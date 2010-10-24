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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cep telefonu kullanıcıları yıl sonunda 6.1 trilyon mesaj atmış olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan yeni bir çalışmaya göre, 2010 sonu itibariyle 6.1 trilyon kısa mesaj atmış olacağız. Üç yıl öncesine göre atılan mesaj sayısında üç kat artış olduğu ifade edilirken, tüm dünyadaki cep telefonu kullanıcılarının saniyede 200 bin kısa mesaj attığı açıklandı. Bu arada dünya nüfusunun %90'nının cep telefonu kullanıcısı olduğu da hazırlanan çalışmanın en dikkat çekici detaylarından biri olarak öne çıkıyor. Yıl sonu itibariyle 5.3 milyar cep telefonu abonesinin olacağı tahmin edilirken, gelişmiş ülkelerde 100 kişiye 116 abonelik düştüğü de raporun bir diğer öne çıkan detayı.

Mobil internet kullanımı da son birkaç yılın en hızlı büyüyen kullanıcı alışkanlıkları arasında yer alıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne göre 2005 yılında sadece 75 milyon 3G kullanıcısı varken, bugün 940 milyondan fazla kullanıcı 3G ile yüksek hızlı mobil internetin avantjlarından faydalanıyor.


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