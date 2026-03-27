Efsane Nokia 3310’un pili bitmedi ama ömrü bitti: 2G şebekesi tarihe karışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık hükümeti tarafından yayımlanan son uyarılar, dijital dünyada bir devrin resmen sonuna gelindiğini ve bir neslin dijital hafızasının silinmek üzere olduğuna işaret ediyor. Zira on yıllardır mobil iletişimin temel taşı olan 2G ağlarının 2033 yılına kadar tamamen kapatılacağı duyuruldu. Bir zamanlar dayanıklılığı ve uzun pil ömrüyle efsaneleşen ikonik telefonlar, bu kararla birlikte şebeke sinyaline veda ederek birer koleksiyon objesine dönüşecek. Türkiye de 2030’a gelmeden 2G ve 3G’yi kapatmayı planlıyor.

2029 itibariyle 2G’ye elveda denecek

Dünya genelinde eski nesil mobil şebekelerin kademeli olarak devre dışı bırakılması sürerken İngiltere, 2G altyapısının 2029 ile 2033 yılları arasında tamamen kapatılmasını planlıyor. Türkiye’de ise 5G hizmetinin 1 Nisan 2026'da başlaması beklenirken kullanıcılar bir süre daha 2G, 3G ve 4,5G'den yararlanmaya devam edecek.

Türkiye’de ilk olarak 1998 yılında operatörlere 25 yıllık imtiyaz verilmesiyle başlayan 2G süreci, 2023'te alınan kararla Nisan 2029'a kadar uzatılmıştı. Operatörlere 2009 itibarıyla tanınan 20 yıllık 3G imtiyazı da yine Nisan 2029'da sonlanacak. Son olarak 2015'te gerçekleşen ihalede operatörlere 14 yıllık 4,5G imtiyazı tanındı. Buna göre Türkiye'de kullanıcılara hizmet sunan operatörlerin 30 Nisan 2029'a kadar 2G, 3G ve 4,5G hizmeti sunma imtiyazı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Son verilere göre Türkiye’de 3G abone sayısı yaklaşık 4,5 milyon, 2G abone sayısı ise 2,3 milyon seviyesinde bulunuyor. Eğer yeni bir uzatma olmazsa 2029’da eski şebekeler tarihe karışacak.

Turkcell & Vodafone & Türk Telefom 5G nasıl açılır? 1 gün önce eklendi

Öte yandan İngiltere’de mobil operatörler 3G hizmetlerini büyük ölçüde sonlandırmış durumda. Yeni yayımlanan resmi rehberde, sıradaki adımın 2G şebekelerinin kapatılması olduğu açıkça belirtiliyor.

İngiltere ve Türkiye haricinde diğer ülkeler de 2G ve 3G hizmetlerini benzer tarih aralıklarında sonlandıracak. Almanya, 3G’yi 2021’de kapatmıştı. 2G’nin ise 2028’e kadar kapatılması planlanıyor. Fransa'da ise 2026 sonuna kadar 2G, 2029 sonuna kadar ise 3G hizmetlerinin tamamlanması hedefleniyor. Avrupa’da birçok ülke halihazırda 3G şebekelerinin büyük kısmını kapatmış durumdayken 2G’yi de 2030’ kadar kapatmayı planlıyor.

Japonya ise 2012’de 2G’yi ilk kapatan ülke olmuştu. ABD de 3G hizmetlerini 2022’de sonlandırdı. Ülkedeki 2G hizmetleri ise geçtiğimiz yıl sonlandı.

Eski telefonlar kullanılmaz hale gelecek

Günümüzde piyasadaki akıllı telefonların büyük çoğunluğu zaten 4G veya 5G desteğine sahip olduğu için birçok kullanıcı bu geçişi fark etmeyebilir. Ancak daha eski telefonlar ve düşük teknolojili cihazlar için aynı durum geçerli değil.

Sadece telefonlar değil, eski araç takip sistemleri, pos cihazları, eski akıllı sayaçlar, asansör acil çağrı butonları ve yangın alarmları gibi çok uzun süre dayanması beklenen sistemler de telefonlarla benzer kaderi yaşayacak.

2G ve 3G ağları kapandığında Nokia 3310, a 5110, 6310i ve 8110 (Matrix telefonu) gibi tüm zamanların en çok satan 2G modelleri de artık sadece koleksiyon objesi olacak. Benzer şekilde Steve Jobs'un 2007'de tanıttığı ilk iPhone da sadece 2G desteklediği için işlevsiz olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: