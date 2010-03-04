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CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası

CeBIT 2010 turundaki yeni durağımız PowerColor standı. Radeon HD 5870 Eyefinity6 ve Radeon HD 5770 Eyefinity5 ve daha fazlası bu haberimizde.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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CeBIT 2010 fuarındaki turumuz devam ediyor. AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan PowerColor, fuar kapsamında ürün gamındaki en güncel modelleri ve satışa sunmaya hazırlandığı yeni modelleri katılımcıların beğenisine sunuyor. Çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine yoğunlaşan firma, yüksek performans segmenti için sıvı soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini gösteriyor. Standında 6 monitörlü Eyefinity kurulumu için canlı demo gösterimi de yapan PowerColor'ın en dikkat çekici modellerinden ilki Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition oldu.

PowerColor Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition

CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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PowerColor Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition

İlk defa Eylül ayında tanıtılan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, hali hazırda satılmakta olan Radeon HD 5870 modelinden çoklu monitör desteği ve yüksek bellek kapasitesiyle ayrılıyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan referans tasarımlı HD 5870'den farklı olarak Eyefinity6 Edition modelinde 6 adet mini-DisplayPort konnektörüne yer veriliyor.

Eş zamanlı olarak 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için PowerColor tarafından hazırlanan model, referans tasarımı baz alıyor ve sahip olduğu soğutucu etiketiyle ayrılıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun kullanıldığı kart, 1600x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni modelin Mart sonu gibi satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition

CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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Özel tasarımlı modeller noktasında PowerColor'ın fuara getirdiği en büyük yenilik Radeon HD 5770'in Eyefinity5 Edition oldu. Bilindiği üzere Radeon HD 5770 standart olarak 3'lü monitör desteği ile gelirken PowerColor, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinden esinlenerek geliştirdiği yeni modelinde, 5 adet mini-DisplayPort konnektörüne yer vererek çoklu monitör desteğini daha da satın alınabilir seviyelere çekmeyi hedefliyor. Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutucuya sahip olan model, aynı anda 5 monitör desteği sunabilen sınfının ilk ve şu an için tek çözümü.

DirectX 11 destekli Juniper XT GPU'sundan güç alan yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition'da 6pin PCIe güç girişini yer verildiğini görüyoruz. Yeni modelle ilgili olarak akıllara 5 monitör ve yüksek çözünürlükte Juniper XT GPU'sunun yeterli gücü sunup sunmayacağı gelirken, PowerColor yeni modein kendi fiyat segmentinde Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeline alternatif olarak daha düşük çözünürlüklerde beklentileri karşılayacağını söylüyor.

CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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Üretime hazır versiyonu tanıtılan PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition için henüz herhangi bir fiyat ya da tarih bilgisi bulunmuyor.

PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green

DirectX 11 destekli ve pasif soğutmalı ekran kartı arayan kullanıcılar için PowerColor'ın fuarda sergilediği çözüm, Radeon HD 5750 Go! Green oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper Pro GPU'sundan güç alan ekran kartında, çok sayıda Alüminyum yaprak ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucusu sayesinde hem sessiz hem de serin bir çalışma deneyimi vaad ediyor.

CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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Üzerinde ek güç girişi bulunmayan ve muadillerine göre daha az güç çektiği belirtilen PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 720x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı özellikle çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

PowerColor Radeon HD 5970 LCS

Asus'un Ares, Sapphire'in Atomic ve XFX'in de Black Edition serisi Radeon HD 5970 modellerini sergilediği CeBIT Hannover 2010 fuarında, PowerColor'ın gösterdiği çift GPU çözümü ise resmi tanıtımı bir süre önce yapılan sıvı soğutmalı Radeon HD 5970 LCS oldu. Açılımı Liquid Cooling Solution olan LCS serisinin en hızlı üyesi, EK tarafından geliştirilen Bakır tabanlı su soğutma bloğu kullanıyor.

CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası
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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress grafik yongasının çiftinden güç alan yeni model, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartının su soğutma sistemi sayesinde referans tasarıma kıyasla ciddi şekilde daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.


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CoreXXX 9 yıl
bende 5750 greene bittim. fansız tasarımlar hep ilgimi çekmiştir öünkü.
kuvvetli bi grafik ve sessizlik isteyenlere biçilmiş kaftan
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showstopper41 9 yıl
Hem LCS hem Eyefinity olan model yok mu? Sıvı soğutmalı ve 6 monitör destekli Powercolor HD5970 LCS Eyefinity.
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escape0121 9 yıl
ATİ Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition mükemmel olmuş tebrikler PowerColor[simage][/simage]
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genelkurmay89 9 yıl
5970 LCS çok güzel olmuş soğutma performansı iyi olursa alıcısı azımsanmayacak sayıda olucaktır...
ayrıca kart preslenmiş gibi incecik
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hrstcrt 9 yıl
powerclor gercekten en iyi ati urunu yapan firma..
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ghost recon advanced 9 yıl
katrlar gerçekten çok şık duruyor tabiki fiatlarıda bi o kadar uçuktur
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Th3InferNal 9 yıl
Evet 5970 alanlar ve su soğutma ile kullananmak isteyen için güzel bi seçenek olmuş.Fiyatıda aynı olursa su soğutma ile beraber kullanacak olanlar için ayrıca bir blok almalarına gerek kalmıyor.
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quzman 9 yıl
Şu görüntüsü ile 5770'i rahatlıkla üst düzey kart diye satabilirler :)
LCS'ye denebilecek söz bulamıyorum inanılmaz olmuş . O sistemle sıvı şırıltısından başka ses çıkarmaz sanırım :)
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yelkowan 9 yıl
LCS harika duruyor. Sanki kartı preslemişler. :))
Böyle su soğutma bloklarını diyer firmalarda da görmeyi çok isterdim.
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IgorStravinsky 9 yıl
İşte kart dediğin böyle yapılır. Üzerindeki 6 rakamı çok hoş duruyor bence. Maşallah PowerColor Cebit'e hareketli biçimde başlamış.
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dellino 9 yıl
Sanırım 5750 Go! Green ilk fansız 5 serisi kart. Sessiz Pc kullananlar için biçilmiş kaftan.

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sadtneverdie 9 yıl
5870 gördüğüm en güzel ekran kartı olmuş :)
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