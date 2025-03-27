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    Chery'nin Türkiye fabrikasında son durum! Açıklamalar kafaları karıştırdı

    Chery'nin uzun süredir konuşulan Türkiye yatırımıyla ilgili detaylar belli oldu. Samsun'a 1 milyar dolarlık fabrika kurulacağı açıklandı. Ancak Chery'den gelen açıklama kafaları karıştırdı.

    Chery'nin uzun süredir konuşulan Türkiye yatırımıyla ilgili detaylar belli oldu. Samsun'a 1 milyar dolarlık fabrika kurulacağı açıklandı. Ancak sonrasında Chery'den gelen açıklama kafaları karıştırdı.

    2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı kapsamında yapılan duyuruya göre Çinli otomotiv devi Chery, bir diğer Çinli üretici BYD’nin ardından Türkiye’ye devasa bir yatırım yapıyor. Toplantı kapsamında yatırım için teşekkür belgesinin verildiği Chery, Samsun'da kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

    Chery paydaşları, Samsun'da yapacağı yatırımla yıllık 200 bin araç üretim kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek. Bununla birlikte Ar-Ge merkezinde kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımda 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

    Öte yandan, toplantıdaki gelişmelerden yaklaşık bir saat sonra Chery'den Reuters'a bir açıklama yapıldı. Chery, Türkiye'de fabrika kurma planlarının olmadığını, işleri büyütmek için ortak arayışında olduklarını dile getiren bir açıklamada bulundu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yetkililere takdim edilen teşekkür belgesinden sonra Chery'den böyle bir açıklama gelmesi kafaları karıştırdı.

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