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CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve geçtiğimiz hafta Pazar günü sona eren CeBIT 2009 fuarı, dünyanın hemen her yerinden binlerce katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı. Fuarın uluslararası kimliği ve dünya donanım/teknoloji pazarı için en önemli etkinliklerden birisi olması nedeniyle bir hafta boyunca gündemin öncelikli maddesi olan fuarın katılımcıları arasında Türkiye merkezli yerli firmalar da yok değildi.

Son kullanıcıların daha çok kesintisiz güç kaynakları ve NAR sistemleriyle tanıdığı, son dönemdeyse ağırlıklı olarak alternatif enerji üzerinde yaptığı yatırımlar ve Kyocera gibi dünya devleriyle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle gündeme gelen sektörün kölü firmalarından Tunçmatik de fuardaki yerini almıştı. Firma ürün gamında yer alan voltaj dalgalanmarına karşı prizlerden kurumsal ihtiyaçları karşılayabilecek endüstriyel ölçekteki kurumsal güç kaynaklarına kadar en küçüğünden en büyüğüne çok sayıda ürününü fuarda tanıttı.

Tunçmatik'in fuar dahilinde tanıttığı çözümler arasında öne çıkan ürünlerin başı enrensel dizüstü bilgisayar şarj paketi geliyordu. Piyasada satılmakta olan dizüstü bilgisayarların %99'uyla uyumlu olduğu belirtilen bu paket dahilinde dizüstü bilgisayarları şarj edebilmenin yanı sıra taşınabilir bilgisayarların güç tüketimini ürün üzerindeki ekran aracılığıyla takip edebilmenin mümkün olduğu açıklandı. CeBIT 2009'un enerji odaklı ürünler sergileyen katılımcıları arasında hem portföy genişliği hem de Türkiye merkezli olmasıyla dikkat çeken firma standından görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: CeBIT 2009'un yerli katılımcıları arasında Tunçmatik de vardı
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
güzel bakalım yerli sermaye ne yapacak...
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Tunçmatik bu işte marka olmayı başardı. Ben gurur duyuyorum adamlar kaliteli şeyler üretiyorlar. Çevremde tavsiye isteyen herkese Tunçmatik tavsiye ediyorum.
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