Akıllı telefonlarda yeni kriz: Kritik bileşende kıtlık bekleniyor

T-glass arzı alarm veriyor
Kaçıranlar için T-glass, mikroçiplerin üretiminde kullanılan substrate (alt tabaka) yapısının önemli bir parçası. Bu bileşen, ısı dağıtımında ve devre yüzeyinin düzlüğünde kritik rol oynuyor. Özellikle Bismaleimide Triazine (BT) reçinesiyle birleştirilen T-glass, akıllı telefon SoC'lerinin (System-on-Chip) üretiminde temel malzemeler arasında.
Keza Apple'ın yalnızca gelecek yıl içinde altı yeni iPhone modeliyle birlikte 250 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı planladığı düşünüldüğünde, tedarik zincirinde yaşanacak bu tür bir sıkıntının pazara doğrudan yansımaları olabilir. Kısacası, yapay zekâ donanımlarına yönelen üretim kaynakları, artık mobil çip sektöründe de hissedilir bir baskı oluşturuyor. Eğer bu eğilim sürerse, akıllı telefon üreticileri çip maliyetlerinde artış ve üretim planlarında gecikme riskiyle karşı karşıya kalabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster