Adform, 2025’in pazarlama trendlerini paylaştı

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Tam Boyutta Gör Yeni yıl, yeni bir pazarlama dünyasına açılacak kapı olarak önümüze çıkıyor. Yapay zekanın hayatımızla derinlemesine entegre olmaya başlaması, bunun güvenli bir şekilde yürütülmesi ve üçüncü taraf çerezlerin sona ermesinin etkileriyle pazarlama faaliyetleri belirsizliklerin yanında çeşitli fırsatlar da sunacak gibi görünüyor. Önde gelen bağımsız reklamcılık platformu Adform, bu bağlamda yılın dikkat edilmesi ve yatırım yapılması gereken trendlerine mercek tuttu.

Adform Türkiye, MEA ve Orta Asya Başkanı Cem Eroğlu, “Dijital pazarlama dünyasında performans ölçümlemesinden yapay zeka kullanımına kadar pek çok alanda yeni fırsatlar ve zorluklar var. Bu yıl CMO’ların önündeki zorluk yalnızca teknolojiyi kullanmak değil, insan odaklı stratejiler ile oyunun kurallarını değiştirebilmek. Başarı, inovasyonu sorumlu ve verimli bir şekilde uygulayarak güven ve etkileşimi artırmakla mümkün” dedi.

İşte Adform’a göre bu yıl dikkat edilmesi ve yatırım yapılması gereken beş temel pazarlama trendi:

Performans ölçümlemesi artık daha karmaşık, ama daha kritik

Çok kanallı pazarlama faaliyetleri, performans ölçümlemesini eskisinden daha karmaşık hale getiriyor. Sosyal medya, mobil uygulamalar, CTV (Connected TV) ve perakende medya gibi platformlarda kullanıcı davranışlarını izlemek giderek zorlaşıyor.

Bu nedenle, reklamverenler gelişmiş ölçümleme araçlarına yönelerek yatırım getirisini (ROI) daha iyi analiz etmeye çalışıyor. A/B testleri, yapay zeka destekli analitik araçlar ve veri odaklı içgörüler, performans yönetiminin temel bileşenleri haline geliyor. Markalar, iç ekiplerden ziyade esnek teknoloji çözümleri sunan iş ortaklarına yönelerek daha doğru analizler yapmayı hedefliyor.

Çok kaynaklı kimlik çözümleri popüler olacak

Tam Boyutta Gör Google’ın üçüncü taraf çerezleri sonlandırma kararı, dijital reklamcılıkta köklü bir değişim yaratıyor. 2025’te, ABD'deki tarayıcıların %90'ının çerezsiz hale gelmesi bekleniyor.

Bu yeni ortamda, reklamcılar alternatif kimlik çözümlerine yönelmek zorunda kalacak. Tek bir çözümün tüm sorunları çözmesi mümkün değil, bu yüzden birinci taraf verileri ve bağımsız kimlik sağlayıcıları daha fazla önem kazanıyor. Google’a bağımlılığı azaltmak için güvenli veri paylaşımına dayalı modeller ve fiziksel pazarlama etkinlikleri gibi yöntemler de yeniden popüler hale gelebilir.

Sürdürülebilirliğin önemi artıyor

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY/ESG) politikaları, pazarlama stratejilerinde giderek daha fazla yer buluyor. Geçmişte sürdürülebilirlik hedefleri “ikincil” bir öncelik olarak görülse de, artık markaların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi kaçınılmaz hale geldi.

Araştırmalara göre CMO'ların sadece %18’i sürdürülebilirlik stratejilerine öncelik veriyor. Ancak bu oran hızla değişebilir. KVKK gibi kişisel veri düzenlemeleri pazarlamacılar için ne kadar önemliyse, sürdürülebilirlik de o kadar kritik bir gündem maddesi haline geliyor. Örneğin, veri odaklı içerik optimizasyonu sayesinde enerji tüketimi azaltılabilir ve hedefleme süreçleri daha verimli hale getirilebilir.

Perakende medya, geleneksel TV’yi geride bırakıyor

Tam Boyutta Gör Çerez tabanlı reklamcılığın son bulması, perakende medya platformlarını yeni bir güç merkezi haline getiriyor. Markalar artık, e-ticaret platformları üzerinden kullanıcıların satın alma yolculuklarını daha iyi analiz edebiliyor ve doğrudan hedefleme yapabiliyor.

Öngörüler, 2025 itibarıyla perakende medya harcamalarının geleneksel TV reklamlarını geride bırakacağını gösteriyor. Ancak, perakende medya ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için ölçümleme ve veri gizliliği yatırımlarına odaklanılması gerekiyor. CRM entegrasyonları ve modüler veri yönetim sistemleri, müşteri sadakatini güçlendiren temel araçlar arasında yer alıyor.

Pazarlamada yapay zeka dönemi

Yapay zeka, pazarlamanın her alanına nüfuz etmeye devam ediyor. Günümüzde pazarlamacıların %84’ü yapay zeka araçlarını kullanıyor. Ancak, CMO’ların yalnızca %45’i yapay zeka stratejilerini değerlendirdiğini ve yalnızca %3’ü iş ortaklarının yapay zekadan nasıl faydalandığını bildiğini belirtiyor.

Bu durum, pazarlama ekiplerinin yapay zekayı daha iyi anlamasını ve stratejilerini bu yönde şekillendirmesini zorunlu kılıyor. Yapay zeka destekli içerik üretim araçları, "sıfır tıklama" stratejileri ile organik erişimi artırıyor. Ancak, etik kaygılar da ön planda: Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin tarafsız, kapsayıcı ve güvenilir olması için markalar özel önlemler almalı.

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