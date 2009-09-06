Çinliler HTC Magic'i bir kez daha klonladı, bu sefer Android platformuyla birlikte!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan HTC'nin Google Android platformunu temel alan Magic modeli de Çinlilerin klonlama işleminden kurtulamadı. Yüksek satış başarısı elde eden veya segmentinde ses getiren hemen her cihazı kopyalayan Çinli üreticiler, HTC'nin Android tabanlı yeni modellerinden Magic için de klonlamaya gittiler ve bu sefer cihazı Android platformuyla birlikte klonladılar.
HTC Magic için Çinli üreticiler daha önce de bazı klon modeller hazırlamış ancak tasarım ve donanım anlamında Magic'i yakından takip eden bu modellerde Google'ın Android platformu yerine Windows Mobile tercih edilmişti. Fakat Shenzhen merkezli MDO firmasının hazırladığı yeni HTC Magin klonu tasarıma ek olarak yazılım platformuyla da orjinal modeli takip ediyor ve Android birlikte geliyor.
624MHz'de çalışan Marvell PXA310 işlemcisinin kullanıldığı S812 kod adlı model, 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde HVGA ekrana sahip. 256MB ROM ve 128MB RAM bellekle donatılan HTC Magic klonunda 3.2MP çözünürlüğünde entegre kamera bulunuyor ayrıca WiFi ile birlikte CDMA2000 EVDO 800MHz 3G ve GSM EDGE 2G ağları da destekleniyor.
HTC Magic klonları arasında Google Android platformunu temel alan ilk model olduğu belirtilen MDO S812, Çin pazarında 294$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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işin ilginci telefonun orjinalini üreten HTC markası da Tayvan yani ÇİN meşeili bir firma
Hayır köylü üretmedi ama kendi mühendisimiz ve işçimizde üretmedi ,o ithal edilen malların parasını nasıl ödüyoruz sanıyorsun köylümün yetiştirdiği domatesle ,fındıkla ,kirazla vs...Hemde en kaitelisinden yurdum piyasası görmediği kaliteden ürünlerle ve işçimin ucuz emek gücüyle....
Anlamak isteyenler yada anlamamakta diretenler şu iki başlıktaki konuyu bir zahmet okuyuversinler biraz uzun lakin konu önemli lütfen herkes okusun
1.
Türkiye`de yılda 55 milyon lira değerinde elektronik eşya çöpe atılıyor
Denizli Elektronikçiler Odasının Türkiye genelinde yaptığı araştırmada, yılda 55 milyon liralık elektronik eşyanın çöpe atıldığı tespit edildi.
Denizli Elektronikçiler Odası Başkanı Faruk Kayaoğlu, Türkiye Elektrik ve Elektronikçiler Federasyonu ile Doğa ve Çevre Vakfı(Doçev) bazında yaptıkları araştırmada, Türkiye`de çöpe giden elektronik atıkları bir çalışma yaparak tespit ettiklerini söyledi. Kayaoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin bilinçsiz olmasından ötürü çok ciddi rakamların çöpe gittiğini belirtti.
