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Club3D özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini satışa sunuyor
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Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Club3D, arka arkaya duyurduğu özel tasarımlı Radeon HD 5700 modellerinden sonra Nvidia gamını da güncellemeye hazırlanıyor. Firma tarafından ilk bilgileri açıklanan GeForce GTS 250 tabanlı yeni model, tercih edilen soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTS 250 modelinden ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği, 128x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek kapsaitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlemcileri 1728MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle uyumlu olan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen yeni modelde bir adet 6pin ek güç girişi de bulunuyor. Çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTS 250'ye kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen yeni modelde görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer veriliyor.

Club3D tarafından satışına önümüzdeki günlerde başlanacak özel tasarımlı yeni modelin fiyatı açıklanmazken, 512MB GDDR3 bellekli bir alternatifinin olacağı da bildirildi.

Club3D özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini satışa sunuyor
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ahmetkep 9 yıl
bi firma kendini niye komik duruma sokar sizce
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DhanTE 9 yıl
Haberdeki değerler dığruysa paralel işlemci hızı düşürülmüş, standartın'da 1836mhz. fakat bu kart diğer gts 250 lerden ucuz olmadığı taktirde'ki (zaty özel soğutmalı denilmiş buda, diğer gts 250 lerin altın'da 1 fiyatı olması ihtimalini düşürür) satması zor, sebebi 192core gtx260 fiyatları nerdeyse özel yapım (gts 250 amp-extreme-top-xxx ed.-sonic v.s. gibi) modeller'le aynı fiyata satılıyor,hatta bazı markaların 1gb bellekli özel yapım gts 250'leri gtx260 c216 ile aynı fiyata, bu kartın bilinçsiz kullanıcıyı hedeflediği düşünülürse çok fazla sayıda üretilmezse Club 3D firması için daha hayırlı olucağını düşünüyorum.


Haber için Teşekkürler ---> @fx57
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