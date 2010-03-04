CeBIT 2010: PowerColor'dan Radeon HD 5870 ve 5770 Eyefinity Edition modelleri ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör

CeBIT 2010 fuarındaki turumuz devam ediyor. AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan PowerColor, fuar kapsamında ürün gamındaki en güncel modelleri ve satışa sunmaya hazırlandığı yeni modelleri katılımcıların beğenisine sunuyor. Çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine yoğunlaşan firma, yüksek performans segmenti için sıvı soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini gösteriyor. Standında 6 monitörlü Eyefinity kurulumu için canlı demo gösterimi de yapan PowerColor'ın en dikkat çekici modellerinden ilki Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition oldu.

PowerColor Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition

Tam Boyutta Gör

PowerColor Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition

İlk defa Eylül ayında tanıtılan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, hali hazırda satılmakta olan Radeon HD 5870 modelinden çoklu monitör desteği ve yüksek bellek kapasitesiyle ayrılıyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan referans tasarımlı HD 5870'den farklı olarak Eyefinity6 Edition modelinde 6 adet mini-DisplayPort konnektörüne yer veriliyor.

Eş zamanlı olarak 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için PowerColor tarafından hazırlanan model, referans tasarımı baz alıyor ve sahip olduğu soğutucu etiketiyle ayrılıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun kullanıldığı kart, 1600x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni modelin Mart sonu gibi satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition

Tam Boyutta Gör

Özel tasarımlı modeller noktasında PowerColor'ın fuara getirdiği en büyük yenilik Radeon HD 5770'in Eyefinity5 Edition oldu. Bilindiği üzere Radeon HD 5770 standart olarak 3'lü monitör desteği ile gelirken PowerColor, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinden esinlenerek geliştirdiği yeni modelinde, 5 adet mini-DisplayPort konnektörüne yer vererek çoklu monitör desteğini daha da satın alınabilir seviyelere çekmeyi hedefliyor. Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutucuya sahip olan model, aynı anda 5 monitör desteği sunabilen sınfının ilk ve şu an için tek çözümü.

DirectX 11 destekli Juniper XT GPU'sundan güç alan yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition'da 6pin PCIe güç girişini yer verildiğini görüyoruz. Yeni modelle ilgili olarak akıllara 5 monitör ve yüksek çözünürlükte Juniper XT GPU'sunun yeterli gücü sunup sunmayacağı gelirken, PowerColor yeni modein kendi fiyat segmentinde Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeline alternatif olarak daha düşük çözünürlüklerde beklentileri karşılayacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör

Üretime hazır versiyonu tanıtılan PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition için henüz herhangi bir fiyat ya da tarih bilgisi bulunmuyor.

PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green

DirectX 11 destekli ve pasif soğutmalı ekran kartı arayan kullanıcılar için PowerColor'ın fuarda sergilediği çözüm, Radeon HD 5750 Go! Green oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper Pro GPU'sundan güç alan ekran kartında, çok sayıda Alüminyum yaprak ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucusu sayesinde hem sessiz hem de serin bir çalışma deneyimi vaad ediyor.

Tam Boyutta Gör

Üzerinde ek güç girişi bulunmayan ve muadillerine göre daha az güç çektiği belirtilen PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 720x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı özellikle çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

PowerColor Radeon HD 5970 LCS

Asus'un Ares, Sapphire'in Atomic ve XFX'in de Black Edition serisi Radeon HD 5970 modellerini sergilediği CeBIT Hannover 2010 fuarında, PowerColor'ın gösterdiği çift GPU çözümü ise resmi tanıtımı bir süre önce yapılan sıvı soğutmalı Radeon HD 5970 LCS oldu. Açılımı Liquid Cooling Solution olan LCS serisinin en hızlı üyesi, EK tarafından geliştirilen Bakır tabanlı su soğutma bloğu kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress grafik yongasının çiftinden güç alan yeni model, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartının su soğutma sistemi sayesinde referans tasarıma kıyasla ciddi şekilde daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.