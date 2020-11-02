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    Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek

    Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının ülkenin Zhejiang eyaletindeki vatandaşlara da uygulanabileceği belirtildi. İsteyenler aşıyı 400 yuan karşılığı yaptırabilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek
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    Milyonlarca insanın hayatına mal olan kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili inişli çıkışlı haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de hâlihazırda 300 kişinin üzerinde denenen ve Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşıyla ilgili bir gelişme ise bu kez ilacın anavatanında yaşandı.

    Ayrıca Bkz. "Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor"

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    Henüz resmi olarak onaylanmamış ve halen daha üçüncü faz denemeleri devam eden aşının, ülkede parayla yaptırılabileceği ortaya çıktı. Ülkenin Zhejiang eyaletinde hayata geçirilecek uygulamada yetkililer, ilk etapta sağlık ile göç idaresi çalışanları üzerinde aşılama faaliyetine başlanacağını ve takip eden dönemde ise belli kriterleri sağlayan herkesin aşı olabileceğini vurguladı.

    “Acil durum kullanımı” adı altında gerçekleştirilecek faaliyette, aşı olmak isteyenler için yaş sınırı aranacak. 18 ila 59 yaşları arasındaki kişilere iki doz şeklinde uygulanacak aşı için yaklaşık 400 yuan (500 lira) talep edilecek.

    Çin hükumetinin ülkede yaşayan nüfusu aşılamak adına giriştiği faaliyetin ilk adımı olarak görülen uygulama, söz konusu aşının henüz resmi olarak onaylanmamış olması nedeniyle bir takım endişeleri de beraberinde getirmiş durumda.

    Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek

    Yetkililer ise Sinovac Biotech’in geliştirdiği aşının Eylül ayı sonu itibariyle 350 bin gönüllüye uygulandığını belirtiyor. Ancak aşı, bu faaliyetle birlikte ilk kez kamuya açık bir şekilde uygulanmaya başlayacak.

    Geçtiğimiz hafta, Brezilya’nın en önemli biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Sao Paulo’daki Butantan Enstitüsü’nden yapılan bir açıklamada aşının güvenli olduğu duyurulmuştu.



    https://www.inkstonenews.com/health/inkstone-index-china-giving-its-vaccines-general-public/article/3107614 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    37 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    54 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Aeris (Tolga Düzgün) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    400 yuan eskiden 150TL felan ederdi şimdi 500TL eder olmuş, haberde en çok dikkatimi çeken bu oldu malesef...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aeris (Tolga Düzgün) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    400 yuan eskiden 150TL felan ederdi şimdi 500TL eder olmuş, haberde en çok dikkatimi çeken bu oldu malesef...
    Yanıtla +9
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    bluerush06 (Mehmet G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aşının Open Beta sürümü yayınlanmış. Ücreti mukabilinde vurduruyorsunuz, yapacağınız feedback'lere göre güncelleme alıyor. Ama tek canınız var. Ölürseniz game over.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    ressi1 (Resul ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bluerush06
    Yanlış bilmiyorsam, Aralık'ta beş milyon tane getireceğiz dedikleri aşı bu.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bluerush06
    350 kişi olmuş ölen olmamış 350 bin kişi koronavirüs olsa %1’ ölse 350 kişi ölecekti benim için yeterli aşı olmak için.
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