    Ford'dan hibrit hamlesi: BYD'den batarya tedariki masada

    Ford’un hibrit modelleri için batarya tedarikinde Çinli otomotiv devi BYD ile görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor. Olası iş birliği, markanın elektrikten hibrite yönelen yeni stratejisiyle örtüşüyor.

    Ford'dan hibrit hamlesi: BYD'den batarya tedariki masada Tam Boyutta Gör
    Ford’un, bazı hibrit modellerinde kullanmak üzere batarya tedariki konusunda Çinli otomotiv devi BYD ile masaya oturduğu konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgilere göre iki şirket arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor ve taraflar olası bir iş birliğinin çerçevesini netleştirmeye çalışıyor.

    The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, görüşmelerde değerlendirilen seçeneklerden biri, BYD imzalı bataryaların Ford’un ABD dışındaki üretim tesislerine gönderilmesi. Henüz imzalar atılmış değil ancak senaryolar netleştikçe ortaklığın şekli de belirginleşiyor.

    Eğer anlaşma hayata geçerse Ford, maliyet avantajı, yüksek üretim kapasitesi ve batarya teknolojisindeki deneyimiyle öne çıkan Çin’in en büyük otomobil üreticisinden doğrudan tedarik sağlamış olacak. Bu hamle, Ford’un kısa süre önce duyurduğu ve tamamen elektrikli araç yatırımlarını bir miktar geri çekip hibrit modellere daha fazla ağırlık vermeyi hedefleyen yeni yol haritasıyla da birebir örtüşüyor.

    ABD'li üretici, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada odağını saf elektrikli araçlardan hibrit güç aktarma sistemlerine doğru kaydıracağını duyurmuştu. Ford’un hedefi, 2030 yılına gelindiğinde küresel satışlarının yaklaşık yarısını hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli modellerin oluşturması.

    Söz konusu potansiyel anlaşma, aslında iki marka arasındaki bağları daha da güçlendirecek bir adım niteliği taşıyor. Ford, 2020 yılından bu yana Çin’de devlet destekli otomobil üreticisi Changan ile kurduğu ortak girişimde üretilen bazı modellerde BYD bataryalarını kullanıyor. Bu geçmiş iş birliği, yeni anlaşma için de sağlam bir zemin oluşturuyor.

