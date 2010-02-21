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Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5770 Overclocked Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firmanın Radeon HD 5770 Overclocked Edition olarak isimlendirdiği yeni model, AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla sadece arttırılmış saat hızları değil aynı zamanda tercih edilen özel tasarımlı soğutucusuyla da ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimini sahip.

Grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4900MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor. Sahip olduğu özel soğutucusu sayesinde referans tasarımlı HD 5770 modeline kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen Radeon HD 5770 Overclocked Edition modelinin fiyatı ise açıklanmadı.


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Batuist 9 yıl
fx57 900 yerine 800MHz yazmıştır büyük olasılıkla..
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quzman 9 yıl
Habere göre grafik işlem birimi 50Mhz zayıflatılmış ; bellekler ise 100Mhz arttırılmış .
Overclock anlayışı değişti sanırım :)
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mav1li 9 yıl
Oc edition ama tersine 50mhz
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xxbarisxx 9 yıl
Grfaik işlem birimi 800 mhz diyor..zaten default 850 mhz değilmiydi?
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Man From Atlantis 9 yıl
soğutucusu güzel, umarım ramleri de soğutuyordur
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No Way Out 9 yıl
Boş işler bunlar, zaten tüm 5770'ler 1000mhz işlemci hızına cıkılıyor. Markalar insanların cahilliğinden besleniyor...
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Elektroterm 9 yıl
Niye gerilim yaptın öyle adamlar kocaman fan koymuş aynı zamanda garanti kapsamında olcak.
Eğer fiyatı fazla olmazsa tercih edilebilir.
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