Club3D pasif soğutmalı GeForce 9400GT modelini kullanıma sunuyor

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Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesi sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC'ler için pasif soğutmalı yeni bir kart hazırladı. Firmanın GeForce 9400GT temelli yeni modeli, sessiz soğutması ve yüksek tanımlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma yeteneği ile özellikle düşük maliyetli medya bilgisayarlarını hedef alacak.

Club3D'nin yeni kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR2 bellekle donatılan kartın grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 667MHz'de görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisi sayesinde HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli ekran kartı üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri yer almakta. Yakın zamanda satışa sunulacak kartın fiyatı ise şimdilik açıklanmadı.