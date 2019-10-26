Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor

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Medya oynatma hızını değiştirmek özellikle podcast dinleyicilerinin sıklıkla kullandığı bir özellik. Zira vakti olmayan kullanıcılar bu medyanın hızını arttırarak, içeriği hızlı bir şekilde dinleyebiliyorlar. Yakında bu özellik Netflix'te yer alan videolara da gelebilir.

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Netflix'in Android versiyonunda test ediliyor

Birçok kişi farkında olmasa da bu tür bir özellik Youtube platformunda mevcut ve videoların hızını arttırıp, azaltabilme şansınız var. Android Police'in haberine göre çok yakında Netflix videolarının oynatma hızını 0.5x veya 0.75x'e kadar yavaşlatabilecek, ayrıca 1.25x veya 1.5x oranında arttırabileceksiniz. Zira şirket bu özelliği test sürecine almış durumda.

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Videolara bu tür bir işlem yapmak, ses dosyalarına oranla zor görünebilir ve bunun izleme kalitesini ne denli etkileyeceği ise kullanıcıya göre değişiklik gösterebilir. Ancak eğer vaktiniz yoksa ve Netflix platformunda yer alan bir videoyu hızlıca izlemek istiyorsanız işinize yarayacağı kesin. Şimdilik Anrdoid platformunda test edilen bu özelliğin ne zaman aktif olacağı henüz belirtilmiş değil. Ayrıca iOS için böyle bir çalışmanın olup olmadığı da bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2019/10/24/netflix-testing-variable-playback-speed-on-android/