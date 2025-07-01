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    Almanya'da tuz mağarası, dünyanın ilk ticari hava bataryasına dönüştürülecek

    Almanya'da dünyanın ilk ticari ölçekli hava batarya (AirBattery) tesisi hayata geçiriliyor. Tuz mağarasında pompalanan sıkıştırılmış hava, haftalarca yetecek enerjiyi depolayacak.

    Almanya'da tuz mağarası, ilk ticari hava piline dönüştürülecek Tam Boyutta Gör
    Almanya'da dünyanın ilk ticari ölçekli hava batarya (AirBattery) tesisi hayata geçiriliyor. İsrailli Augwind Energy tarafından inşa edilecek olan tesisin 2027 ile 2028 yılları arasında devreye alınması hedefleniyor.

    Projede, sıkıştırılmış havayı depolamak ve elektrik üretmek için yer altındaki bir tuz mağarası kullanacak ve haftalarca hatta aylarca yetecek depolama kapasitesi sunulacak.

    Tesis, pompalı hidro depolama ve geleneksel hava sıkıştırma teknolojilerini birleştiren Augwind'in Hidrolik Sıkıştırılmış Hava Enerjisi Depolama (CAES) sisteminin ilk endüstriyel ölçekli uygulaması olacak.

    Augwind, bu modüler sistemin, yer altındaki büyük mağaralarda sıkıştırılmış havayı depolayarak haftalar süren enerji dayanıklılığı sağlayabildiğini belirtiyor. Empire State Binası’ndan daha büyük olan tipik bir mağara, 3 ila 8 GWh arasında elektrik depolayabiliyor. Elektrik gerektiğinde, bu yüksek basınçlı hava, su odalarından geçirilerek türbinleri çalıştırıyor ve enerji üretiliyor.

    %60 verime ulaşması bekleniyor

    Kömür ve nükleer enerjiden kademeli olarak çıkan Almanya, “Dunkelflaute” olarak adlandırılan, güneş ve rüzgar üretiminin uzun süre düşük olduğu dönemlerde riskle karşı karşıya. AirBattery sistemi bu tür dönemlerde bir tampon görevi görecek, fazla yenilenebilir enerjiyi depolayarak ihtiyaç anında tekrar şebekeye verecek. İsrail’deki pilot tesislerde sistemin verimliliği %47 olarak ölçüldü, ticari uygulamalarda ise %60’ın üzerine çıkması bekleniyor.

    Sistemin çalışması ithal gaz ve lityum gibi pil hammaddelerine ihtiyaç duymadığı için, jeopolitik riskleri ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı azaltma potansiyeline sahip. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından Almanya'nın yaşadığı enerji şokları düşünüldüğünde, sistemin bu özelliği büyük önem taşıyor.

    Projenin çok haftalık enerji depolama maliyeti kilovat-saat başına sadece 10-15 dolar, bu da onu pil tabanlı çözümlere göre oldukça rekabetçi bir alternatif haline getiriyor.

    Augwind şu anda Almanya’daki kamu hizmeti sağlayıcıları, enerji ticareti yapan şirketler ve mağara sahipleriyle birlikte çalışarak izinleri güvence altına almaya ve sistem tasarımını tamamlamaya odaklanmış durumda.

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