CeBIT 2010: SSD ve 2.5" Sabit Diskler

Genel Yayın Yönetmeni
CeBIT Hannover 2010'da SSD ve 2.5" sabit disklerdeki gelişmeleri sizler için derledik
CeBIT Hannover 2010'da SSD ve 2.5" sabit disklerde de bir çok ilgi çekici model kullanıcılarla buluştu. 2.5" taşınabilir sabit disklerde USB 3.0, SSD'lerde ise PCIe arabirimini kullanan Ultra Hızlı modeller ön sıralarda yer alıyordu.
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32 gb - 200-300 tl
64 gb - 400-550 tl
128 gb - 700-1.000 tl
"Fusion-io firması, dâhili kontrolcüsü bir PCIe kartında bulunan ve 640 GB depolama alanı sunan bir SSD sabit disk tanıttı. Kontrolcü verileri manyetik disklere değil bilakis NAND-Hafıza Modüllerine kaydediyor.
Verilere göre ioDrive, saniyede 600 MB yazma oranına, 800 MB okuma oranına ve 10 ms erişim hızına sahip olacak. Kart enerjiyi PCIe-4x bağlantısı üzerinden alıyor. Geleneksel sabit diskler en fazla 80 MB/s oranına ulaşabiliyorlar.
Fusion-io, Gigabyte başına fiyat olarak 30 Dolar belirledi. Karşılaştırmak gerekirse: Geleneksel SATA ve IDE sabit disklerde Gigabyte başına fiyat en iyi ihtimalle 0,31 $. İlk ioDrive kartları aralık ayında pazara sunulacak."
Yıl 2010 ortalarına yaklasırken hala cazip fiyatta ve alınabilir seviyede değil PC sistemlerinde hersey sanıldıgı gıbı hızlı ve tuketıcılerın lehine olmuyor.
1- Intel X25-M SSDSA2M160G2GC 160GB
2- OCZ Vertex PRO 120GB SSD
3- A-Data SSD S599 100GB
4- G.SKILL Phoenix 100GB SSD
5- MX-Technology MXSSD2MDS 100GB SSD
6- Micron REALSSD C300 128GB
7- Starex 128GB SSD
8- Apogee Mars FlashSSD 128GB
9- Corsair CMFSSD-128GD1 X128 SSD
10- Super SSpeed SSD 128GB
http://shiftdelete.net/en-iyi-ssd-hangisi-100-160-gb-arasi_19006-s3.html(SFD)
yanına bile yaklaşamıyor çünkü.