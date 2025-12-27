ChatGPT için çanlar çalıyor: Google Gemini’nin payı üç kat arttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google ile OpenAI arasındaki rekabet giderek sertleşirken rüzgarın da artık farklı taraftan estiği görülüyor. ChatGPT’nin piyasaya çıkışının ardından adeta kırmızı alarm veren Google’ın lider kadrosu, attıkları adımlarla pazar dengelerini değiştirmeye başlamış durumda. Zira Gemini, yalnızca bir yıl içinde pazar payını üç kattan fazla artırarak ChatGPT’nin uzun süredir tartışmasız lider olduğu alanda ciddi bir güç elde etmiş vaziyette.

Gemini hızla büyüyor

Similarweb verilerine göre Gemini’nin üretken yapay zeka web trafiğindeki payı yüzde 5,4’ten yüzde 18,2’ye çıktı. Bu hızlı yükseliş, doğrudan pazarın lideri olan ChatGPT’nin pay kaybıyla paralel. Bir dönem yüzde 87,2 gibi ezici bir oranla pazara hakim olan ChatGPT’nin payı yüzde 68’e kadar gerilemiş durumda.

Bu tabloyu kullanıcı verileri de destekliyor. Sensor Tower verilerine göre Gemini’nin aylık aktif kullanıcı sayısı Ağustos ile Kasım 2025 arasında yüzde 30’un üzerinde artarak 346 milyona ulaştı. Aynı dönemde ChatGPT’nin kullanıcı büyüme oranı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde kaldı.

Bu dönüşümün arkasındaki en önemli faktörlerden biri, Google’ın “yerleşik dağıtım” stratejisi olarak öne çıkıyor. Gemini, bağımsız bir platform olmanın ötesine geçerek Chrome, Android, Google Workspace ve Arama gibi kullanıcıların halihazırda aktif olduğu alanlara entegre ediliyor. Bu entegrasyon Nano Banana gibi güçlü ürünlerle desteklenince büyüme kaçınılmaz hale geliyor.

ChatGPT cephesindeki bu düşüş, OpenAI içinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Şirket kaynaklarına göre yaşanan tablo, kurum içinde “acil durum” ilan edilmesini tetikledi ve bu kapsamda GPT-5.2 modeli 11 Aralık’ta planlanandan daha hızlı şekilde kullanıma sunuldu. Google ise hamlelerini eş zamanlı olarak sertleştirdi. Geçen hafta Gemini 3 Flash, küresel ölçekte Search AI Mode’un varsayılan motoru haline getirildi.

