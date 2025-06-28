Yeni molekülle gelen devrim: 3 TB’lık veri bir santimetrekareye sığıyor

Tam Boyutta Gör Veri merkezlerinde kullanılan geleneksel katı hâl sürücüleri (SSD), yakın gelecekte yerini çığır açıcı bir teknolojiye bırakabilir. Bilim insanları, posta pulu büyüklüğündeki donanımlarda yüz binlerce gigabayt veriyi barındırabilecek bir moleküler mıknatıs geliştirdi. Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ve Manchester Üniversitesi’nden kimyagerlerin ortaklaşa çalışmasıyla sentezlenen bu yeni molekül, dijital depolamanın sınırlarını yeniden tanımlıyor.

Yeni nesil depolama, tek moleküllü mıknatıslarla mümkün olabilir

Hedeflenen teknoloji, tek moleküllü mıknatıs (single-molecule magnet, SMM) adı verilen özel yapılara dayanıyor. Bu moleküller, her biri 1 veya 0’ı temsil eden manyetik yönelimleri sayesinde tıpkı bilgisayar belleği gibi davranabiliyor. Ancak bugüne kadar geliştirilen SMM’lerin çoğu, yalnızca son derece düşük sıcaklıklarda işlevsel olabiliyordu. Yeni geliştirilen molekül ise bu kısıtlamayı aşarak daha yüksek sıcaklıklarda da stabil kalmayı başarıyor.

Profesör Nicholas Chilton, geliştirdikleri molekülün santimetrekare başına yaklaşık üç terabayt veri saklayabileceğini belirtiyor. Bu miktar, 40.000 CD'nin veya yaklaşık 500.000 TikTok videosunun tek bir posta pulu kadar alanda saklanması anlamına geliyor. Bu olağanüstü yoğunluk, bugünkü sürücülerin kapasitesinin yaklaşık 100 katına karşılık geliyor.

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Teknolojinin temelinde, nadir toprak elementi Disprozyum'un 1-Dy adlı özel bir moleküler formu yer alıyor. Bu molekül, manyetik hafızasını 100 Kelvin’e (-173 °C) kadar koruyabiliyor. Bu sıcaklık, daha önceki SMM’lerin dayanabildiği 80 Kelvin sınırının oldukça üzerinde. 1-Dy'nin başarısı yalnızca sıcaklığa dayanıklılığıyla sınırlı değil. Molekül, daha yüksek bir manyetik ters çevirme enerji bariyerine sahip. Bu özellik, manyetik durumunun tesadüfi olarak değişmesini önleyerek veri güvenliğini artırıyor.

Araştırmacılar, bu molekülün modelleme sürecinde elde edilen bulguların, gelecekte daha gelişmiş SMM'lerin tasarımına temel oluşturacağını düşünüyor. Böylece, daha yüksek sıcaklıklarda bile veri bütünlüğünü koruyabilen süper kompakt ve ultra yoğun depolama çözümleri geliştirmek mümkün olacak.

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