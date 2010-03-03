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CeBIT 2010: Bayanlara ve çocuklara özel alternatif kulaklıklar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil teknolojilerin, en hızlı donanımların sergilendiği CeBIT 2010 fuarında bayanlar ve çocuklar da unutulmadı. Uzakdoğulu üreticilerden Shenpai Electronics firması, Aonike markası altında hazırladığı yeni kulaklık modellerini katılımcıların beğenisine sundu. Teknik özellik ve ses çıkış gücü açısından benzer niteliklere sahip olan kulaklıklar, farklı kullanımı kesimlerini hedef alan çok sayıda alternatif modele sahipler. Bayanlara yönelik olarak Burberry tarzı özel desenli kulaklık tasarımları hazırlayan firma, çocuklar içinse başta pembe olmak üzere canlı renk seçenekleriyle öne çıkan şirin kulaklık seçeneklerine sahip.
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lvlono 9 yıl
Bunun bayMAyanı varmıdır acaba? :)
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kahveisteyen 9 yıl
"Bayan" geri gelmiş. Kadınların fazla olmadığı bir ortam ki tepki falan toplamıyor.
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