Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Grafen tabanlı bellekle akılalmaz hız rekoru: Devrime göz kırpıldı

    Fudan Üniversitesi, grafen tabanlı "PoX" flash belleğiyle veri yazma hızında dünya rekoru kırdı. Yeni bellek sadece 400 pikosaniyede işlem yapabiliyor ve AI dünyasında devrim yaratabilir.

    Grafen tabanlı bellekle akılalmaz hız rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Çin’in önde gelen üniversitelerinden Fudan Üniversitesi’nden bilim insanları, yarı iletken dünyasında çığır açacak bir başarıya imza attı. "PoX" adı verilen grafen tabanlı yeni nesil flash bellek cihazı, veriyi sadece 400 pikosaniyede yazabiliyor. Bu süre, dört yüz trilyonda bir saniyeye karşılık geliyor ve bugüne kadar kaydedilen en hızlı yarı iletken veri yazma süresi olarak kayıtlara geçti.

    Bu olağanüstü hızın anlamı, PoX’un saniyede 25 milyar işlem gerçekleştirebilmesi demek. Karşılaştırmak gerekirse, bu değer bugüne kadar geliştirilen benzer teknolojilere kıyasla yaklaşık 10 bin kat daha hızlı.

    Devrim niteliğinde gelişme

    Gelişen yapay zeka sistemleri, her geçen gün daha fazla veri işliyor ve bu nedenle yalnızca işlemcilerin değil, bellek sistemlerinin de olağanüstü hızlara ulaşması gerekiyor. Ancak günümüz teknolojilerinde ciddi bir ikilem mevcut: Statik RAM (SRAM) ve dinamik RAM (DRAM) gibi uç hızlara sahip geçici (volatile) bellekler, enerjisi kesildiğinde tüm veriyi kaybediyor. Flash gibi kalıcı depolama çözümleri ise veriyi enerji olmadan da saklayabiliyor fakat erişim hızları mikro saniyeler ile mili saniyeler arasında kalıyor.

    Grafen tabanlı bellekle akılalmaz hız rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları bu açığı kapatmak üzere flash bellek yapısını baştan tanımlayan bir yaklaşım geliştirdi. Klasik silisyum yerine, olağanüstü elektriksel özellikleriyle tanınan grafeni tercih ettiler ve bu malzemede Dirac yapısını kullandılar. (Grafende, elektronlar olağan dışı bir şekilde hareket eder. Bu malzemenin enerji bant yapısı, klasik yarı iletkenlerden çok farklıdır. Özellikle, iletkenlik ve valans (doluluk) bantları bir noktada – "Dirac noktası" denilen yerde – birbirine dokunur. Bu noktada elektronlar, sanki hiç kütleleri yokmuş gibi, ışık hızının yaklaşık 300 kat yavaşında ama yine de aşırı hızlı bir şekilde hareket ederler.)

    Ekip, grafenin balistik taşıma özelliğinden yararlanarak bellek kanalının "Gauss uzunluğunu" hassas bir şekilde ayarladı. Bu sayede "süper-enjeksiyon" adını verdikleri yeni bir mekanizma geliştirdiler. Bu yapı, yüklerin veri katmanına neredeyse engelsiz bir şekilde aktarılmasını sağlıyor ve geleneksel kalıcı belleklerdeki hız sınırlamalarını ortadan kaldırıyor.

    Mevcut donanımların en büyük darboğazlarından biri, işlemcilerin hızına belleklerin ayak uyduramaması. PoX, bu sorunu ortadan kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda düşük enerji tüketimiyle veri hareketinin yol açtığı enerji israfını da minimize ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    TheJudgé 1 saat önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    artı bakiye iadesi nedir suzuki swift yorum minecraft pocket edition çin topu rear ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C75
    Realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum