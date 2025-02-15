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    Anlık Bildirim

    5G-A ile rekor hız: 10 GB dosya 10 saniyede indirildi

    Çin, Asya Kış Oyunları'nda 5G-A teknolojisini kullanarak saniyede 1 Gbps hızında veri indirme başarısını gösterdi.                                               
    5G-A ile rekor hız: 10 GB dosya 10 saniyede indirildi Tam Boyutta Gör
    Çin, 2025 Asya Kış Oyunları kapsamında 5G-A (5G Advanced) teknolojisini ilk kez sahaya sürdü ve rekor bir veri aktarım hızı elde etti. Yeni nesil ağ sayesinde, 10 GB büyüklüğündeki bir dosya yalnızca 10 saniyede indirildi.

    Mevcut 5G teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olan 5G-A, daha yüksek hızlar, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü canlı yayınlar, gerçek zamanlı veri aktarımı ve ultra hızlı indirme işlemleri mümkün hale geliyor.

    Yeni bir çığır açacak

    Asya Kış Oyunları'nda kullanılan bu teknoloji, hem organizasyonun dijital altyapısını güçlendirdi hem de izleyicilere benzersiz bir deneyim sundu. Yüksek hızlı internet sayesinde sporcuların performans verileri anlık olarak analiz edilirken, kesintisiz yayınlarla milyonlarca kişi müsabakaları HD kalitede takip etti.

    5G-A ile rekor hız: 10 GB dosya 10 saniyede indirildi Tam Boyutta Gör

    Mobil iletişimde yeni bir çığır açan 5G-A teknolojisinin,  gelecekte akıllı şehirler, otonom araçlar ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda da devrim yaratması bekleniyor.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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