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    Chery rekabetçi fiyatlarla Türkiye'de | DH Oto Gündem

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde; Türkiye'ye dönüş yapan Chery'nin rekabetçi fiyatlarını, Togg'un satışa sunulmasını, Türkiye'ye gelecek Ioniq 6 ve daha fazlasını değerlendirdik. İyi seyirler!

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde; Türkiye'ye dönüş yapan Chery'nin rekabetçi fiyatlarını, Togg'un satışa sunulmasını, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek Ioniq 6'yı ve Ford'un Volkswagen temelli yeni elektrikli SUV'u gibi konuları değerlendirdik. İyi seyirler!

    00:00 - Elektrikli Ford Explorer tanıtıldı

    04:46 - Türk tasarımcının imzasını taşıyan elektrikli Kia EV9

    11:36 - SsangYong Torres EVX elektrikli SUV

    14:31 - Hyundai Ioniq 6 Avrupa'da satışa sunuldu

    17:28 - Chery'nin SUV modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

    21:16 - Togg T10X ön siparişe açıldı

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