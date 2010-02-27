Club3D soğutucusuyla dikkat çeken Radeon HD 5830 modelini duyurdu

Hem ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Club3D, Radeon HD 5830 çözümünü duyurdu. Resmi tanıtımı 25 Şubat'ta gerçekleştirilen Radeon HD 5830 için Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Overclocked Edition versiyonlarında kullanılan tasarımda karar kılan Club3D, karta kaslı bir görünüm katan ayrıca ısı iletim borularıyla donatılan özel soğutucu ile soğutma performansı açısından iddialı olacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapastesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Club3D Radeon HD 5830'da grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor. 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimiyle gelen yeni çözüm, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan kart, yüksek çözünürlükte oyun oynamak isteyen "sıkı" oyuncular ve finans başta olmak üzere spesifik iş kolları için çoklu monitör konfigürasyonlarına ihtiyaç duyan profesyoneller için Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Club3D Radeon HD 5830'ün Avrupa'da 259 Avro seviyesinden satışa sunulduğu bildiriliyor.