ebehram 9 yıl
Haklısınız yalnız durum eskisi gibi degil.Optik medyaya olan talep flash belleklerin gelismesi ile ciddi bir sekilde azaldı.Bundan dolayı fiyatların su anki dvd yazıcıların fiyatlarına inmesi oldukca uzun bir sure alacaktır.Acıkcası pek yaygınlasabilecegini de pek sanmıyorum.
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CeFurkan 9 yıl

ebehram

Haklısınız yalnız durum eskisi gibi degil.Optik medyaya olan talep flash belleklerin gelismesi ile ciddi bir sekilde azaldı.Bundan dolayı fiyatların su anki dvd yazıcıların fiyatlarına inmesi oldukca uzun bir sure alacaktır.Acıkcası pek yaygınlasabilecegini de pek sanmıyorum.



bluray oyunlar cikmaya baslasin pc ler

fiyatlarin dusmesi oldukca hizlanir kanimca
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SKIDROW 9 yıl

ebehram

Haklısınız yalnız durum eskisi gibi degil.Optik medyaya olan talep flash belleklerin gelismesi ile ciddi bir sekilde azaldı.Bundan dolayı fiyatların su anki dvd yazıcıların fiyatlarına inmesi oldukca uzun bir sure alacaktır.Acıkcası pek yaygınlasabilecegini de pek sanmıyorum.


talep artarsa fiyatlarda düşme oluyor değilmi? talep olmayınca pahalı oluyor?
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Creed_06 9 yıl
Hobar
28.02.2010 Saat: 22:48
acaba bunlar da bir gün 30$ a inecek mi?

:D Elbette inecek dostum. Hatırlıyorumda 4x LG dvd writter a 270 milyon eski TL ile para saymıştım. Nasıl ciğerim yanmıştı nasıll anlatamam :D
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Hobar 9 yıl
acaba bunlar da bir gün 30$ a inecek mi?
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TELESCOPE 9 yıl

Hobar

acaba bunlar da bir gün 30$ a inecek mi?


keşke ama, sanmıyorum
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