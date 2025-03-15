Elektrikli Mercedes CLA ile 792 km menzil! Toyota C-HR+ tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde 2025 Mercedes CLA'nın tasarımı ve özellikleri, elektrikli Toyota C-HR+'ı, yenilenen BMW iX'in Türkiye fiyatını ve yerli elektrikli araçlar için sunulan yeni kredi tutarlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:28 - 2025 Mercedes CLA
16:41 - Elektrikli Toyota C-HR+
25:57 - Yerli elektrikli araçlarda yeni kredi tutarları
32:42 - Yenilenen BMW iX Türkiye'de
39:20 - 2025 Renault Megane E-Tech
43:35 - Yerli elektrikli motosiklet Rakun City
49:05 - Kırmızı ışıkta geçiş cezası yeni taslak
55:53 - Kapanış