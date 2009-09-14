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Buffalo harici formdaki yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo harici formdaki yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo ürün gamını harici SSD sürücüleriyle genişletiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre SHD-PE serisi depolama sürücüleri bu ayın sonuna doğru satışa sunuluyor. 98 x 57 x 13 mm boyutlarında ve 62 gram ağırlığında olan NAND flash tabanlı harici depolama sürücüleri, USB 1.1 ve 2.0 ara birimlerini destekliyorlar.

Yakut Kırmızısı, Siyah Kristal ve İnci Beyazı olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunulacak yeni sürücüler, 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Buffalo'nun SHD-PE serisi harici SSD sürücülerini kapasitesine göre 117$, 231$ ve 407$ seviyesinden satışa sunması bekleniyor.


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yc#1 10 yıl
Bari e-SATA yapsaydınız şunu.
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dstk 10 yıl
param çok nereye saçsam olayı :D
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OverClocK1ng 10 yıl
Harbi enteresan adamlar. O kadar hızlı bir diski USB ye bağladın mı en fazla elde edeceğin hız kaç ki. O kadar para vereceğime 128Gb hızlı bir USB Flash alırım kocaman şeyi de taşımam. Ne farkedecek ki. Sonuçta ikisi de USB nin hızı ile sınırlandırılmış olacak...
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gurkanhu 10 yıl
PC'ye internal olarak taktik da bi harici olarak ssd kullanmak kaldi masallah fiyat da guzelmis :-)
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