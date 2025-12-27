Nothing, uygun fiyatlı cihazlarına Android 16 güncellemesini verdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing, yeni Android 16 tabanlı güncellemesini daha fazla akıllı telefon modeline getiriyor. Şirket, kritik hatalar nedeniyle Nothing OS 4.0 dağıtımını yakın zamanda durdurmuştu ancak güncelleme yakın zamanda yeniden gönderilmeye başlandı. Bu sefer, markanın bütçe dostu alt telefonları olan CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 de bu güncellemeyi alıyor.

Nothing OS 4.0, CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 modellerine gönderildi

Kasım 2025'te Nothing OS 4.0 kararlı sürümü Nothing Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerine gönderilmişti. Nothing, büyük yazılım yükseltmesini göndereceği cihazlar arasına CMF Phone 2 Pro, CMF Phone 1 ve Nothing Phone (3a) Lite’ı da aldı. CMF Phone 1 bugünden itibaren güncellemeyi alacak. Kademeli dağıtımın bir parçası olarak, CMF Phone 2 Pro önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alacak. Nothing Phone 3a Lite ise Ocak ayı başlarında Android 16’ya güncellenmiş olacak.

Nothing OS 4.0, sistem genelinde görsel değişiklikler, yeni özelleştirme seçenekleri ve temel kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan geliştirmeler içeriyor.

