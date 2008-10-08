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Cebit 2008: Tunçmatik Standı Röportajı

11 yıl
17,8b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de fuarları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. CEBIT Eurasia 2008'i sizler için gezdik ve ilginç bulduğumuz standlara uğrayıp yetkililerden bilgi aldık.

İlk standımız Tunçmatik. Fuarda güneş panelleri ve kesintisiz güç kaynaklarını sergileyen firma, fuara gelen kullanıcılara güneş enerjisi ile çalışan bir araba görme fırsatı da veriyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SezerKaraboz 11 yıl
Baya İyi Tebrikler TunçMatik
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Fujitora 11 yıl
elinize sağlık güzel röportaj olmuş
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automatik 11 yıl
Elinize sağlık
güneş paneli sistemleri daha ucuz olursa alına bilir (beş bin euro gibi)
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waRRioR 11 yıl
videoda dıt dıt ses gelip duruyo
ben de buzdulabo açık kaldı zannettim kalkıp dolaba bakıyorum
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tanerturk17 11 yıl
10.000é biraz son kullanıcıya hitap etmiyor sanki
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oLyVia 11 yıl
la bu çok uçlu şarj adaptörlerini ben ztn kullanıyorum.. tunçmatik yeni bişeymiş gibimi sürüyo piyasaya
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max975 11 yıl
vaybe tunçmatik neler yapmış
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mehmet328 11 yıl
gelecek vaad eden bir proje
reportajını yine güzel yapmış mesut abimiz
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LetsoniA 11 yıl
qüzeL röportaj olmuş teşekürLer.
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bidesen 11 yıl
Samimi bir röportaj olmuş.
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