Cebit 2008: Tunçmatik Standı Röportajı

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de fuarları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. CEBIT Eurasia 2008'i sizler için gezdik ve ilginç bulduğumuz standlara uğrayıp yetkililerden bilgi aldık.

İlk standımız Tunçmatik. Fuarda güneş panelleri ve kesintisiz güç kaynaklarını sergileyen firma, fuara gelen kullanıcılara güneş enerjisi ile çalışan bir araba görme fırsatı da veriyor.