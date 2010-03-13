Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, güncel ürün gamının tamamı ve yeni modelleriyle CeBIT 2010 fuarındaydı. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, geride bıraktığımız CeBIT 2010 fuarında güncel ürün gamınının tamamını ve piyasaya sunmayı olanladığı yeni modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ayrıca bir süredir SSD çözümleri ve taşınabilir depolama sürücüleriyle de gündemde olan firma, Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarında hemen her ürün kategorisi için yeni model duyurusu yaptı. Ayrıca güç kaynağı pazarına gireceğinin sinyallerini de veren firma, USB 3.0 teknolojisi için iddialı olduğunu da belirtti.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

A-Data Xtreme CL7: 2200MHz@CL7.

A-Data'nın dikkatleri çeken ilk ürünü, yüksek performans tutkunlaru başta olmak üzere hız aşırtma meraklıları ve "sıkı" oyuncular için hazırladığı yeni bellek kitleri oldu. Yüksel saat hızına ve agresif zamanlamalara sahip yeni bellek kitlerini gösteren firmanın, üzerinde durduğu modellerin başında 2200MHz'de çalışan Xtreme CL7 modelinde geliyordu. Intel platformu için hazırlanan ve 4GB'lık kapasite seçeneği ile Lynnfield/Clarkdale, 6GB'lık kapasite seçeneği ile de Blommfield platformlarını hedef alan performans kiti 2200MHz'de çalışıyor ve CL7 zamanlamlarıyla geliyor.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

Plus CL8 serisinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre kullanılıyor.

Sahip olduğu ısı dağıtıcılarına ek olarak aktif soğutma kitiyle de alınabilecek bellek kiti, DDR3 yarışında A-Data'nın yeni silahlarından biri olacak. Plus serisi altındaki bellek kitlerini de tanıtan firma 2200MHz'de çalışan modelini sergiliyordu. Isı iletim teknolojisini temel alan özel tasarımlı soğutucusuyla dikkat çeken bellek kitinin asıl önemli farkı ise kullandığı baskılı devrede gizli. Zira A-Data, Plus serisi bellek kitlerinde daha iyi sinyalizasyon ve yüksek stabilite için Gigabyte anakartlarda görmeye alışık olduğumuz, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımını kullanıyor.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için 1600MHz'de çalışan DDR3 bellek modülü.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

Apple MacBook ailesi için 4GB kapasiteli DDR3-1333MHz bellek modülü

A-Data'nın, Intel platformu için hazırladığı Plus CL8 modeli, 2200MHz'de CL8 zamanlamalarıyla geliyor ve tercihe bağlı olarak 4GB veya 6GB kapasiteli seçenekleriyle alınabiliyor. A-Data masaüstü kullanıcılarının yanı sıra dizüstü bilgisayar sahiplerini ve Mac kullanıcılarını da unutmadı. Yüksek performanslı notebook'lar için Plus serisi altında hazırladığı yüksek performanslı DDR SO-DIMM belleklerini sergileyen firma, 1600MHz'de CL8 zamanlamalarıyla gelen kitini ön plana çıkıyordu. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu kit 1GB/2GB modül ve 2GB/4GB kit seçenekleriyle alınabiliyor.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

S599 serisi SSD depolama sürücüleri 280MB/sn okuma ve 270MB/sn yazma hızı vaad ediyorlar.

Supreme serisi altında yine dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 8GB kapasitlei DDR3 bellek kitlerini gösteren A-Data, MacBook kullanıcıları içinse 1333MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR3 SO-DIMM bellek modülünü sergiledi. SSD tarafında S599 serisi altındaki modellerine dikkat çeken firma, 100GB ve 200GB kapasiteli modellerini tanıttı. 2.5-inç boyutunda olan SATA-II uyumlu yeni depolama sürücüleri, 280MB/saniye okuma ve 270MB/saniye yazma hızlarıyla geliyor ayrıca uzun süreli kullanımlarda optimum performans için Windows 7 TRIM komutunu da destekleyiyorlar.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

64GB'a kadar kapasite seçeneği sunan N005 serisi bellekler, USB 3.0 desteği sunuyorlar.

