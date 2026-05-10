    Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı: Enerji fazlası piyasayı zorluyor

    Avrupa’da negatif elektrik fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde rekor kırdı. Yenilenebilir enerji üretimindeki hızlı artış, özellikle İspanya ve Almanya’da piyasaları baskı altına aldı.

    İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Ricardo’nun yayımladığı yeni analiz, Avrupa Birliği genelinde negatif elektrik fiyatlarının hızla arttığını ortaya koydu. Rapora göre 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 1.223 saat boyunca elektrik fiyatları piyasada sıfırın altına düştü. Bu sayı, 2025’in aynı dönemindeki 593 saate kıyasla iki kat, 2022’de kaydedilen 119 saate göre ise 10 kat fazla.

    Öte yandan rapor, Avrupa’daki enerji dönüşümünün hızlandığını ancak şebeke esnekliği, depolama kapasitesi ve talep yönetimi gibi alanlarda aynı hızda ilerleme sağlanamadığını gösteriyor. Özellikle güneş ve rüzgar üretimindeki ani artışlar, bazı ülkelerde elektrik arzının talebin üzerine çıkmasına neden oluyor. Bu durum da üreticilerin elektriği sisteme verebilmek için para ödemek zorunda kaldığı negatif fiyat dönemlerini artırıyor.

    İspanya ve Portekiz’de negatif fiyatlar hızla yayılıyor

    2026’nın ilk çeyreğinde negatif fiyatlı saatlerin en büyük kaynağı İber Yarımadası oldu. İspanya tek başına 347 saat negatif fiyat kaydetti. Bu sayı, ülkenin tüm ilk çeyrek işlem saatlerinin yaklaşık yüzde 16’sına karşılık geliyor. İspanya’da 2023 öncesinde ilk çeyrek boyunca hiç negatif fiyat görülmezken, 2023’te 21 saate çıkan sayı 2024’te 168’e yükseldi, 2025’te 73 saate geriledi ve 2026’da yeniden sert artış gösterdi.
    Benzer tablo Portekiz’de de görüldü. Ülkede 2023 yılında yalnızca 8 saat negatif fiyat yaşanırken, 2026’nın ilk çeyreğinde bu sayı 294 saate ulaştı. Yunanistan ise en dikkat çekici yıllık artışı yaşayan ülkelerden biri oldu. 2025’in ilk çeyreğinde sıfır negatif saat kaydedilen ülkede, 2026’nın aynı döneminde 138 saat boyunca elektrik fiyatları eksi seviyeye indi.

    Almanya’da negatif fiyatlar derinleşiyor

    Avrupa’nın en büyük elektrik piyasası olan Almanya’da ise negatif fiyatların yalnızca sıklığı değil, derinliği de dikkat çekiyor. 2026 Nisan ayında ülkede toplam 720 saatin 123 saatinde elektrik fiyatları negatif gerçekleşti. Bu da ayın yaklaşık yüzde 17,1’ine denk geliyor. Negatif fiyatlı saatlerin yüzde 85’i ise güneş üretiminin zirve yaptığı dönemlerde yaşandı.

    Negatif fiyatların ortalama seviyesi eksi 36 euro/MWh olurken, en sert düşüşte fiyatlar eksi 413,8 euro/MWh seviyesine kadar indi. Bu durum özellikle güneş enerjisi üreticileri açısından ciddi gelir baskısı oluşturdu.

    Rapora göre Almanya’da Nisan ayı boyunca üretilen 9.754 GWh güneş enerjisinin 4.559 GWh’lik kısmı, yani yaklaşık yüzde 46,7’si negatif fiyatlı saatlerde sisteme verildi. Rüzgar enerjisinde ise toplam 9.650 GWh üretimin 1.536 GWh’lik bölümü negatif fiyat dönemlerinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, ay boyunca üretilen güneş elektriğinin neredeyse yarısı piyasada eksi fiyatla işlem gördü.

    Rapor, Avrupa enerji piyasasında negatif fiyatların artık istisnai bir durum olmaktan çıkıp yapısal bir probleme dönüştüğünü ortaya koyuyor. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığı İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde depolama sistemleri, esnek tüketim modelleri ve şebeke modernizasyonu yatırımlarının kritik hale geldiği belirtiliyor.

