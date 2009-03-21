Colorful özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini gösterdi

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Uzakdoğu kökenli donanım üreticisi Colorful, ürün gamına Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu GeForce GTS 250 modelini temel alan yeni bir model daha ekledi. Firmanın GeForce GTS250 512M DDR3 R08 3F kod adını taşıyan yeni modeli, sahip olduğu detaylarla Nvidia'nın referans tasarımlı modeinden ayrılıyor. 55nm G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip.

Dört adet ısı borusu ile desteklenen özel soğutucusu sayesinde, Nvidia'nın standart soğutuculu referans kartına kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartının saat hızları henüz açıklanmamakla birlikte standart değerlerde olabileceği belirtiliyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan kart, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor.

Üzerinde çift DVI, VGA ve HDMI konnektörü bulunan kartın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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