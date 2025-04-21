Grafen tabanlı bellekle akılalmaz hız rekoru: Devrime göz kırpıldı

Bu olağanüstü hızın anlamı, PoX’un saniyede 25 milyar işlem gerçekleştirebilmesi demek. Karşılaştırmak gerekirse, bu değer bugüne kadar geliştirilen benzer teknolojilere kıyasla yaklaşık 10 bin kat daha hızlı.
Devrim niteliğinde gelişme
Gelişen yapay zeka sistemleri, her geçen gün daha fazla veri işliyor ve bu nedenle yalnızca işlemcilerin değil, bellek sistemlerinin de olağanüstü hızlara ulaşması gerekiyor. Ancak günümüz teknolojilerinde ciddi bir ikilem mevcut: Statik RAM (SRAM) ve dinamik RAM (DRAM) gibi uç hızlara sahip geçici (volatile) bellekler, enerjisi kesildiğinde tüm veriyi kaybediyor. Flash gibi kalıcı depolama çözümleri ise veriyi enerji olmadan da saklayabiliyor fakat erişim hızları mikro saniyeler ile mili saniyeler arasında kalıyor.
Ekip, grafenin balistik taşıma özelliğinden yararlanarak bellek kanalının "Gauss uzunluğunu" hassas bir şekilde ayarladı. Bu sayede "süper-enjeksiyon" adını verdikleri yeni bir mekanizma geliştirdiler. Bu yapı, yüklerin veri katmanına neredeyse engelsiz bir şekilde aktarılmasını sağlıyor ve geleneksel kalıcı belleklerdeki hız sınırlamalarını ortadan kaldırıyor.
Mevcut donanımların en büyük darboğazlarından biri, işlemcilerin hızına belleklerin ayak uyduramaması. PoX, bu sorunu ortadan kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda düşük enerji tüketimiyle veri hareketinin yol açtığı enerji israfını da minimize ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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