Buffalo, 12x hızında kayıt yapabilen Blu-ray yazıcıyı duyurdu

Haber Editörü
Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, ürün gamına 12x hızında kayıt yapabilen Blu-ray yazıcısını ekledi. Firmanın " BR-H1216FBS-BK" kod adını verdiği dahili Blu-ray yazıcısı, Sata arayüzünü destekliyor ve 4MB'lık ön bellek kapasitesine sahip. CyberLink'in PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, PowerDVD 9 BD edition, Power2Go 6, PowerBackup 2 ve InstantBurn5 yazılımlarıyla birlikte gelen yazıcının Mart ayının içersinde ilk olarak Japonya'da yaklaşık 316 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
Buffalo BR-H1216FBS-BK'nın medyaları yazma hızları şu şekilde;
- BD-R: 12x
- BD-RE: 2x
- DVD-R/+R: 16x
- DVD-RAM: 12x
- DVD-R/+R DL ve DVD+RW: 8x
- DVD-RW: 6x
- CD-R: 48x
- CD-RW: 40x
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BD-Rom fiyatları da 59$'dan aşağı düşmüyor, neredeyse 1 yıldır alınabilir tek marka baş BD memorex, o da 15'li paket 29$.
BD teknolojisi çok bekletti, şimdiye çoktan yayılmış olmalı ve 50$'lardan yazıcıları alabiliyor olmalıydık. birileri bir yerlerde yanlışlar yapıyor...
Bir sonraki nesil optik sürücüler heralde 500Gb falan olur.
Şu anda BluRay için yaptıkları AR-GE masraflarını bunları alabilecek zenginlerden çıkartma aşamasındalar daha.
Özür dilerim
Orada değiştir butonu var neden yeni mesaj yazıyorsun?
Evet yukarıda arkadaşın dediği gibi bluray oyunlar çıkınca fiyatlar düşer herhalde
bluray oyunlar cikmaya baslasin pc ler
fiyatlarin dusmesi oldukca hizlanir kanimca
talep artarsa fiyatlarda düşme oluyor değilmi? talep olmayınca pahalı oluyor?
:D Elbette inecek dostum. Hatırlıyorumda 4x LG dvd writter a 270 milyon eski TL ile para saymıştım. Nasıl ciğerim yanmıştı nasıll anlatamam :D
keşke ama, sanmıyorum