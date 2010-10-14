Çocukların Yaratıcılıklarını Geliştiren Özel Bir Hediye: Bamboo Kalem Tablet

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Wacom?ın en iddialı ürünlerinden Bamboo kalem tablet ile çocuklar kalemi Mouse gibi kullanarak, kimyasal maddelere bulaşmadan ve etrafı kirletmeden resim yapabiliyor. Tablet üzerinde yaptığı çizimi, bağlı olduğu bilgisayar ekranından izlerken, sınırsız sayıda renk ve fırça seçeneği ile yaratıcılıklarında sınır tanımadan hayal güçlerini çalışmalarına yansıtabiliyor. Bu eşsiz hediyenin diğer bir özelliği de küçük ressamların çalışmalarını bilgisayarlarına aktarabilmesi ve çalışmalarının bilgisayarlarında sonsuza dek saklanabilecek olması. Bamboo Tablet, KDV dahil 179 TL?den başlayan uygun fiyatları ile anne ve babaların çocuklarına Kurban Bayramı için verebilecekleri en özel hediye alternatifleri arasında yer alıyor.



Şık tasarımı ile çocuklara hitap eden Bamboo, kalem tablet deneyimine başlamak için çocuklara çok özel yaratıcılık fırsatları sunuyor. Hayal güçlerinde sınır tanımayan küçük ressamlar çalışmalarını kağıt yerine özel bir tablet üzerinde, Mouse işlevini çok daha pratik bir şekilde yerine getiren Bamboo kalemle yaparken, çizimleri de ekrana yansıyor.

Küçük fakat fonksiyonel özellikleri ile öne çıkan Wacom Bamboo tablet, özellikle çocukların ilgi duyduğu çizim ve karalamalar için oldukça uygun çözümler getiriyor. Çocuklar, Wacom Bamboo kalem tableti bilgisayarlarına bağlayarak artık kimyasal maddelere bulaşmadan ve etrafı kirletmeden resim yapabiliyor. Çocuklar,

bilgisayarlarında bulunan ve sınırsız sayıda renk ve fırça seçeneklerini içeren yazılımlarını, Bamboo?larını kullanarak çalışmalarına diledikleri gibi yansıtıp bilgisayarlarından görebiliyorlar. Ayrıca Bamboo, çocuklara yaptıkları resimleri bilgisayarlarına kaydedebilme, bilgisayarlarında istedikleri kadar saklayabilme ve anında sevdikleri ile paylaşabilme imkanı da sunuyor.

Çocuklar İçin Yeni İlham Kaynağı Bamboo Kalem Tablet

Bamboo, çoklu dokunma işlevselliğini ve kalem tablet teknolojisini bilgisayarları ile tek bir aygıtta birleştirerek, çocuklara tamamen yeni, basit ve ilham veren bir yol sunuyor. Çocukların hayal dünyalarına ve sınır tanımayan yaratıcılıklarına uygun çözümler getiren Bamboo Tablet, KDV dahil 179 TL?den başlayan uygun fiyatları ile anne ve babaların Kurban Bayramı?nda çocuklarına verebilecekleri en özel hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Kablosuz ve pilsiz kalemiyle Bamboo, kolay kullanım özelliği ile çocukların çizim ve resim yapma konularındaki yaratıcılığını da geliştiriyor.

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