Yılda 56 bin 480 ton bilgisayar monitörünün çöpe atıldığının belirlendiğini dile getiren Kayaoğlu, şöyle dedi:
``Telekomünikasyon, cep telefonu bazındakiler 42 bin 360 ton, eğlence ekipmanları playstation türü çöpe atılan elektronik malzeme 42 bin 360 ton, soğutucu buzdolabı çamaşır makinesi gibi olan cihazlar 56 bin 480 ton, büyük ve küçük ev aletlerinde yılda çöpe atılan 84 bin 720 ton elektronik atık çöpe gidiyor. Bu da yüklü bir sermayeye tekabül ettiği için Türkiye`nin de çok zararı oluyor. Bu verilere göre, çöpe giden elektronik cihazlar nedeniyle boşa harcanan para Türkiye genelinde yaklaşık 55 milyon lira civarındadır.``
Daha önce üretilen mamullerin Japon malı olması nedeniyle arıza yapmadığını belirten Kayaoğlu, şimdiki malların Tayland ve Güney Kore malı olup, üç dört yıl içinde cihazların tamamının hurdaya çıktığını savundu. Vatandaşın elindeki cihazı yaptırmak yerine yeni cihaz alma yoluna gittiğine dikkati çeken Kayaoğlu, şöyle konuştu:
``Vatandaşlarımız, yeni cihazlara rağbet olduğu için elindeki cihazı yaptırmayıp hemen çöpe atarak yenisini almak istiyor. Ama kalitesiz mamul alıp kısa ömründe kullanıp çöpe atıyor. Türkiye`de cep telefonu tüketimi süresi kişi başına ortalama 12-18 ay arasında. Tüketiciler hemen cep telefonunu değiştiriyor, gördükleri reklamlara aldanıyorlar. Ama özeliği çoğaldıkça da cep telefonlarının ömrü kısalıyor. Bunun için de vatandaşlarımız 18 ayda bir cep telefonlarını çöpe atarak yenisini kullanmak zorunda kalıyor.``
Elektronik atıkların çevreye verdiği zarara da değinen Kayaoğlu, şunları kaydetti:
``Elektronik atıkların, devlet yardımıyla elektronikçiler tarafından toplanarak, çevre kirliliğinin önlenmesini istiyoruz. Mesela en basit örnek olarak tüplü televizyonlarda radyasyon, kurşun ve cıva var. Bunlar hepsi çöpe gidiyor. Çöplükte de insanlara zarar veriyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.``
kaynak:aa
2.
‘Kaçak cenneti’ olmanın bedeli 20 milyar dolar
ATO’nun raporuna göre Türkiye’ye yılda 2.5 milyon ton kaçak akaryakıt, 1 milyon ton şeker, 40 bin ton çay, 25 bin ton sigara, 1 milyon canlı hayvan kaçak yollardan giriyor. Kaçak ürünler yüzünden yılda 20 milyar dolar kaybediyoruz.
Yediğimiz etin yarısı kaçak
Rapora göre, Türkiye’ye her yıl yaklaşık 1 milyon hayvan kaçak yollarla giriyor.Kaçak hayvan ticaretinden Türkiye’nin zararı 1 milyar YTL’yi (666 milyon dolar) buluyor. Kaçak büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra Türkiye’ye özellikle İran’dan kaçak et de giriyor. İstanbul’daki etlerin yüzde 60’ı, tüm Türkiye genelinde satılan etlerin de yarıdan fazlası kaçak. Türkiye’ye giren kaçak etin değeri 6-7 milyar dolar civarında...
29.6 milyon cep telefonu kaçak
Gümrük kayıtlarına göre son 10 yılda 40 milyon 435 bin 552 adet cep telefonu ithal edildiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: “Bu ithalat için de 5 milyar 551 milyon dolar harcandı. Ancak Telekomünikasyon Kurumunun verilerine göre son 10 yılda Türkiye’ye 70 milyon cep telefonu girdi. Bu miktarın parasal değeri ise 15 milyar dolar. Kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan cep telefonu sayısının 29,6 milyon olduğu ortaya çıkıyor.”
Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı “Kaçak Ekonomisi” başlıklı rapora göre, Türkiye’ye sigaradan içkiye, çaydan şekere, akaryakıttan büyükbaş ve küçükbaş hayvana kadar pek çok mal girerken, Türkiye, tam bir “kaçak cenneti” olarak tanımlandı.
Rapora göre, Türkiye ekonomisi, ülkeye hangi yollardan girdiği belli olmayan kaçak ürünler yüzünden yılda 20 milyar dolar kaybediyor. Türkiye’ye kaçak yoldan giren ürünler ve ekonomiye etkilerinin masaya yatırıldığı rapora göre, kaçakçıların en çok yüzünü güldüren, ancak ekonomiye de en büyük zararı veren ürün akaryakıt. Türkiye’ye yılda 2.5 milyon ton kaçak akaryakıt giriyor. Bu miktar, ülke içinde tüketilen toplam akaryakıtın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.
