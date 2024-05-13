Samsung dünyanın ilk petabayt SSD'sini üretmeye doğru ilerliyor

1.000 katman ve 1 TB SSD'ler yolda
Samsung, halihazırda 9. Nesil V-NAND üretimine başlamış ve bu belleklerinde 290 katmana ulaşmıştı. Firma bir önceki nesilde 236 katmanlı çözümler üretirken ilginç bir şekilde gelecek yıl 430 katmanlı (10. Nesil V-NAND) istiflemeye dayanan bir NAND belleğinin üretimini gerçekleştirecek. Ancak Samsung’un 1 petabayt hedeflerine ulaşması için tek başına katman sayısını artırması yetmeyecek. Firma, TCL NAND üretimini şimdilik merkeze alsa de ilerleyen dönemlerde dört seviyeli hücre yani Quad-level cell (QLC) yongalarını ana akıma getirmeyi istiyor.
Hücre başına daha fazla bit depolamak için voltaj seviyelerinin de yükseleceğini hesaba katmak gerekiyor. Dolayısıyla yüksek voltaj durumunu depolayabilecek doğru malzemeleri belirlemek, bunların hacimli üretimi yapmak ve sıcaklığı kontrol altına almak kritik önem taşıyor. Ancak Samsung, resmi olarak doğrulamasa da aktif bir şekilde bu sorunları çözecek bir araştırmada yakından rol alıyor.
VLSI Teknoloji Sempozyumu'nda Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) araştırmacılar, belirli koşullar altında ferroelektrik özellik gösteren bir malzeme sınıfı olan Hafnia üzerinde çalışıyor. Bu ferroelektrik malzeme ile düşük voltaj seviyelerinde kalınabileceği belirtiliyor. Ferroelektrik malzemelerin daha verimli kapasitörlerin ve belleklerin geliştirilmesinde rol alabileceği düşünülüyor. Zaten ilgili araştırmada da hafnianın 3D V-NAND belleklerde kullanılabileceğinden bahsediliyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98238/samsung-is-preparing-to-create-the-worlds-first-petabyte-ssd/index.html https://www.tomshardware.com/news/samsung-talks-1pb-ssds Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.