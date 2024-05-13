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    Samsung dünyanın ilk petabayt SSD'sini üretmeye doğru ilerliyor

    Samsung, petabayt kapasiteli SSD üretiminde beklenenden hızlı hareket ediyor. Firma, 1000 katmanlı NAND teknolojisi ile hedeflerine ulaşmak için yeni "ferroelektrik" malzemeler kullanmayı düşünüyor.
    Samsung dünyanın ilk petabayt SSD'sini üretmeye doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Hem gelir hem de sevkiyat açısından dünyanın en büyük 3D NAND tedarikçisi olan Samsung, katı hal sürücülerinin bit yoğunluğunu ve kapasitelerini artırmak için yeni üretim süreçleri hazırlıyor.  Firma, tek bir SSD kapasitesinin 1 petabayta veya 1.024 terabayt seviyesine çıkabileceğini düşünüyor. Görünüşe göre Samsung, bu hedefe katman sayısını artırarak ulaşmayı değerlendiriyor.

    1.000 katman ve 1 TB SSD'ler yolda

    Samsung, halihazırda 9. Nesil V-NAND üretimine başlamış ve bu belleklerinde 290 katmana ulaşmıştı. Firma bir önceki nesilde 236 katmanlı çözümler üretirken ilginç bir şekilde gelecek yıl 430 katmanlı (10. Nesil V-NAND) istiflemeye dayanan bir NAND belleğinin üretimini gerçekleştirecek. Ancak Samsung’un 1 petabayt hedeflerine ulaşması için tek başına katman sayısını artırması yetmeyecek. Firma, TCL NAND üretimini şimdilik merkeze alsa de ilerleyen dönemlerde dört seviyeli hücre yani Quad-level cell (QLC) yongalarını ana akıma getirmeyi istiyor.

    Samsung dünyanın ilk petabayt SSD'sini üretmeye doğru ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Esasında bu da yeterli değil zira Samsung, fiziksel ölçeklendirmenin (NAND hücrelerinin küçültülmesi ve NAND katmanlarının sayısının artırılması) tek başına yeterli olmadığını ve bu nedenle mantıksal ölçeklendirmenin (hücre başına depolanan bit sayısının artırılması) gerekli olduğunu düşünüyor. Mantıksal ölçeklendir konusunda Kioxia (eski adıyla Toshiba) ise sektördeki en güçlü oyunculardan birisi. Firma, 2019 yılında beş seviyeli hücre (PLC), 2021 yılında altı seviyeli hücre (HLC) yapısına sahip 3D NAND bellekleri sergilemişti. Şimdilerde şirket sekiz seviyeli hücrelerin mümkün olduğunu söylüyor.

    Hücre başına daha fazla bit depolamak için voltaj seviyelerinin de yükseleceğini hesaba katmak gerekiyor. Dolayısıyla yüksek voltaj durumunu depolayabilecek doğru malzemeleri belirlemek, bunların hacimli üretimi yapmak ve sıcaklığı kontrol altına almak kritik önem taşıyor. Ancak Samsung, resmi olarak doğrulamasa da aktif bir şekilde bu sorunları çözecek bir araştırmada yakından rol alıyor.

    VLSI Teknoloji Sempozyumu'nda Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) araştırmacılar, belirli koşullar altında ferroelektrik özellik gösteren bir malzeme sınıfı olan Hafnia üzerinde çalışıyor. Bu ferroelektrik malzeme ile düşük voltaj seviyelerinde kalınabileceği belirtiliyor. Ferroelektrik malzemelerin daha verimli kapasitörlerin ve belleklerin geliştirilmesinde rol alabileceği düşünülüyor. Zaten ilgili araştırmada da hafnianın 3D V-NAND belleklerde kullanılabileceğinden bahsediliyor. 

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98238/samsung-is-preparing-to-create-the-worlds-first-petabyte-ssd/index.html https://www.tomshardware.com/news/samsung-talks-1pb-ssds
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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