TBMM Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonunun çalışması, sadece son 2 yılda Türkiye’de 7 milyon 814 bin ton akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını, devletin ise bu kaçakçılıktan 10.7 milyar YTL’lik vergi kaybına uğradığını ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye’nin çok düşük bedelle akaryakıt temin edilecek ülkelere komşu olması, sahillerin uzunluğu ve kontrolünün zorluğu özellikle deniz yoluyla yapılan akaryakıt kaçakçılığına zemin hazırlıyor.
Kaçak sigara, şeker
Rapora göre, Türkiye’ye her yıl 25 bin ton kaçak sigara giriyor. Sigara kaçakçılığı nedeniyle devlet, her yıl 2,5 milyar dolar vergi kaybına uğruyor. Türkiye’ye en çok kaçak sigara Irak’tan sokuluyor. Kuzey Irak’ta Dohuk ve Süleymaniye’deki fabrikalarda üretilen kaçak sigaranın büyük miktarlarda girdiği yer ise serbest bölgeler. Yurt dışından gelen her yolcu beraberinde vergiden muaf olarak bir karton sigara getirebiliyor. Fakat pratikte bu üç karton olarak uygulanıyor. Gürbulak Sınır Kapısından bunun için her gün 2 bin kişi İran’a gidip geliyor ve beraberinde 6 bin karton sigarayla dönüyor.
Türkiye’ye yılda 1 milyon ton kaçak şeker giriyor. Kaçak şekerin ekonomiye maliyeti yaklaşık 1.5 milyar dolar. Üreticiye zararı en fazla olan kaçak ürünlerden biri de çay... Türkiye’de bir kilogram çayın maliyeti yaklaşık 2.5-3 dolar iken, Hindistan ve Seylan gibi ülkelerde bu rakamın 1 dolar seviyesinde olması kaçak çay girişinin temel nedeni... Son bir yıllık dönemde Türkiye’ye giren kaçak çay miktarının 40 bin ton olduğu, devletin vergi kaybının 120 milyon dolar, üreticinin zararının ise 110 milyon YTL (73 milyon dolar) olduğu ifade ediliyor.
ATO Başkanı Sinan Aygün, raporla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye kaçak giren ürünlerin miktarı dikkate alındığında, bu ürünleri taşımak için her yıl 204 bin “görünmez” kamyonun yurda kaçak mal soktuğunu savundu.Türkiye ekonomisinin kaçakçılık nedeniyle yılda 20 milyar dolarlık kayba uğradığını ifade eden Aygün, şunları kaydetti: “Gümrüklerimiz kevgire dönmüş durumda, delik deşik. Bu kadar mal ülkeye nasıl giriyor insanın aklı almıyor. Kaçak mal ticareti, devlet için vergi ve istihdam, üretici için ise gelir kaybına yol açıyor. Ürettiğimiz şekeri çayı tüketemediğimiz için stoklar birikiyor, olan üreticiye oluyor. TEKEL’in Pazar payı düşüyor, olan vatandaşa oluyor.”
kaynak:Milli gazete
ehh yetmiyor işte şimdide 3g'nin(bende başka bir anlam ifade ediyor ya neyse :)
telefon satışlarını gazlayacağı gazını veriyorlar gazlasınlar bakalım ,alın alın......
Ben de inanıyorum ama çoook sonra ve yerleşene kadar da para vermem bunlara. Dedelerimiz anlatıyordu, Japon malları da aynen böyle taklit ve en kalitesiz mallarmış. Hatta Geleceğe Dönüş 3 filminde 1955'te profesör arabanın elektronik bir parçasının Japon malı olduğunu öğrendiğinde tepki veriyordu hatırlarsanız. :D Ama zamanla bu hale gelmiş Japonlar da. Yani bir 40- 50 yılları var... :D
yanlız unutuğunuz birşey var herşeyin benzerini üretmeleri ve cok daha ucuza satmaları diğer firmalarıda tetikliyor sanırım siz 2000 dolara tel almaktn mutlusunuz ki burda böyle bol keseden atıyorsunuz? hem hangi emekten bahsediyorsunuz çinli onu yaparken okus pokuslamı yapıyo? birebir nokia çinde ne ürettiriyosa aynını üretiyo yine çinde! ama sadece ederine satıyolar kaliteli yada değil begenmedimiz malı almıyoruz zaten ama iyiysede hiç bakmam bire bir aynı ürünü 1500 yerine 500 alabiliyosak dönüp htc ye bi kabahat bulmamız gerekir.
