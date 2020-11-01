Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor

Tam Boyutta Gör

İnsanlığın cevabını hiç usanmadan aradığı sorulardan biri Dünya dışı yaşamın varlığıyla ilgili. Birçok tez ve görüşün olduğu bu konuyla ilgili kabul gören fikirlerden biri ise 1961 ABD’li bilim insanı Frank Drake’in geliştirdiği teoriye ait.

Samanyolu galaksisi sınırları içinde insanoğluyla örneğin radyo dalgaları vasıtasıyla iletişim kurabilecek teknolojik yönden gelişmiş medeniyetlerin muhtemel sayısını tespit etmek için kullanılan Drake denklemi, söz konusu oranı ortaya çıkarmak için farklı etkenleri bir araya getiriyor. Yıldızların oluşumu , bu yıldızlardan gezegenlere sahip olma oranı, bir yıldızda kaç tane yaşanabilir gezegen olduğu, içinde hayatın filizlendiği gezegen sayısı, bunlardan hangilerinde zeki yaşam formlarının ortaya çıktığı, teknolojik ilerleme sergileyenler ve bu medeniyetlerin ömürleri gibi sıralanan etkenler ne yazık ki çoğunlukla birer varsayımdan ibaret. Bu sebeple, tüm bu etkenler bir araya gelince ortaya çıkan gelişmiş medeniyet sayısı da birden 100 milyona kadar geniş bir skalada yer almakta.

İlginizi Çekebilir

Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor?

Gezegenlerin ne kadar ışık aldığı da irdelendi

Drake denklemini daha anlamlı hale getirmek maksadıyla çalışmaya başlayan araştırmacılar, denklemin oluşmasını sağlayan faktörlerden biri olan ve Samanyolu galaksisinde kaç tane yaşanabilir gezegen olduğuyla ilgili kritere bir cevap bulabilmek için Kepler Uzay Teleskobu verilerine başvurmuş. Bunun için Dünya’nınkiyle benzer boyutlara sahip, bizimkine benzer yaş ve sıcaklık değerleri olan yıldızlar etrafında dönen ve suyun sıvı halde bulunabileceği “yaşanabilir bölge” içinde yer alan ötegezegenler incelenmiş.

Buraya kadar daha önceki çalışmalardan pek de farkı olmayan araştırma için Samanyolu galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla Avrupa Uzay Ajansı tarafından gönderilmiş Gaia uzay aracı verilerine de başvurulmuş. Bu sayede söz konusu ötegezegenlerin hem kendi yıldızlarına olan uzaklığı ile ilgili hem de bunların ne kadar ışık aldığı verileri harmanlanmış. Çalışmada görev alan SETI Enstitüsü, NASA ve diğer kurumlardan araştırmacılar, günün sonunda Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olabileceği tahminini yapmış.

Bu gezegenlerin bazısının 30 ışık yılı mesafede olduğunu tahmin eden araştırmacılara göre söz konusu rakam, gezegen atmosferi ile suyun sıvı halde bulunabilmesi arasındaki ilişkinin anlaşılması sayesinde daha da netleşebilir.

300 milyon potansiyel gezegenden kaçının gelişmiş medeniyetlere ev sahipliği yapabileceği tahmini ise ileriki dönemde düzenlenecek görevlerle mümkün olabilecek.

https://newatlas.com/space/300-million-potentially-habitable-planets-milky-way-galaxy/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.