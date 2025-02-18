Meta dünyanın en uzun denizaltı kablosu ile 5 kıtayı birbirine bağlayacak

5 kıta ve 50 bin kilometre
Geçtiğimiz aylarda, Meta’nın küresel bir denizaltı kablosu ağı döşemeyi planladığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, 50.000 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsayacak ve beş kıtaya ulaşacak olan Waterworth projesini duyurarak iddiaları onayladı.
Meta, son on yılda 20'den fazla denizaltı kablosu projesi gerçekleştirdi ve bu projelerde, her biri 24 fiber optik hat içeren kablolar kullanarak ağlarının kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Firma, Waterworth projesinde de 24 fiber optik hat içeren denizaltı kablolarında kullanılan aynı teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Geleneksel denizaltı kablolarında genellikle 8 ila 16 fiber optik hat kullanıldığını da belirtelim. Ayrıca, bu projede denizin 7.000 metreye kadar derinliklerine inebilen yeni bir kablo döşeme çözümü kullanılacak. Kıyı bölgelerindeki sığ sularda ise kabloların gemi çapaları gibi tehlikelerden korunabilmesi için özel gömme teknikleri uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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