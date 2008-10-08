Cebit 2008: Tunçmatik Standı Röportajı

Genel Yayın Yönetmeni
Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de fuarları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. CEBIT Eurasia 2008'i sizler için gezdik ve ilginç bulduğumuz standlara uğrayıp yetkililerden bilgi aldık.
İlk standımız Tunçmatik. Fuarda güneş panelleri ve kesintisiz güç kaynaklarını sergileyen firma, fuara gelen kullanıcılara güneş enerjisi ile çalışan bir araba görme fırsatı da veriyor.
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güneş paneli sistemleri daha ucuz olursa alına bilir (beş bin euro gibi)
ben de buzdulabo açık kaldı zannettim kalkıp dolaba bakıyorum
reportajını yine güzel yapmış mesut abimiz