Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- 2025 Volkswagen Tayron fiyat listesi💸
- Yeni Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Kapsamlı standart donanım
- Geniş sürüş destek sistemleri yelpazesi
- Opsiyonel donanım seçenekleri
- Hafif hibrit, plug-in hibrit, benzinli veya dizel
- Yorumlar
Volkswagen’in Touareg’den sonra Avrupa’da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’de ilk olarak 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli versiyonuyla tercih edilebilen 2025 Volkswagen Tayron fiyatı 2.309.200 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman Fiyatı
|1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life
|2.540.000 TL
|2.309.200 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance
|3.087.000 TL
|2.807.200 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line
|3.294.000 TL
|2.995.200 TL
Yeni Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki yeni Tayron, karakteristik ve çarpıcı SUV tasarımıyla dikkat çekiyor. Tasarımdaki aerodinamik yapı, 0,28 Cd’lik hava sürtünme katsayısı ile kendini ispat ediyor. Ön kısımda yer alan LED farlar ve standart aydınlatmalı Volkswagen logosu, karanlıkta ayırt edici bir ışık imzası oluşturuyor. Arka kısımda aydınlatmalı Volkswagen logosuna kadar uzanan LED aydınlatma grubuyla bu premium tasarım devam ettiriliyor.
Kapsamlı standart donanım
Yeni Tayron, Life donanım seviyesinden başlayarak Elegance ve R-Line üst donanımlarıyla müşterileriyle buluşuyor. Life, geniş standart donanım yelpazesine sahip. Bu donanımlar arasında üç bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”, 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli Sürüş Deneyim Kumandası “Driving Experience Control” yer alıyor. Bu kumanda; sürüş profilleri, ses seviyesi ve “Atmospheres” adı verilen aydınlatma ve ses modlarını etkinleştiren özelliklere sahip.
Geniş sürüş destek sistemleri yelpazesi
Yeni Tayron’un standart sürüş destek sistemleri arasında, Adaptif Hız Sabitleyicisi “ACC”, Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist”, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi “Exit Warning System”, Arka Trafik Asistanı “Rear Assist”, Şerit Takip Asistanı “Lane Assist” ve Akıllı Park Asistanı “Park Assist Plus” teknolojileri bulunuyor.
Opsiyonel donanım seçenekleri
Hafif hibrit, plug-in hibrit, benzinli veya dizel
Volkswagen, yeni Tayron’u hafif hibrit (eTSI), iki plug-in hibrit (eHybrid), bir turboşarjlı benzinli motor (TSI) ve bir turboşarjlı dizel motor (TDI) versiyonlarıyla sunuyor. Tüm motorlar, çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor. 1.5 litre hacminde ve 150 PS (110 kW) gücündeki eTSI motor yüksek teknolojili bir tahrik sistemi (48 V teknolojili hafif hibrit) barındırıyor. Ayrıca, yine 1.5 litre hacme sahip iki yenilikçi plug-in hibrit (eHybrid) modelde elektrik ve benzinli motorların avantajları birleştirilmiş.
2.0 litrelik 193 PS (142 kW) gücündeki TDI ve 2.0 litrelik 265 PS (195 kW) gücündeki TSI motorlar da oldukça verimli olup, standart olarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte sunuluyor. Tüm Yeni Tayron 2.0 4MOTION modelleri, maksimum 2.500 kg’a kadar (frenli, %12 eğim) römork ağırlığı için tasarlanmış durumda. Katlanabilir çekme aparatı ile birlikte standart olarak gelen Römork Manevra Asistanı “Trailer Assist”, römorkları kolaylıkla yönetmeyi sağlıyor.
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Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım
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