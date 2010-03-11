CeBIT 2010: SSD ve 2.5" Sabit Diskler

CeBIT Hannover 2010'da SSD ve 2.5" sabit disklerdeki gelişmeleri sizler için derledik

CeBIT Hannover 2010'da SSD ve 2.5" sabit disklerde de bir çok ilgi çekici model kullanıcılarla buluştu. 2.5" taşınabilir sabit disklerde USB 3.0, SSD'lerde ise PCIe arabirimini kullanan Ultra Hızlı modeller ön sıralarda yer alıyordu.