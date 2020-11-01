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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor

    SETI Enstitüsü, NASA ve diğer kurumlardan araştırmacılar, Kepler ve Gaia uzay teleskoplarından derledikleri verilerle galaksimizdeki yaşanabilir gezegen sayısını tahmin etti.
    1 hf.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor
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    İnsanlığın cevabını hiç usanmadan aradığı sorulardan biri Dünya dışı yaşamın varlığıyla ilgili. Birçok tez ve görüşün olduğu bu konuyla ilgili kabul gören fikirlerden biri ise 1961 ABD’li bilim insanı Frank Drake’in geliştirdiği teoriye ait.

    Samanyolu galaksisi sınırları içinde insanoğluyla örneğin radyo dalgaları vasıtasıyla iletişim kurabilecek teknolojik yönden gelişmiş medeniyetlerin muhtemel sayısını tespit etmek için kullanılan Drake denklemi, söz konusu oranı ortaya çıkarmak için farklı etkenleri bir araya getiriyor.  Yıldızların oluşumu , bu yıldızlardan gezegenlere sahip olma oranı, bir yıldızda kaç tane yaşanabilir gezegen olduğu, içinde hayatın filizlendiği gezegen sayısı, bunlardan hangilerinde zeki yaşam formlarının ortaya çıktığı, teknolojik ilerleme sergileyenler ve bu medeniyetlerin ömürleri gibi sıralanan etkenler ne yazık ki çoğunlukla birer varsayımdan ibaret. Bu sebeple, tüm bu etkenler bir araya gelince ortaya çıkan gelişmiş medeniyet sayısı da birden 100 milyona kadar geniş bir skalada yer almakta.

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    Gezegenlerin ne kadar ışık aldığı da irdelendi

    Drake denklemini daha anlamlı hale getirmek maksadıyla çalışmaya başlayan araştırmacılar, denklemin oluşmasını sağlayan faktörlerden biri olan ve Samanyolu galaksisinde kaç tane yaşanabilir gezegen olduğuyla ilgili kritere bir cevap bulabilmek için Kepler Uzay Teleskobu verilerine başvurmuş. Bunun için Dünya’nınkiyle benzer boyutlara sahip, bizimkine benzer yaş ve sıcaklık değerleri olan yıldızlar etrafında dönen ve suyun sıvı halde bulunabileceği “yaşanabilir bölge” içinde yer alan ötegezegenler incelenmiş.

    Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor

    Buraya kadar daha önceki çalışmalardan pek de farkı olmayan araştırma için Samanyolu galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla Avrupa Uzay Ajansı tarafından gönderilmiş Gaia uzay aracı verilerine de başvurulmuş. Bu sayede söz konusu ötegezegenlerin hem kendi yıldızlarına olan uzaklığı ile ilgili hem de bunların ne kadar ışık aldığı verileri harmanlanmış.  Çalışmada görev alan SETI Enstitüsü, NASA ve diğer kurumlardan araştırmacılar, günün sonunda Samanyolu galaksisinde 300 milyona yakın yaşanabilir gezegen olabileceği tahminini yapmış.

    Bu gezegenlerin bazısının 30 ışık yılı mesafede olduğunu tahmin eden araştırmacılara göre söz konusu rakam, gezegen atmosferi ile suyun sıvı halde bulunabilmesi arasındaki ilişkinin anlaşılması sayesinde daha da netleşebilir.

    300 milyon potansiyel gezegenden kaçının gelişmiş medeniyetlere ev sahipliği yapabileceği tahmini ise  ileriki dönemde düzenlenecek görevlerle mümkün olabilecek.



    https://newatlas.com/space/300-million-potentially-habitable-planets-milky-way-galaxy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelismis medeniyetleri aramamiza gerek yok. Onlar bizi bulur. Muhtemelen biz demokrasi goturecegimiz gezegenleri ariyacagiz.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi ) spenx01
    Seni yetiştiren sistemin kafana işlediği hayali inanç ve zanların farkında mısın? Sıfır bilgiyle başka gezegenler hakkında kesin yorum yaptığın gibi benzerini genel olarak evrenle de hatta gözünün önündeki ile de yapıyorsun. Dolayısıyla resmettiğin durumun sen de aynen içindesin sadece özneler ve nesneler farklı senin durumunda.
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    Yanıtla +10
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) spenx01
    Merak etme, Allah başka gezegenlerde akıl sahibi varlıklar yarattıysa onlara da kendini tanıtacak Peygamber göndermiştir, bu kadar dar açıdan nasıl bakmayı başardınız acaba
    Merak etme, Allah başka gezegenlerde akıl sahibi varlıklar yarattıysa onlara da kendini tanıtacak Peygamber göndermiştir, bu kadar dar açıdan nasıl bakmayı başa...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok fantastik gezegenler var. Mesela en yakın gezegenlerden Neptün'de elmas yağmurları varmış.
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    inşallah birileri gelir dünyaya hakim olur. sıkıldım bu düzenden.
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu gezegeni bitirdik. Sıradakine geçelim.
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    Kraaz (Altan CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diğer gezegenler bizi önceden bulmasın da, çıkıp gelirler ise, teknolojik olarak bize en az 5000 yıl farkı atmışlar. Onlar için sinekten farklı değerimiz olmaz.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba keyif çayı içiyorlarmıdır
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hepsi yaşamak için sosyal yardım alıyor dur kesin ! :) :D hüloğ
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzay bilimi daha çok ispatlanmamış varsayım ve teorilerden ibaret bir bilim dalıdır.
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    IUnknown 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1961 yılındaki teoriye 2020 yılında Gökhan G. 'den haber. 1 dk mı çaldın Gökhan G.
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    zildjiann (gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) IUnknown
    Merhaba, benzer şekilde Einstein da zaten yıllar önce zırvalamıştı. Teşekkürler.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fazla düşünmeyin.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam olana çok bile
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    kepler uzay teleskobu, gaia uzay teleskobu ve Bilim ve Teknoloji
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