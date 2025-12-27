Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT için çanlar çalıyor: Google Gemini’nin payı üç kat arttı

    Google Gemini, üretken yapay zeka pazarında payını bir yılda üç katına çıkarmayı başardı. Aynı dönemde ChatGPT ise 19 puanlık düşüş yaşayarak yüzde 68 paya geriledi.

    ChatGPT için çanlar çalıyor: Google Gemini’nin payı üç kat arttı Tam Boyutta Gör
    Google ile OpenAI arasındaki rekabet giderek sertleşirken rüzgarın da artık farklı taraftan estiği görülüyor. ChatGPT’nin piyasaya çıkışının ardından adeta kırmızı alarm veren Google’ın lider kadrosu, attıkları adımlarla pazar dengelerini değiştirmeye başlamış durumda. Zira Gemini, yalnızca bir yıl içinde pazar payını üç kattan fazla artırarak ChatGPT’nin uzun süredir tartışmasız lider olduğu alanda ciddi bir güç elde etmiş vaziyette.

    Gemini hızla büyüyor

    Similarweb verilerine göre Gemini’nin üretken yapay zeka web trafiğindeki payı yüzde 5,4’ten yüzde 18,2’ye çıktı. Bu hızlı yükseliş, doğrudan pazarın lideri olan ChatGPT’nin pay kaybıyla paralel. Bir dönem yüzde 87,2 gibi ezici bir oranla pazara hakim olan ChatGPT’nin payı yüzde 68’e kadar gerilemiş durumda.

    Bu tabloyu kullanıcı verileri de destekliyor. Sensor Tower verilerine göre Gemini’nin aylık aktif kullanıcı sayısı Ağustos ile Kasım 2025 arasında yüzde 30’un üzerinde artarak 346 milyona ulaştı. Aynı dönemde ChatGPT’nin kullanıcı büyüme oranı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde kaldı.

    Bu dönüşümün arkasındaki en önemli faktörlerden biri, Google’ın “yerleşik dağıtım” stratejisi olarak öne çıkıyor. Gemini, bağımsız bir platform olmanın ötesine geçerek Chrome, Android, Google Workspace ve Arama gibi kullanıcıların halihazırda aktif olduğu alanlara entegre ediliyor. Bu entegrasyon Nano Banana gibi güçlü ürünlerle desteklenince büyüme kaçınılmaz hale geliyor.

    ChatGPT cephesindeki bu düşüş, OpenAI içinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Şirket kaynaklarına göre yaşanan tablo, kurum içinde “acil durum” ilan edilmesini tetikledi ve bu kapsamda GPT-5.2 modeli 11 Aralık’ta planlanandan daha hızlı şekilde kullanıma sunuldu. Google ise hamlelerini eş zamanlı olarak sertleştirdi. Geçen hafta Gemini 3 Flash, küresel ölçekte Search AI Mode’un varsayılan motoru haline getirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ae birleşik harf karaköyden taksime nasıl gidilir yakalamalı aracı saklamak suç mu opel vectra b kasa en çok tutulan modeli kredi kartı güncel borç ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum