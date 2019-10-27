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    Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi?

    Çocukların ekran önünde harcadıkları zamanla ilgili yapılan araştırmalar ebeveynlerin kafasını karıştırıyor. Yeni bir araştırmaya göre çocukları ekrandan uzak tutmanın olumsuz etkileri var.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi?
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    Hayatımızın her alanında yer alan teknolojinin olumsuz etkileri birçok araştırmaya ev sahipliği yapmış durumda. Günümüzde; tablet, cep telefonu, bilgisayar veya televizyon gibi cihazlara artık çok kolay ulaşılabilmesi özellikle çocuk sahibi ebeveynlerin bu konudaki tedirginlikleri daha da artırıyor.

    Ekran karşısında geçirilen zamandan çok söz konusu teknolojilerin en değerli varlıklarımızın beyin gelişimini nasıl etkilediği en merak edilen konuların başında geliyor. Bilimsel yaklaşım açısından ise maalesef halen bir fikir birliği sağlanabilmiş değil.

    Ekran karşısında fazladan geçirilen zamanın bir zararı olmadığını hatta bu sürenin çocuk gelişimi açısından faydalı olduğunu savunan bir çalışma Ağustos ayında Amerikan Çocuk Akademisi ve Ergen Psikiyatrisi Dergisinde yayınlandı. Bahse konu araştırmayı gerçekleştiren Oxford Internet Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacılar, elde ettikleri sonuçlar için Ulusal Çocuk Sağlığı Anketi’nden istifade etmiş.

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    Araştırma sonucunu MIT Technology Review’a değerlendiren ekip lideri Andrew Przybylski yaptığı açıklamada, “Ekran önünde vakit geçiren çocuklar ile teknolojinin farkında olan sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş çocukların hiç teknoloji kullanmayanlarla daha pozitif ilişkiler kurduğunu gözlemledik.” ifadelerini kullanmış.

    Aralık 2018’de Önleyici Tıp dergisinde yayınlanan bir başka araştırmada ise ekrana bir saatten fazla bağlı kalan çocuklarda; arkadaş edinmede zorluk, çok daha az duygusal denge ve kendini kontrol edememe gibi sorunlar gözlemlendiği belirtiliyor.

    Yapılan yüzlerce araştırma, kesin bir yargıya varamamış

    Bahsi geçen ve sonuçları birbiriyle tamamen zıt olan araştırmalardaki ilginç nokta ise her iki çalışmanın da aynı anket sonuçlarından yararlanmış olması. Bu konuya da değinen Przybylski kendi çalışmalarını, “Bu alanda yapılan araştırmalara ne yazık ki hak ettiği değer verilmemiş. Çoğuyla ilgili veri paylaşımı yapılmıyor ve uygulama araştırmalarına riayet edilmiyor. Bizim araştırmamızı diğerlerinden ayıran özellik ise sonuçlardan ziyade titiz bir şekilde yaptığımız gözlemi ön plana çıkarmamızdır.” demiş.

    Çocukların ekran karşısında geçirdikleri zamanın etkileri üzerine yapılan yüzlerce araştırma da ne yazık ki kesin bir sonuca ulaşamamış görünüyor. Washington Üniversitesi öğretim üyesi Alexis Hiniker’a göre ise ebeveynlerin başkalarının fikirlerini bir kenara bırakması ve kendi çocukları için neyin doğru olduğuna kendi gözlemleri neticesinde karar vermesi gerekiyor.



    https://futurism.com/neoscope/scientists-keep-changing-minds-kids-screen-time Yorum Yaz
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