    Nothing, uygun fiyatlı cihazlarına Android 16 güncellemesini verdi

    Geçen ay Nothing Phone (2), Phone (2a) ve Phone (3a) modelleri için Android 16 güncellemesi yayınlanmıştı. Şimdi, iki cihaza daha Nothing OS 4.0 kararlı sürümü gönderildi.

    Nothing OS 4.0 güncellemesi CMF Phone 2 Pro & CMF Phone 1 Tam Boyutta Gör
    Nothing, yeni Android 16 tabanlı güncellemesini daha fazla akıllı telefon modeline getiriyor. Şirket, kritik hatalar nedeniyle Nothing OS 4.0 dağıtımını yakın zamanda durdurmuştu ancak güncelleme yakın zamanda yeniden gönderilmeye başlandı. Bu sefer, markanın bütçe dostu alt telefonları olan CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 de bu güncellemeyi alıyor.

    Nothing OS 4.0, CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 modellerine gönderildi

    Kasım 2025'te Nothing OS 4.0 kararlı sürümü Nothing Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerine gönderilmişti. Nothing, büyük yazılım yükseltmesini göndereceği cihazlar arasına CMF Phone 2 Pro, CMF Phone 1 ve Nothing Phone (3a) Lite’ı da aldı. CMF Phone 1 bugünden itibaren güncellemeyi alacak. Kademeli dağıtımın bir parçası olarak, CMF Phone 2 Pro önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alacak. Nothing Phone 3a Lite ise Ocak ayı başlarında Android 16’ya güncellenmiş olacak.

    Nothing OS 4.0, sistem genelinde görsel değişiklikler, yeni özelleştirme seçenekleri ve temel kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan geliştirmeler içeriyor.

