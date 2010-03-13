CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, geride bıraktığımız CeBIT 2010 fuarında güncel ürün gamınının tamamını ve piyasaya sunmayı olanladığı yeni modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ayrıca bir süredir SSD çözümleri ve taşınabilir depolama sürücüleriyle de gündemde olan firma, Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarında hemen her ürün kategorisi için yeni model duyurusu yaptı. Ayrıca güç kaynağı pazarına gireceğinin sinyallerini de veren firma, USB 3.0 teknolojisi için iddialı olduğunu da belirtti.

Tam Boyutta Gör

A-Data Xtreme CL7: 2200MHz@CL7.

A-Data'nın dikkatleri çeken ilk ürünü, yüksek performans tutkunlaru başta olmak üzere hız aşırtma meraklıları ve "sıkı" oyuncular için hazırladığı yeni bellek kitleri oldu. Yüksel saat hızına ve agresif zamanlamalara sahip yeni bellek kitlerini gösteren firmanın, üzerinde durduğu modellerin başında 2200MHz'de çalışan Xtreme CL7 modelinde geliyordu. Intel platformu için hazırlanan ve 4GB'lık kapasite seçeneği ile Lynnfield/Clarkdale, 6GB'lık kapasite seçeneği ile de Blommfield platformlarını hedef alan performans kiti 2200MHz'de çalışıyor ve CL7 zamanlamlarıyla geliyor.

Tam Boyutta Gör

Plus CL8 serisinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre kullanılıyor.

Sahip olduğu ısı dağıtıcılarına ek olarak aktif soğutma kitiyle de alınabilecek bellek kiti, DDR3 yarışında A-Data'nın yeni silahlarından biri olacak. Plus serisi altındaki bellek kitlerini de tanıtan firma 2200MHz'de çalışan modelini sergiliyordu. Isı iletim teknolojisini temel alan özel tasarımlı soğutucusuyla dikkat çeken bellek kitinin asıl önemli farkı ise kullandığı baskılı devrede gizli. Zira A-Data, Plus serisi bellek kitlerinde daha iyi sinyalizasyon ve yüksek stabilite için Gigabyte anakartlarda görmeye alışık olduğumuz, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımını kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için 1600MHz'de çalışan DDR3 bellek modülü.

Tam Boyutta Gör

Apple MacBook ailesi için 4GB kapasiteli DDR3-1333MHz bellek modülü

A-Data'nın, Intel platformu için hazırladığı Plus CL8 modeli, 2200MHz'de CL8 zamanlamalarıyla geliyor ve tercihe bağlı olarak 4GB veya 6GB kapasiteli seçenekleriyle alınabiliyor. A-Data masaüstü kullanıcılarının yanı sıra dizüstü bilgisayar sahiplerini ve Mac kullanıcılarını da unutmadı. Yüksek performanslı notebook'lar için Plus serisi altında hazırladığı yüksek performanslı DDR SO-DIMM belleklerini sergileyen firma, 1600MHz'de CL8 zamanlamalarıyla gelen kitini ön plana çıkıyordu. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu kit 1GB/2GB modül ve 2GB/4GB kit seçenekleriyle alınabiliyor.

Tam Boyutta Gör

S599 serisi SSD depolama sürücüleri 280MB/sn okuma ve 270MB/sn yazma hızı vaad ediyorlar.

Supreme serisi altında yine dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 8GB kapasitlei DDR3 bellek kitlerini gösteren A-Data, MacBook kullanıcıları içinse 1333MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM bellek modülünü sergiledi. SSD tarafında S599 serisi altındaki modellerine dikkat çeken firma, 100GB ve 200GB kapasiteli modellerini tanıttı. 2.5-inç boyutunda olan SATA-II uyumlu yeni depolama sürücüleri, 280MB/saniye okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarıyla geliyor ayrıca uzun süreli kullanımlarda optimum performans için Windows 7 TRIM komutunu da destekleyiyorlar.

Tam Boyutta Gör

64GB'a kadar kapasite seçeneği sunan N005 serisi bellekler, USB 3.0 desteği sunuyorlar.

Taşınabilir depolama sürücüleri ise A-Data'nın en renkli ürünlerini içeriyordu. Zira daha önce incelemesini de yaptığımız tematik bellekleri CeBIT 2010 fuarına da getiren firma, Dünya Kupası öncesinde milli takımlar için hazırladığı USB belleklerini de gösterdi. Bu arada elimize ulaşan bilgilere ülkemiz milli takımı için de USB bellek hazırlanabilir. Nobility NH01 serisine altında USB 3.0 destekli harici disklerini tanıtan A-Data, Nobility N005 serisi altında ise 64GB'a kadar kapasite seçeneği ile gelen ve yüksek hızda veri transferi için USB 3.0 desteği sunan flash belleklerini de tanıttı.

Tam Boyutta Gör

Dünya Kupası öncesinde milli takımlara özel USB bellekler.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere mobil cihazlar için hazırladığı yüksek kapasiteli bellek kartlarını da tanıtan A-Data'nın bu noktadaki en dikkat çekici ürün Class 10 performans derecelendirmesine sahip olan 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartı oldu. 2TB'a kadar depolama kapasiteli sunacağı konuşulan SDXC standırdını da göz ardı etmeyen A-Data, 64GB kapasiteli SDXC bellek kartlarını da tanıttı. Açık hava aktivitilerinden hoşlanan doğa tutkunlarını da göz ardı etmeyen firma,, Nobility SH93 serisi altında hazırladığı çevresel koşullara dayanıklı harici sürücülerini de sergiledi.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar için 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartı.

Tam Boyutta Gör

A-Data fuar kapsamında yeni güç kaynaklarını da sergiledi.