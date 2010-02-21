Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5770 Overclocked Edition modelini duyurdu

Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firmanın Radeon HD 5770 Overclocked Edition olarak isimlendirdiği yeni model, AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla sadece arttırılmış saat hızları değil aynı zamanda tercih edilen özel tasarımlı soğutucusuyla da ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimini sahip.

Grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4900MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor. Sahip olduğu özel soğutucusu sayesinde referans tasarımlı HD 5770 modeline kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen Radeon HD 5770 Overclocked Edition modelinin fiyatı ise açıklanmadı.