Meta dünyanın en uzun denizaltı kablosu ile 5 kıtayı birbirine bağlayacak

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Tam Boyutta Gör Meta, 5 kıtayı birbirine bağlayacak en iddialı denizaltı kablosu projesini duyurdu. Şirket, Project Waterworth adını verdiği bu dev proje ile dünya çapında yapay zeka inovasyonunu teşvik etmek için gereken bol miktarda, yüksek hızlı bağlantıya sahip üç yeni okyanus koridoru açacak. Meta’nın açıkladığına göre, çok yıllı ve milyarlarca dolarlık bu proje, dünya çapında yapay zeka (AI) yeniliklerini desteklemek için önemli bir adım olacak.

5 kıta ve 50 bin kilometre

Geçtiğimiz aylarda, Meta’nın küresel bir denizaltı kablosu ağı döşemeyi planladığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, 50.000 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsayacak ve beş kıtaya ulaşacak olan Waterworth projesini duyurarak iddiaları onayladı.

Tam Boyutta Gör Waterworth projesi, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi önemli bölgeler için bağlantıyı artırmayı hedefliyor. Meta, mevcut denizaltı altyapılarının güvenilirliğini pekiştirmek ve aynı anda üç yeni okyanus koridoru açmak için kayda değer bir yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu sayede, küresel internet altyapısının daha verimli ve hızlı hale gelmesi amaçlanıyor.

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Meta, son on yılda 20'den fazla denizaltı kablosu projesi gerçekleştirdi ve bu projelerde, her biri 24 fiber optik hat içeren kablolar kullanarak ağlarının kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Firma, Waterworth projesinde de 24 fiber optik hat içeren denizaltı kablolarında kullanılan aynı teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Geleneksel denizaltı kablolarında genellikle 8 ila 16 fiber optik hat kullanıldığını da belirtelim. Ayrıca, bu projede denizin 7.000 metreye kadar derinliklerine inebilen yeni bir kablo döşeme çözümü kullanılacak. Kıyı bölgelerindeki sığ sularda ise kabloların gemi çapaları gibi tehlikelerden korunabilmesi için özel gömme teknikleri uygulanacak.

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Meta denizaltı kablolarıyla 5 kıtayı birbirine bağlayacak!