Taşınabilir depolama sürücüleri ise A-Data'nın en renkli ürünlerini içeriyordu. Zira daha önce incelemesini de yaptığımız tematik bellekleri CeBIT 2010 fuarına da getiren firma, Dünya Kupası öncesinde milli takımlar için hazırladığı USB belleklerini de gösterdi. Bu arada elimize ulaşan bilgilere ülkemiz milli takımı için de USB bellek hazırlanabilir. Nobility NH01 serisine altında USB 3.0 destekli harici disklerini tanıtan A-Data, Nobility N005 serisi altında ise 64GB'a kadar kapasite seçeneği ile gelen ve yüksek hızda veri transferi için USB 3.0 desteği sunan flash belleklerini de tanıttı.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

Dünya Kupası öncesinde milli takımlara özel USB bellekler.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere mobil cihazlar için hazırladığı yüksek kapasiteli bellek kartlarını da tanıtan A-Data'nın bu noktadaki en dikkat çekici ürün Class 10 performans derecelendirmesine sahip olan 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartı oldu. 2TB'a kadar depolama kapasiteli sunacağı konuşulan SDXC standırdını da göz ardı etmeyen A-Data, 64GB kapasiteli SDXC bellek kartlarını da tanıttı. Açık hava aktivitilerinden hoşlanan doğa tutkunlarını da göz ardı etmeyen firma,, Nobility SH93 serisi altında hazırladığı çevresel koşullara dayanıklı harici sürücülerini de sergiledi.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar için 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartı.

CeBIT 2010: A-Data'dan yüksek performanslı bellekler, USB 3.0 destekli diskler ve yeni güç kaynakları
Tam Boyutta Gör

A-Data fuar kapsamında yeni güç kaynaklarını da sergiledi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
yeni bumu zaten 2400 u vardi anlamadimki?
sanalmarketim.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
cohannan link verdiğin için teşekkür ederim.
Masaüstü bilgisayar topluyorum bunu alabilirim. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cohannan 9 yıl
sanalmarketim.com/...(2x2GB)-F3-17600CL7D-4GBPIS
İyide 2200 mhz cl7 ramler yeni değil 2 yıldır var.Bunun farkı ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 9 yıl
cohannan

sanalmarketim.com/...

İyide 2200 mhz cl7 ramler yeni değil 2 yıldır var.Bunun farkı ne olacak?

CL7 diye 7-10-10-27 yapmışlar.
A-data'nınkiler de böyle değildir umarım...
Edit: Adata'da 2200MKZ CL8 olanın üzerinde 8-8-8-24 yazıyor. Umarım CL7 olanda 7-7-7-21 şeklinde bir gecikme süresine sahiptir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 9 yıl
fena şekilli yapmışlar bakalım fiyatları ülkemizde ne kadar olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 9 yıl
Guzel urunler.Ramlarin degerleride guzel adamlar ugrasmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 9 yıl
Adata, dükkanı açmış resmen. Yalnız o flashdiskler nedir öyle yaa tahtakalemi gibi. SSD'nin performansı süper. En az 1000 liraya satılır burada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 9 yıl
RAM müthişmiş bide şunların fiyatları adamakıllı ucuzlasaydı keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
sandisk in blade i ile N005 in tasarımına bak. 4 yıl önceki boyutlardan pek birşey değişmemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
A-Data Ramleri bukadar iyi bilmiyordum açıkçası. Gigabyte anakartlarda kullanılan bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre kullanıyormuş. Yüksek çalışma frekanslı ürünleri ve soğutucuları da güzelmiş.
Her sektöre parmak basmış, PSU da güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ezio Auditoré 9 yıl
@ugu-R
ram ddr3 2200+ 2.0V ramin üzerindeki etikette 1.55- 1.75 V yazıyor. Tam anlayamadım ama 2200+ hızlara 2.0 v ile cıkıyor demek istemiş olabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***CoNDoR*** 9 yıl

DigitalFortress
@ugu-R
ram ddr3 2200+ 2.0V ramin üzerindeki etikette 1.55- 1.75 V yazıyor. Tam anlayamadım ama 2200+ hızlara 2.0 v ile cıkıyor demek istemiş olabilirler.

V2.0 ramin versiyonu olamaz mi sizce :) 2.0v yazsa neyse de, o ramin versiyonu/revizyonu arkadaslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 9 yıl

DigitalFortress

@ugu-R

ram ddr3 2200+ 2.0V ramin üzerindeki etikette 1.55- 1.75 V yazıyor. Tam anlayamadım ama 2200+ hızlara 2.0 v ile cıkıyor demek istemiş olabilirler.


Merhaba,

v2.0, ilgili bellek kitinin revizyonunu ifade etmektedir.

İyi forumlar dilerim.

Fx57.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7613 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ssd, bellek ve
2 etiket daha Güç Kaynağı Ram
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sony'nin 3D LCD TV'sini denedik! 9 yıl Sony Monolithic LCDTV ve 3DTV Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim