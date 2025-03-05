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    Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Volkswagen'in Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşmasını beklediği yeni SUV modeli 2025 Volkswagen Tayron, hafif hibrit destekli benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

    Volkswagen’in Touareg’den sonra Avrupa’da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’de ilk olarak 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli versiyonuyla tercih edilebilen 2025 Volkswagen Tayron fiyatı 2.309.200 TL'den başlıyor.

    2025 Volkswagen Tayron fiyat listesi💸
    Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı
    1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.540.000 TL 2.309.200 TL
    1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 3.087.000 TL 2.807.200 TL
    1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3.294.000 TL 2.995.200 TL

    Yeni Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    885 litrelik bagaj hacmine sahip yeni Volkswagen Tayron, isteğe bağlı olarak alınabilen 3. sıra koltuklu versiyonda 850 litrelik bir bagaj kapasitesi sunuyor. Tüm koltuklar yatırıldığında, 5 koltuklu yeni Tayron’da 2.090 litre, 7 koltuklu versiyonda ise 1.905 litrelik bagaj kapasitesine ulaşılıyor. Bagaj bölmesinde standart olarak 12 Volt soket ve çanta kancaları sunulurken Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak 230 Volt soket, bagajda yük sabitleme aparatı ve elastik bagaj ağı yer alıyor.

    Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki yeni Tayron, karakteristik ve çarpıcı SUV tasarımıyla dikkat çekiyor. Tasarımdaki aerodinamik yapı, 0,28 Cd’lik hava sürtünme katsayısı ile kendini ispat ediyor. Ön kısımda yer alan LED farlar ve standart aydınlatmalı Volkswagen logosu, karanlıkta ayırt edici bir ışık imzası oluşturuyor. Arka kısımda aydınlatmalı Volkswagen logosuna kadar uzanan LED aydınlatma grubuyla bu premium tasarım devam ettiriliyor.

    Kapsamlı standart donanım 

    Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Keskin çizgiler ve konturlu hatlar, Yeni Tayron’un premium hissini ve uzun siluetini vurgularken, iç mekânda da bu yaklaşımın izleri görülüyor. İç mekân tasarımı, yüksek kaliteli yüzeyler ve donanıma bağlı olarak standart olarak sunulan “Varenna” deri koltuk döşemeleri ile otantik gözenekli ahşap dekor gibi zarif malzemelerle öne çıkıyor. Ayrıca, aydınlatmalı iç dekorlar ve ambiyans aydınlatma premium deneyimi daha da zenginleştiriyor.

    Yeni Tayron, Life donanım seviyesinden başlayarak Elegance ve R-Line üst donanımlarıyla müşterileriyle buluşuyor. Life, geniş standart donanım yelpazesine sahip. Bu donanımlar arasında üç bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”, 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli Sürüş Deneyim Kumandası “Driving Experience Control” yer alıyor. Bu kumanda; sürüş profilleri, ses seviyesi ve “Atmospheres” adı verilen aydınlatma ve ses modlarını etkinleştiren özelliklere sahip.

    Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    12,9 inç “Composition Media Pro” bilgi ve eğlence sistemi, kablosuz App-Connect (Apple CarPlay ve Android Auto desteği), dijital göstergeler ve ısıtmalı ön koltuklar Yeni Tayron’da standart olarak sunuluyor. Yeni Tayron’un önünde ve arkasında yer alan aydınlatmalı Volkswagen logosu, 3 boyut görünümlü LED stop lambaları, arka camlarda güneş perdeleri ve tavanda paslanmaz çelik tasarım şeridi “Hockey Stick” gibi şık detaylar da yer alıyor.

    Geniş sürüş destek sistemleri yelpazesi

    Yeni Tayron’un standart sürüş destek sistemleri arasında, Adaptif Hız Sabitleyicisi “ACC”, Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist”, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi “Exit Warning System”, Arka Trafik Asistanı “Rear Assist”, Şerit Takip Asistanı “Lane Assist” ve Akıllı Park Asistanı “Park Assist Plus” teknolojileri bulunuyor.

    Opsiyonel donanım seçenekleri

    Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İsteğe bağlı olarak sunulan özellikler arasında Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü “DCC Pro”, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist” ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT – HD Matrix farlar yer alıyor. Ayrıca, “IDA” Akıllı Sesli Komut Asistanı, 15″ “Discover Pro Max” navigasyon sistemi ve kablosuz şarj paketi, Çevresel Görüş Sistemi “Area View” ve Harman Kardon ses sistemi de opsiyonel ekipmanlar arasında mevcut.

    Hafif hibrit, plug-in hibrit, benzinli veya dizel

    Volkswagen, yeni Tayron’u hafif hibrit (eTSI), iki plug-in hibrit (eHybrid), bir turboşarjlı benzinli motor (TSI) ve bir turboşarjlı dizel motor (TDI) versiyonlarıyla sunuyor. Tüm motorlar, çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor. 1.5 litre hacminde ve 150 PS (110 kW) gücündeki eTSI motor yüksek teknolojili bir tahrik sistemi (48 V teknolojili hafif hibrit) barındırıyor. Ayrıca, yine 1.5 litre hacme sahip iki yenilikçi plug-in hibrit (eHybrid) modelde elektrik ve benzinli motorların avantajları birleştirilmiş.

    Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu motorlar, sırasıyla 204 PS (150 kW) ve 272 PS (200 kW) kombine güç sunuyor. 19.7 kWh net batarya kapasitesi sayesinde her iki Yeni Tayron eHybrid modeli de 100 km’nin üzerinde elektrikli menzil sağlayabiliyor. Tayron’un bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar hızlarda şarj edilebiliyor.

    2.0 litrelik 193 PS (142 kW) gücündeki TDI ve 2.0 litrelik 265 PS (195 kW) gücündeki TSI motorlar da oldukça verimli olup, standart olarak 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte sunuluyor. Tüm Yeni Tayron 2.0 4MOTION modelleri, maksimum 2.500 kg’a kadar (frenli, %12 eğim) römork ağırlığı için tasarlanmış durumda. Katlanabilir çekme aparatı ile birlikte standart olarak gelen Römork Manevra Asistanı “Trailer Assist”, römorkları kolaylıkla yönetmeyi sağlıyor.

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    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

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    XingO 1 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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