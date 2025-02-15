5G-A ile rekor hız: 10 GB dosya 10 saniyede indirildi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin, 2025 Asya Kış Oyunları kapsamında 5G-A (5G Advanced) teknolojisini ilk kez sahaya sürdü ve rekor bir veri aktarım hızı elde etti. Yeni nesil ağ sayesinde, 10 GB büyüklüğündeki bir dosya yalnızca 10 saniyede indirildi.

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Mevcut 5G teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olan 5G-A, daha yüksek hızlar, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü canlı yayınlar, gerçek zamanlı veri aktarımı ve ultra hızlı indirme işlemleri mümkün hale geliyor.

Yeni bir çığır açacak

Asya Kış Oyunları'nda kullanılan bu teknoloji, hem organizasyonun dijital altyapısını güçlendirdi hem de izleyicilere benzersiz bir deneyim sundu. Yüksek hızlı internet sayesinde sporcuların performans verileri anlık olarak analiz edilirken, kesintisiz yayınlarla milyonlarca kişi müsabakaları HD kalitede takip etti.

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Mobil iletişimde yeni bir çığır açan 5G-A teknolojisinin, gelecekte akıllı şehirler, otonom araçlar ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda da devrim yaratması bekleniyor.

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