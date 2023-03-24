Chery rekabetçi fiyatlarla Türkiye'de | DH Oto Gündem

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde; Türkiye'ye dönüş yapan Chery'nin rekabetçi fiyatlarını, Togg'un satışa sunulmasını, Türkiye'ye gelecek Ioniq 6 ve daha fazlasını değerlendirdik. İyi seyirler!

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde; Türkiye'ye dönüş yapan Chery'nin rekabetçi fiyatlarını, Togg'un satışa sunulmasını, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek Ioniq 6'yı ve Ford'un Volkswagen temelli yeni elektrikli SUV'u gibi konuları değerlendirdik. İyi seyirler!

00:00 - Elektrikli Ford Explorer tanıtıldı

04:46 - Türk tasarımcının imzasını taşıyan elektrikli Kia EV9

11:36 - SsangYong Torres EVX elektrikli SUV

14:31 - Hyundai Ioniq 6 Avrupa'da satışa sunuldu

17:28 - Chery'nin SUV modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

21:16 - Togg T10X ön siparişe açıldı

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