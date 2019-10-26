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    Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor

    Netflix'in Android uygulaması çok yakında yeni bir özelliğe kavuşabilir. Şirket, benzerine Youtube'da rastladığımız videoları hızlı veya yavaş oynatma seçeneklerini test ediyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor
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    Medya oynatma hızını değiştirmek özellikle podcast dinleyicilerinin sıklıkla kullandığı bir özellik. Zira vakti olmayan kullanıcılar bu medyanın hızını arttırarak, içeriği hızlı bir şekilde dinleyebiliyorlar. Yakında bu özellik Netflix'te yer alan videolara da gelebilir.

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    Netflix'in Android versiyonunda test ediliyor

    Birçok kişi farkında olmasa da bu tür bir özellik Youtube platformunda mevcut ve videoların hızını arttırıp, azaltabilme şansınız var. Android Police'in haberine göre çok yakında Netflix videolarının oynatma hızını 0.5x veya 0.75x'e kadar yavaşlatabilecek, ayrıca 1.25x veya 1.5x oranında arttırabileceksiniz. Zira şirket bu özelliği test sürecine almış durumda.

    Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor
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    Videolara bu tür bir işlem yapmak, ses dosyalarına oranla zor görünebilir ve bunun izleme kalitesini ne denli etkileyeceği ise kullanıcıya göre değişiklik gösterebilir. Ancak eğer vaktiniz yoksa ve Netflix platformunda yer alan bir videoyu hızlıca izlemek istiyorsanız işinize yarayacağı kesin. Şimdilik Anrdoid platformunda test edilen bu özelliğin ne zaman aktif olacağı henüz belirtilmiş değil. Ayrıca iOS için böyle bir çalışmanın olup olmadığı da bilinmiyor.



    https://www.androidpolice.com/2019/10/24/netflix-testing-variable-playback-speed-on-android/ Yorum Yaz
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    renega 1 sa.
    Sansür seçeneği getirmek yerine bu saçma özellik gelecekmiş.
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    TncyKrmn 4 sa.
    Her şeyi geçtim. Sürekli aynı film ve dizileri önermekten vazgeçsin artık. Bıktım sürekli aynı film ve dizileri görmekten. 3 satırda aynı filmi 3 kere gösterir mi bi uygulama. kim bilir ne filmler diziler varda salak saçma algoritması yüzünden göremiyoruz.
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    Pontus Euxinus 4 sa. TncyKrmn
    Bu platformların böyle kategorileştirme problemi var malesef. İyice taramak gerekiyor. Amazon daha bile kötü. Anasayfada hep aynı şeyler görünüyor, hiç değişim bile yok sanki.
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    Pontus Euxinus 4 sa.
    Video oynatıcı içerisinden altyazı tipini, boyutunu değiştirme seçeneği olmalı. Hesap ayarlarına gitmeye zorluyorlar bunun için. Bazı insanlar ayarları kurcalamayı bilmiyor, sonra nerede bu altyazı ayarı. Oynatıcı içinde olmalı.



    Bir de yukarıda denildiği gibi çözünürlük ayarı lazım. Video çevrimiçi izlenirken en başından itibaren seçtiğimiz kalitede yüklenebilmeli. Şimdiki halinde düşük çözünürlükte başlayıp bir kaç saniyede kendiliğinden yükseliyor.



    Bu arada bu hız ayarı bendeki uygulamaya geldi.



    Sanırım Android'deki uygulama iOS'takinden daha iyi. iOS'ta Çok Yakında menüsü de yok diye biliyorum. En kötü uygulama ise Windows10'da. Kullanışlılığı, özellikleri bakımından uygulama geride.
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    Requizm 5 sa.
    Super Netflix eklentisi ile video hızını değiştirebilirsiniz.
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    renega 1 sa. Requizm
    senkronize izleme eklentisi var mı mesela arkadaşlarla aynı anda izlerken yazışarak sohbet edicez
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    face1tr 5 sa.
    bu özellik görme engelli kullanıcıların hayli işine yarayacaktır
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    The Hollow 6 sa.
    YouTube için bu özellik iyi fakat Netflix için çok saçma. Önce bitrate işini halletsinler.. Öyle bir kısmışlar ki, 1 saatlik 1080p içerikte 1GB civarı veri tüketiyor. Prime Video ise 1 saatlik 1080p içerikte 6GB harcıyor.
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    The Red Devil 6 sa. The Hollow
    Çoğu içerik 2-3k bitrate zaten. Çok göze batmıyor ama yine de belli oluyor izlerken kalitesizliği resmen yify'den fillm izliyor gibiyim.
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    alemburda34 8 sa.
    youtube çok kullanıyorum özellikle sıf dakikayı uzatmak için konuşanlarda işe yarıyor.
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    jedi39 9 sa.
    Eskiden ne güzel bitrate ayarı bile yapılabiliyordu. Şimdi hepsini kaldırdılar serverları bahane ederek.
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    mu5tafa 9 sa.
    Çözünürlük olayını halledin isteyen istediği şeklide izlesin. Yapıma özel alt yazı veya dublaj seçme olayı da gelsin. Birisini alt yazılı yapınca her şey alt yazılı açılıyor. Yapıma özel olmalı. Belgeseli niye alt yazılı izleyelim misal.
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    renega 1 sa. mu5tafa
    Hesao ayarlarında var zaten
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    nct96 9 sa.
    Onu ekleyene kadar çözünürlük ayarlamayı ekleyin!!!
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