Elektrikli Mercedes CLA ile 792 km menzil! Toyota C-HR+ tanıtıldı - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde 2025 Mercedes CLA'nın tasarımı ve özellikleri, elektrikli Toyota C-HR+'ı, yenilenen BMW iX'in Türkiye fiyatını ve yeni kredi tutarlarını konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde 2025 Mercedes CLA'nın tasarımı ve özellikleri, elektrikli Toyota C-HR+'ı, yenilenen BMW iX'in Türkiye fiyatını ve yerli elektrikli araçlar için sunulan yeni kredi tutarlarını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:28 - 2025 Mercedes CLA

16:41 - Elektrikli Toyota C-HR+

25:57 - Yerli elektrikli araçlarda yeni kredi tutarları

32:42 - Yenilenen BMW iX Türkiye'de

39:20 - 2025 Renault Megane E-Tech

43:35 - Yerli elektrikli motosiklet Rakun City

49:05 - Kırmızı ışıkta geçiş cezası yeni taslak

55:53 - Kapanış

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