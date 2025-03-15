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    Elektrikli Mercedes CLA ile 792 km menzil! Toyota C-HR+ tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde 2025 Mercedes CLA'nın tasarımı ve özellikleri, elektrikli Toyota C-HR+'ı, yenilenen BMW iX'in Türkiye fiyatını ve yeni kredi tutarlarını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde 2025 Mercedes CLA'nın tasarımı ve özellikleri, elektrikli Toyota C-HR+'ı, yenilenen BMW iX'in Türkiye fiyatını ve yerli elektrikli araçlar için sunulan yeni kredi tutarlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:28 - 2025 Mercedes CLA

    16:41 - Elektrikli Toyota C-HR+

    25:57 - Yerli elektrikli araçlarda yeni kredi tutarları

    32:42 - Yenilenen BMW iX Türkiye'de

    39:20 - 2025 Renault Megane E-Tech

    43:35 - Yerli elektrikli motosiklet Rakun City

    49:05 - Kırmızı ışıkta geçiş cezası yeni taslak

    55:53 - Kapanış

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