Nothing, uygun fiyatlı cihazlarına Android 16 güncellemesini verdi

Nothing OS 4.0, CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 modellerine gönderildi
Kasım 2025'te Nothing OS 4.0 kararlı sürümü Nothing Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerine gönderilmişti. Nothing, büyük yazılım yükseltmesini göndereceği cihazlar arasına CMF Phone 2 Pro, CMF Phone 1 ve Nothing Phone (3a) Lite’ı da aldı. CMF Phone 1 bugünden itibaren güncellemeyi alacak. Kademeli dağıtımın bir parçası olarak, CMF Phone 2 Pro önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alacak. Nothing Phone 3a Lite ise Ocak ayı başlarında Android 16’ya güncellenmiş olacak.
Nothing OS 4.0, sistem genelinde görsel değişiklikler, yeni özelleştirme seçenekleri ve temel kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan geliştirmeler içeriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: