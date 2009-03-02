CeBIT 2009: Asus ince tasarımlı Eee PC Shell modelini gösterebilir

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından birisi olan Tayvan merkezli Asus, 3 Mart'ta başlayacak CeBIT fuarında Eee PC serisi netbook ailesinin yeni üyelerini katılımcıların beğenisine sunmayı planlıyor. Kısa bir süre önce 10" ekranlı netbook modellerine odaklanacağı gündeme gelen firmanın artan rekabet koşulları çervesinde rakiplerinin benzer modellerine karşı mevcut modellere kıyasla daha ince tasarıma sahip olacağı söylenen ve Eee PC Shell olarak telaffuz edilen yeni netbok modelini fuarda tanıtacağı söyleniyor.

10.1" Led backlit ekrana sahip olacağı belirtilen yeni netbook modelinin S101 modelinden daha hafif olacağı ve daha uzun pil ömrü sunacağı iddia edilirken, donanım alt yapısının da daha yüksek olacağı söyleniyor. 485$ ve 571$ arası bir maliyete sahip olacağı konuşulan Eee PC Shell ile ilgili detayların CeBIT 2009 fuarında gün ışığına çıkması bekleniyor.