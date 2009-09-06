Çinliler HTC Magic'i bir kez daha klonladı, bu sefer Android platformuyla birlikte!

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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan HTC'nin Google Android platformunu temel alan Magic modeli de Çinlilerin klonlama işleminden kurtulamadı. Yüksek satış başarısı elde eden veya segmentinde ses getiren hemen her cihazı kopyalayan Çinli üreticiler, HTC'nin Android tabanlı yeni modellerinden Magic için de klonlamaya gittiler ve bu sefer cihazı Android platformuyla birlikte klonladılar.

HTC Magic için Çinli üreticiler daha önce de bazı klon modeller hazırlamış ancak tasarım ve donanım anlamında Magic'i yakından takip eden bu modellerde Google'ın Android platformu yerine Windows Mobile tercih edilmişti. Fakat Shenzhen merkezli MDO firmasının hazırladığı yeni HTC Magin klonu tasarıma ek olarak yazılım platformuyla da orjinal modeli takip ediyor ve Android birlikte geliyor.

624MHz'de çalışan Marvell PXA310 işlemcisinin kullanıldığı S812 kod adlı model, 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde HVGA ekrana sahip. 256MB ROM ve 128MB RAM bellekle donatılan HTC Magic klonunda 3.2MP çözünürlüğünde entegre kamera bulunuyor ayrıca WiFi ile birlikte CDMA2000 EVDO 800MHz 3G ve GSM EDGE 2G ağları da destekleniyor.

HTC Magic klonları arasında Google Android platformunu temel alan ilk model olduğu belirtilen MDO S812, Çin pazarında 294$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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