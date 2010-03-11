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CeBIT 2010: SSD ve 2.5" Sabit Diskler

9 yıl
56,2b
1
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Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CeBIT Hannover 2010'da SSD ve 2.5" sabit disklerdeki gelişmeleri sizler için derledik

CeBIT Hannover 2010'da SSD ve 2.5" sabit disklerde de bir çok ilgi çekici model kullanıcılarla buluştu. 2.5" taşınabilir sabit disklerde USB 3.0, SSD'lerde ise PCIe arabirimini kullanan Ultra Hızlı modeller ön sıralarda yer alıyordu.


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MrPerFormance 9 yıl
Ne kadar acaba bu ssd lerin maliyeti??
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donanımcı123 9 yıl

MrPerFormance

Ne kadar acaba bu ssd lerin maliyeti??


32 gb - 200-300 tl
64 gb - 400-550 tl
128 gb - 700-1.000 tl
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rcelik21 9 yıl
Bence kısa sürede ucuzlicaktır bunlar çünkü çok fazla talep doğacaktır. Talep artınca fiyatlar düşer. Ayrıca PC nin ölmemesini istiyolarsa bu SSD işine kesin el atmalılar çünkü HDD ler PC lerin en yavaş parçaları ben normal HDD ler ile RAID 0 yaptım ama yine de performans iyi diil ve gürültü çok fazla.
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Cem 9 yıl
SSD den farklı bir teknoloji duyuruldugunda SSD ler alınabilir seviyeye gelecek. Tahiminim önce blueray yazıcıların ve medyalarının makul seviyelere inip son kullanıcılarca rahatça alınması, ardından sıra SSD lere gelir. Zaten SSD ler yaygınlaşınca HDD ler ölmeye başlayacaktır. Tahiminim süreç 4-5 seneyi alır gibie geliyor.
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fsunnetci 9 yıl
teknolojik gelişmeler kümülatifdir yani zaman kavramı tekdüze değildir bir önceki ile bir sonraki arasındaki zaman farkı gittikçe azalır.eminimki 5 sene içinde fiyatları ucuzlayacaktır.
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.brian. 9 yıl
bence çok geeksiz bişey şuanki sabit diskler oldukça iş görüyor, kaldıki bu fiyata alınacak bi espirisi yok. 500 liraya anca 250 gb oluyoki bu parayı çöpe atmak olur. Şahsi fikrimdir. Hadi normal sabt diskler ilearasında 100 lira gibi bi fark olsaydı hetürlü alınırdı ama şimdi......
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DH Misafiri 9 yıl
çok komik bir mantık yürütme senin mantıkla dvd lerin de cd lergibi olması gerekirdi ama bir kaç sene de fiyatları ne hale geldi blueray içinde aynısıs geçerli olacaktır. tabiki ssd şerin hdd fiyat performans oranıına gelmesini uzun sürecektir ama en azıdan yakın zamanda artık os için ssd kullanabileceğimiz söyleyebilirim.
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someone74 9 yıl
2007 yılının bir haberini hatırlatırım sizlere;


"Fusion-io firması, dâhili kontrolcüsü bir PCIe kartında bulunan ve 640 GB depolama alanı sunan bir SSD sabit disk tanıttı. Kontrolcü verileri manyetik disklere değil bilakis NAND-Hafıza Modüllerine kaydediyor.

Verilere göre ioDrive, saniyede 600 MB yazma oranına, 800 MB okuma oranına ve 10 ms erişim hızına sahip olacak. Kart enerjiyi PCIe-4x bağlantısı üzerinden alıyor. Geleneksel sabit diskler en fazla 80 MB/s oranına ulaşabiliyorlar.

Fusion-io, Gigabyte başına fiyat olarak 30 Dolar belirledi. Karşılaştırmak gerekirse: Geleneksel SATA ve IDE sabit disklerde Gigabyte başına fiyat en iyi ihtimalle 0,31 $. İlk ioDrive kartları aralık ayında pazara sunulacak."

Yıl 2010 ortalarına yaklasırken hala cazip fiyatta ve alınabilir seviyede değil
PC sistemlerinde hersey sanıldıgı gıbı hızlı ve tuketıcılerın lehine olmuyor.
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siLahsz 9 yıl
ssd den daha iyisi çıkana kadar kolay kolay fiyatları düşmez.şuan gb başına 8-9tl arası fiyatıyla sabit diskllerle arasında 20 kat fark nerdeyse hız olarak o kadar olmasa diğer artılarını düşürsek dayanıklığı, boyutları ve harcadığı güç tek eksiği kapasite. bana göre şuanki sabit diskler 64 128 gb kapasitede olsa hızı herhalde iki üç kat belki daha fazla artırılabilirdi.ssd daha çok dayanıklı olmasıyla ön planda olacak gibi
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UXKN 9 yıl
ssdler 1.5milyon saat çalışma ömrü ile satılıyor buda 170yıl yapıyor ve ucuzlamayacak demiş bir yazar, ama kendi kullandıgı hdd nin kaç bin saat çalışma ömrü ile satıldıgını bilmiyor olsa gerek, seagate hddler 700.000 saat çalışma ömrü ile satılıyor ki buda 170 yılın yarısı yapar, hddler 20senede ucuzladıysa, ssdlerde 20seneye ucuzlar. pata ssd kullandıgım bir sistem var ve patanın hız sınırında çalışıyor, sata2-3 usb3.0 sistemlerinde de o sistemlerin hız sınırında çalışan ssd lerin çıkması uzun sürmez, bu arada saniyede 710mb yüksek bir hız değil.
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cgdincer 9 yıl
fiyatların hdd düzeyine düşmesini beklemek rüyadan başka birşey değil 10 sene sonra belki hdd şirketlerininde ssd ye büyük ölçekte kaydığını gördükten sonra gerçekleşe(bilecek) birşey...
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ULUSOY 9 yıl
100-160 GB arası en iyiler



1- Intel X25-M SSDSA2M160G2GC 160GB

2- OCZ Vertex PRO 120GB SSD

3- A-Data SSD S599 100GB

4- G.SKILL Phoenix 100GB SSD

5- MX-Technology MXSSD2MDS 100GB SSD

6- Micron REALSSD C300 128GB

7- Starex 128GB SSD

8- Apogee Mars FlashSSD 128GB

9- Corsair CMFSSD-128GD1 X128 SSD

10- Super SSpeed SSD 128GB

http://shiftdelete.net/en-iyi-ssd-hangisi-100-160-gb-arasi_19006-s3.html(SFD)
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zagor_tenay34 9 yıl
Aslında bu diskler bence depolama amaçlı değilde mesela 2 tane 75 gb lık modeli raid-0 yapacaksın işletim sistemi kuracaksın.Depolama içinde yine bildiğimiz diskleri kullanacaksın.
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DH Misafiri 9 yıl
SSD'ler uygun hafıza/fiyat oranına ulaşmadan alınmaz.mutlaka önce üreticilerin bunu halletmesi lazım.harddisklerin hafıza/fiyat oranının
yanına bile yaklaşamıyor çünkü.
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CriticalWave 9 yıl
SSD için EN AZ 3-4 sene beklenmeli.
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