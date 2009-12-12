Club3D özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini satışa sunuyor

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Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Club3D, arka arkaya duyurduğu özel tasarımlı Radeon HD 5700 modellerinden sonra Nvidia gamını da güncellemeye hazırlanıyor. Firma tarafından ilk bilgileri açıklanan GeForce GTS 250 tabanlı yeni model, tercih edilen soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTS 250 modelinden ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği, 128x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek kapsaitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlemcileri 1728MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle uyumlu olan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen yeni modelde bir adet 6pin ek güç girişi de bulunuyor. Çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTS 250'ye kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen yeni modelde görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer veriliyor.

Club3D tarafından satışına önümüzdeki günlerde başlanacak özel tasarımlı yeni modelin fiyatı açıklanmazken, 512MB GDDR3 bellekli bir alternatifinin olacağı da bildirildi.

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