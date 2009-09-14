Buffalo harici formdaki yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu

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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo ürün gamını harici SSD sürücüleriyle genişletiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre SHD-PE serisi depolama sürücüleri bu ayın sonuna doğru satışa sunuluyor. 98 x 57 x 13 mm boyutlarında ve 62 gram ağırlığında olan NAND flash tabanlı harici depolama sürücüleri, USB 1.1 ve 2.0 ara birimlerini destekliyorlar.

Yakut Kırmızısı, Siyah Kristal ve İnci Beyazı olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunulacak yeni sürücüler, 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Buffalo'nun SHD-PE serisi harici SSD sürücülerini kapasitesine göre 117$, 231$ ve 407$ seviyesinden satışa sunması bekleniyor.