Ya hangi birebirden bahsediyorsunuz ya, çakmaların özelliklerinden ya da orijinallerinin özelliklerinden haberiniz var mı da konuşuyorsunuz, asıl siz bol keseden atıyorsunuz.
Çin'li hayatta almam, çünkü;
Adamlarda KALİTE ve MARKALAŞMA kavramı yok. Bakın ÇAKMA diyoruz, adamalar belirli bir STİL ve MARKA oturtmuyorlar. NEDEN SİZCE?
- TASARIMA PARA VERMEK YOK; çalma çırpma
- İÇERİSİNDEKİ PARÇALARDAN TAMAMEN KALİTESİZ; forumda cep telefonu servisliği yapan arkadaşların hep yorumlarında vardır. Tarla gibi devre kullandıklarından bahsediyorlar.
- ÖZELLİK YOK; vaad ettikleri özellikleri sunamıyorlar.
- DIŞ GÖRÜNÜMÜ AYNI YAPIYORLAR ANCAK KALİTESİZ, KISA SÜREDE SOYULMA - YIPRANMA YAPIYOR.
- ÜRETİM SONRASI TESTLER YAPILMADAN PİYASAYA SÜRÜLÜYOR. (SAR testleri yeteri kadar yapılmıyor)
- ADAMI SALAK YERİNE KOYUYORLAR. 3 - 5 - 8 - hatta 12 Megapiksel bile yazabiliyorlar ancak VGA kamera mevcut. Bunun dışında birçok özellik var olmasına rağmen kullanımı pratik değil (bazı telefonlarda 200 kb üstü resimleri açamaması, kendi çektiği videoları atlaya atlaya oynatmaları, rehber kişilerine resim atarken 20 KB - evet 20 kilobyte- sınır vb..
- MARKALAŞMA OLMADIĞI İÇİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ, YA DA SİZİN SAĞLIĞINIZIN BOZULMASI HİİİÇÇÇ ÖNEMLİ DEĞİLDİR. HATTA ÇOĞUNUN ÜRETİLDİĞİ YER BİLE BELLİ DEĞİL. MARKA BİLE BASILMAYAN ÜRÜNLER MEVCUT.
ŞİMDİ BU YAZDIKLARIMI HALEN DAHA İNKAR EDEN VARSA VE BEN ÇİN MALINA GÜVENİRİM DERSE BENİM ARTIK YAPABİLECEĞİM BİRŞEY YOKTUR. BEN ÇİN MALI ALMAM AMA ALANLAR SAYESİNDE TELEFON FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDIĞI DA BİR GERÇEK.
evet doğru.
ama 150$a mal olan iphone 2000tl
10 katına satanlara BAN BAN BAN
Gelecekte bir nükleer savaş maalesef, korkuyorum kaçınılmaz gözüküyor.Ancak klonlamakla sıfırdan üretmek asla aynı şeyler olamazda , zaten herşeyin fabrikası çinde ama arge üsleri sanıyorum kolay kolay kaptırılmaz bu tip ülkelere.Cihaza gelecek olursak üretemediğimiz bu kadar çok şeyi kullanma hakkınıda nereden bulabiliyoruz kendimizde anlamıyorum ,ihtiyaç tamamda ,gerisi ne oluyor ,yazık yurdumun onca giden kaynağına ,köylümn emeğine ben hala nokia'nın 3510i'sini kullanıyorum...