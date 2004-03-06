Cep telefonlarından iyi mi anlıyorsunuz ? Vertu'yu biliyor musunuz ?

Cep telefonu piyasasının çılgın ve kontrol edilemez bir hal aldığı ülkemizde bilinen markaların özellikle pahalı modellerine ciddi bir rağbet var.

Aynı zamanda statü sembolü olarak algılanan cep telefonları, adeta birer mücevher gibi.

Piyasadaki pek çok markanın içerisinde bir tanesi gerçek bir mücevher: Vertu !

Vertu, Nokia'nın yan kuruluşu olan ve Ocak 2002'de kurulmuş bir firma. Dünyanın en pahalı cep telefonlarını üreten firmanın kısıtlı sayıda üretilen modelleri 4500$ civarı ve üzeri fiyat etiketleri ile özel butiklerde satılıyor. Vertu cep telefonlarını buraya tıklayarak görebileceğiniz 13 ülkede bulunan butikler dışında randevu almadan temin etmeniz mümkün değil.

Vertu telefon sahipleri kısıtlı satış noktasına rağmen tam 170 ülkede geçerli çok özel bir hizmeti alabiliyorlar: Vertu Concierge. 365 gün 24 saat çalışan bu servise ulaşmak için ise telefon üzerinde sırf bu amaçla eklenmiş bir tuşa dokunmanız yeterli. Vertu Concierge teknik desteğin yanında bulunduğuz yer ile ilgili en iyi eğlence yerleri, yolculuk tavsiyeleri ve daha pek çok konuda tek bir tuşla hizmet sunuyor.

Vertu kolleksiyonu Signature ve Ascent olmak üzere 2 ana modele sahip. Vertu Ascent 27 Ocak'ta Paris'te tanıtılan en yeni model.

Ascent deri ve çok özel materyallerin kullanımıyla ilginç bir tasarım sunuyor. Siyah ve kahverengi deri seçenekleri sunan Ascent'ta paslanmaz çelik, seramik, safir kristal ve en önemlisi "Liquidmetal alloy/ Sıvımetal alaşım" kullanılmasıyla oldukça sağlam bir gövde elde edilmiş. Sıvımetal alaşım bu sağlamlığı aynı zamanda kolayca çizilmeye karşı da koruyor. Günlük kullanımda neredeyse 1 ay olmadan telefon çiziklerle çirkinleşirken Ascent buna karşı koyabiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi işçilik bu telefonun en önemli silahlarından biri.

Özelliklerine gelince biraz şaşırabilirsiniz zira bu "mücevher" tam 173gr. ağırlığa sahip. Bu ağırlığın sebebi kullanılan malzemeler; sağlamlığın ve şıklığın bedeli bu şekilde ödenmiş gibi. 2.5 saat aralıksız konuşma, 4 gün uyku süresi, 116 x 148 piksel CrystalFine teknolojisine sahip özel ekran, özel işlemeli aydınlatmalı tuş takımı, Vertu Concierge tuşu, GSM 900/1900 desteği, antensiz tasarım, 20mm entegre hoparlör, gelişmiş polifonik zil sesi jeneratörü, 5 cm uzaklıktan 105dB zil sesi şiddeti, 1000 isim tutabilen ajanda, 220 takvim girdisi ve100 SMS saklayabilme, Gelişmiş GSM Faz 2+ desteği cihazın bazı özellikleri.

£ 2,450/$ 4500 fiyat etiketine sahip Vertu Ascent kısıtlı bir kitleye hitap eden kısıtlı sayıda üretilen "özel" bir cep telefonu...

http://www.vertu.com/