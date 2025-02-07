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    Google işe alımlarında Trump etkisi: Çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefi kaldırıldı

    Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programını sonlandırılmasının ardından Google işe alım politikasını değiştirdi. Şirket artık çeşitlilik hedefi koymayacak.
    Google, işe alımlarda çeşitliliği ve kapsayıcılığı hedeflemeyecek Tam Boyutta Gör
    Google, ABD Başkan'ı Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programının sonlandırılmasına ilişkin kararnamesinin ardından işe alım politikasını yeniden düzenleme kararı aldı. Şirket, iş gücündeki temsiliyeti iyileştirmek için artık işe alım hedefleri koymayacağını açıkladı. 

    Google'da işlerin değişebileceğine dair ilk ipucu, ana şirketi Alphabet'in yıllık raporunda yapılan bir değişiklikte ortaya çıktı. Alphabet'in "çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeyin bir parçası haline getirmeye ve hizmet verdiğimiz kullanıcıları temsil eden bir iş gücü yetiştirmeye kararlı" olduğunu ifade eden cümle kaldırıldı.

    Google, işe alımlar için artık bir hedef belirlemeyecek olsa da, yeterince temsil edilmeyen grupları desteklemeye ve farklı grupların yaşadığı şehirlerde ofisler açmaya devam edeceğini açıkladı. 

    Benzer bir değişikliği Meta da gerçekleştirdi. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, işe alım süreçlerinde DEI programı uygulamalarına son vereceğini duyurdu.

    Google, 2020'de George Floyd ve diğer siyahi Amerikalıların polis tarafından öldürülmesine karşı protestoların ardından daha kapsayıcı politikalar için çabalayan en önde şirketler arasındaydı. 2020'de şirketin CEO'su Sundar Pichai, 2025'e kadar yöneticilerin %30'unun yeterince temsil edilmeyen gruplardan olmasını hedefledi. O zamanlar, Google'ın ABD'deki yöneticilerinin yaklaşık %96'sı beyaz veya Asyalıydı ve küresel olarak %73'ü erkekti.

    DEI nedir?

    "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" isimli DEI programı, iş yerleri ve eğitim kurumlarında daha adil ve eşit bir ortam oluşturmayı hedefliyordu. Ancak son yıllarda siyasileştiği ve belirli ideolojik yaklaşımları dayattığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak'ta radikal ve savurgan bulduğu DEI programını sonlandıran kararnameyi imzalayarak yürürlüğe koydu.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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