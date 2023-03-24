Chery rekabetçi fiyatlarla Türkiye'de | DH Oto Gündem

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde; Türkiye'ye dönüş yapan Chery'nin rekabetçi fiyatlarını, Togg'un satışa sunulmasını, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek Ioniq 6'yı ve Ford'un Volkswagen temelli yeni elektrikli SUV'u gibi konuları değerlendirdik. İyi seyirler!
00:00 - Elektrikli Ford Explorer tanıtıldı
04:46 - Türk tasarımcının imzasını taşıyan elektrikli Kia EV9
11:36 - SsangYong Torres EVX elektrikli SUV
14:31 - Hyundai Ioniq 6 Avrupa'da satışa sunuldu
17:28 - Chery'nin SUV modelleri Türkiye'de satışa sunuldu
21:16 - Togg T10X ön siparişe açıldı