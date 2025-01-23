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    Google'dan dev anlaşma: HTC'nin "XR" işine ortak oldu

    Google, bir dönemin en popüler markalarından HTC ile yeni bir ortaklık kuruyor. Arama devi, 250 milyon dolarlık anlaşmayla HTC'nin XR işine ortak oldu. İşte detaylar...
    Google'dan dev anlaşma: HTC'nin 'XR' işine ortak oldu Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte artırılmış gerçeklik (XR) için geliştirdiği yeni Android XR işletim sistemini duyuran Google, ​​​​bu alanda önemli bir gelişmeye daha imza atıyor. Arama devi, şimdi de HTC'ye ortak oldu. Android XR'ı büyütmeyi hedefleyen anlaşma kapsamında Google, HTC’ye 250 milyon dolar ödeyecek.

    Google ve HTC anlaştı

    Hatırlayanlar olacaktır; geçmişte daha çok akıllı telefonları ile tanınan HTC, son yıllarda orta seviye telefonlar ve XR (artırılmış gerçeklik) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bunun öncesinde ise Google, 2017 yılında HTC’nin akıllı telefon birimini 1,1 milyar dolara satın almış ve özellikle Pixel serisini büyütmeyi başarmıştı.

    Şimdi ise Google, bu yeni adımla birlikte HTC VIVE mühendislerinin bir kısmını kendi bünyesine katmayı planlıyor. HTC, anlaşma kapsamında bazı mühendislik ekiplerinin Google'a geçeceğini ve fikri mülkiyet haklarının bir kısmının Google’a devredileceğini açıkladı. Ancak HTC, teknolojilerini kullanma ve geliştirme haklarını koruyacak.

    Amacı Android XR'ı büyütmek

    Google, bu satın almanın Android XR platformunun geliştirilmesine hız katacağını belirtiyor. Şirket, Samsung ile birlikte özel bir XR başlık modeli üzerinde çalışırken, akıllı gözlükler üzerinde de projeler yürütüyor. Dolayısıyla Google’ın bu hamlesi, Android XR platformunun geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

    Öte yandan Google, yeni anlaşma sayesinde Tayvan’daki varlığını büyütmeyi de hedefliyor. Son olarak, anlaşma için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak sürecin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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