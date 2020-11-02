Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek

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Milyonlarca insanın hayatına mal olan kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili inişli çıkışlı haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de hâlihazırda 300 kişinin üzerinde denenen ve Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşıyla ilgili bir gelişme ise bu kez ilacın anavatanında yaşandı.

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Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı

Henüz resmi olarak onaylanmamış ve halen daha üçüncü faz denemeleri devam eden aşının, ülkede parayla yaptırılabileceği ortaya çıktı. Ülkenin Zhejiang eyaletinde hayata geçirilecek uygulamada yetkililer, ilk etapta sağlık ile göç idaresi çalışanları üzerinde aşılama faaliyetine başlanacağını ve takip eden dönemde ise belli kriterleri sağlayan herkesin aşı olabileceğini vurguladı.

“Acil durum kullanımı” adı altında gerçekleştirilecek faaliyette, aşı olmak isteyenler için yaş sınırı aranacak. 18 ila 59 yaşları arasındaki kişilere iki doz şeklinde uygulanacak aşı için yaklaşık 400 yuan (500 lira) talep edilecek.

Çin hükumetinin ülkede yaşayan nüfusu aşılamak adına giriştiği faaliyetin ilk adımı olarak görülen uygulama, söz konusu aşının henüz resmi olarak onaylanmamış olması nedeniyle bir takım endişeleri de beraberinde getirmiş durumda.

Yetkililer ise Sinovac Biotech’in geliştirdiği aşının Eylül ayı sonu itibariyle 350 bin gönüllüye uygulandığını belirtiyor. Ancak aşı, bu faaliyetle birlikte ilk kez kamuya açık bir şekilde uygulanmaya başlayacak.

Geçtiğimiz hafta, Brezilya’nın en önemli biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Sao Paulo’daki Butantan Enstitüsü’nden yapılan bir açıklamada aşının güvenli olduğu duyurulmuştu.

https://www.inkstonenews.com/health/inkstone-index-china-giving-its-vaccines-general-public/article/3107614

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