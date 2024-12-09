20 yıllık BYD, satışlarda Ford ve Honda'yı geride bırakma yolunda

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Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 2024 yılı için belirlediği satış hedeflerini aşmaya ve küresel ölçekte Ford ve Honda’yı geride bırakmaya hazırlanıyor. Kasım ayına ait satış verilerinin açıklanmasıyla, BYD’nin küresel otomobil pazarındaki yükselişini sürdüreceği öngörülüyor.

Otomotiv devleri rekabette geride kalıyor

Yıl boyunca gerçekleştirdiği hızlı genişleme ile dikkat çeken BYD, üretim kapasitesini artırarak ve büyük bir işe alım süreci başlatarak Tesla’nın ardından sektör liderliğini ele geçirdi. Çin’deki güçlü satışların etkisiyle BYD, 2024 yılı için hedeflediği 4 milyon araç satışını aşarak 2025 yılına kadar 5-6 milyon araç üretim hedefini gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Bu kapsamda 2003 yılında kurulan BYD Auto, dünya çapındaki satışlarda 1948 yılında kurulan Japon Honda ve 1903 yılında kurulan ABD merkezli Ford'un önüne geçecek.

2024’ün ilk 11 ayında 3,76 milyon araç teslim eden BYD, sadece Kasım ayında 506.804 araç satarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu performans firmanın Aralık ayında hedefini geçeceğini gösteriyor. Şirketin, özellikle yeni nesil plug-in hibrit teknolojisine sahip modelleriyle Çin pazarındaki liderliğini pekiştirdiği belirtiliyor.

BYD büyümeyi sürdürecek

Tam Boyutta Gör Çin Binek Araçlar Birliği (CPCA) verilerine göre, BYD’nin Çin otomobil pazarındaki payı 2023’teki yüzde 12,5 seviyesinden yüzde 16,2’ye yükseldi. Aynı dönemde Volkswagen’in iki büyük Çin ortak girişiminin pazar payı yüzde 14,2’den yüzde 12,5’e geriledi.

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BYD’nin bu satış ivmesini koruması durumunda, önümüzdeki 12 ayda 6 milyonun üzerinde araç satabileceği ve General Motors ile Stellantis gibi devlerle aynı ligde yer alabileceği tahmin ediliyor. Şirketin yönetimiyle yapılan bir toplantı sonrası Citi analistleri, BYD’nin 2025 yılı için 5-6 milyon araç teslim etme hedefini teyit etti.

Şirket, Ağustos-Ekim döneminde üretim kapasitesine 200.000 birim daha ekleyerek ve yaklaşık 200.000 yeni çalışan işe alarak büyümesini hızlandırdı. Eylül itibarıyla toplam çalışan sayısı 1 milyona yaklaşan BYD, 2023 sonunda yaklaşık 703.500 çalışana sahipti. Çin’deki rekabetçi fiyat savaşlarını avantajına çeviren BYD, ölçek ekonomisinden yararlanarak maliyetlerini düşürdü ve tedarikçilerine fiyat indirimleri talep etti. Bu strateji, birçok yabancı otomobil üreticisinin Çin pazarındaki zor durumunu daha da derinleştiriyor. Örneğin, General Motors, Çin operasyonlarının yeniden yapılandırılması ve değer kaybı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla zarar açıklamıştı.

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BYD, satışlarda Ford ve Honda'yı geride bırakma yolunda