Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D pasif soğutmalı GeForce 9400GT modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,3b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Club3D pasif soğutmalı GeForce 9400GT modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesi sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC'ler için pasif soğutmalı yeni bir kart hazırladı. Firmanın GeForce 9400GT temelli yeni modeli, sessiz soğutması ve yüksek tanımlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma yeteneği ile özellikle düşük maliyetli medya bilgisayarlarını hedef alacak.

Club3D'nin yeni kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR2 bellekle donatılan kartın grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 667MHz'de görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisi sayesinde HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli ekran kartı üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri yer almakta. Yakın zamanda satışa sunulacak kartın fiyatı ise şimdilik açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deem 10 yıl
güzel soğutması var 32 paralel işlemcisi var normelde 9400 gt lerde 16 oluyor 9500 gt lerde 32 oluyor hayret verici.. ama güzel bir giriş seviyesi kartı tamamen hedefine yönelik bir kart bunlan oyun oynanmaz sananlar yanılıyorlar crysis gibi bir oyun bile mediumda oynanabilir.. fiyatı uygun olursa bir çok bilgisayarda kullanılıcağına şüphe yoktur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
görünüş güzel ancak kartın performans olarak ne verebilecegi tartışılır ama fiyatıda ona göre düşük oranda olursa eger ülkemizde tutunacagından eminim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
bu soğutma iyi iş yapar,panel sayısı çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
görünüş kötü ama nasıl soğutur bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl WD Caviar Black 1TB video inceleme 10 yıl Empire: Total War inceleme videosu 10 yıl Nvidia Tegra ile tanışıyoruz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim