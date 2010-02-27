Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D soğutucusuyla dikkat çeken Radeon HD 5830 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hem ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Club3D, Radeon HD 5830 çözümünü duyurdu. Resmi tanıtımı 25 Şubat'ta gerçekleştirilen Radeon HD 5830 için Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Overclocked Edition versiyonlarında kullanılan tasarımda karar kılan Club3D, karta kaslı bir görünüm katan ayrıca ısı iletim borularıyla donatılan özel soğutucu ile soğutma performansı açısından iddialı olacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapastesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Club3D Radeon HD 5830'da grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor. 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimiyle gelen yeni çözüm, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan kart, yüksek çözünürlükte oyun oynamak isteyen "sıkı" oyuncular ve finans başta olmak üzere spesifik iş kolları için çoklu monitör konfigürasyonlarına ihtiyaç duyan profesyoneller için Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Club3D Radeon HD 5830'ün Avrupa'da 259 Avro seviyesinden satışa sunulduğu bildiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ahm3tt 9 yıl
tamam avrupa fiyatı o
amerika fiyatı genelde aynı miktarın dolar karsılıgı oluyor
yani 250 dolar olur bu kart bizde en fazla....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
259 avro dan satışa çıkarılacakmış dışarıda.Kimbilir bizim ülkeye kaça gelir bu kart.Bu kartı alacagıma sapphire in standart 5850 sini alırım nede olsa bu kartın avrupa fiyatına tekabul ediyor vatan bilgisayarda hatta daha ucuz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
soğtucusuyladikkat çeken başlık görünce değişik bişey sandım amaclub 3d nin eski soğtucularıyla aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
o paraya 5850 niye almayayım vatanda toxic 5850 var 630 lira
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OtoburPirana 9 yıl
Club gerçekten şekli tutturmuş. Ama bu kartın benim gözümde ederi 5770 den 30TL fazla daha fazlasını haketmiyor kesinlikle. Oda fazladan 320 shader ünitesi var diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 9 yıl
ne 700ü 550 civarı 5850 zaten.
en fazla 500 olur ki o da olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 9 yıl
5850 varken HD 5830 sazan kartı boşuna çıkartmışlar
4730 bana birşeyler hatırlatıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 9 yıl
o nasıl bi fiyat öyle 259 avro, türkiye de 700 tl den aşağı olmaz bu kart!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
gün yokki 5830 ile yatıyor 5830 ile kalkıyoruz birde bu kartları mağazalarda görebilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hk@n 9 yıl

ibonline

gün yokki 5830 ile yatıyor 5830 ile kalkıyoruz birde bu kartları mağazalarda görebilsek.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cnytkyz 9 yıl
Dikkat çeken derken ısı borularını az dısarı cıkartmıslar olmus dikkat çeken sogutucu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8992 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, Ekran Kartı ve
2 etiket daha overclock hız aşırtma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor! 9 yıl WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim