ABD'ye bir şok daha: YMTC, 232 katmanlı 3D QLC NAND bellekleri satışa sundu

Bununla birlikte YMTC'nin 3D QLC ve 3D TLC NAND çipleri arasında önemli bir fark bulunuyor. QLC bellekler, kalıp boyutunu optimize etmek için dört düzlemli bir tasarıma sahipken, TLC bellekler performansı en üst düzeye çıkarmak için altı düzlemli bir tasarıma sahip. Bu arada, her iki entegre devre de Xtacking 3.0 mimarisinin yanı sıra 2400 MT/s veri aktarım hızını kullanıyor. Bu nedenle her ikisi de PCIe 4.0 veya PCIe 5.0 arayüzüne sahip en iyi SSD'ler için kullanılabilir.
Bu tür bellek cihazlarını üretmek, ABD hükümeti tarafından kara listeye alınan ve Amerikan şirketlerinden ileri teknoloji araçları temin edemeyen YMTC için büyük bir başarı. Bu arada şirket, detaylarına yukarıdaki bağlantıda yer verdiğimiz 232 aktif katmana sahip 3D TLC NAND ile en yüksek kayıt yoğunluğuna ulaşmayı başardı ve esas olarak hibrit bonding'e dayanan Xtacking 3.0 mimarisi sayesinde rakiplerini geride bıraktı.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.