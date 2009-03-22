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Colorful'dan 128-bit destekli ve GDDR2 bellekli iki yeni GeForce 9800GT

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,5b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful'dan 128-bit destekli ve GDDR2 bellekli iki yeni GeForce 9800GT
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Hazırladığı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Çin merkezli donanım üreticisi Colorful, ürün gamını GeForce 9800GT tabanlı iki yeni ekran kartıyla genişletiyor. Firmanın yeni modellerini bellek kapasiteleri ayırırken, her iki yeni ekran kartı da Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak GDDR3 yerine GDDR2 bellek kullanmaları ayrıca 256-bit yerine 128-bit bellek veri yolu desteği sunmalarıyla dikkat çekiyorlar.

Colorful'un detaylarıyla öne çıkan, GeForce 9800GT M25 serisi yeni ekran kartları, standart tasarımdan farklı olarak Kırmızı renkli baskılı devre kullanıyor ve özel tasarım soğutucu ile birlikte geliyorlar. 112x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartları, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatabiliyor ve DirectX 10 desteği sunuyorlar. DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle gelen iki yeni modelin de henüz fiyatları açıklanmadı.

Colorful'dan 128-bit destekli ve GDDR2 bellekli iki yeni GeForce 9800GT
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yc#1 10 yıl
8800GT'yi resmen mundar etmişler.
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CaSsErDoDo 10 yıl
millet nasıl arttırırız diye düşünüyor bunlarda nasıl düşürürüz diye
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emre350z 10 yıl
artık marka pc satanlar bayram eder.
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ahmetkep 10 yıl
HD 4670 e benzemiş.en azından çağrıştırdı.Eğer fiyat konusunda çekici olabilirse giriş seviyesi için ideal olabilir.Mesela 80$ civarı.
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AtiMX4 10 yıl
iş görmez arkadaşlar 128bitlikte çalışacak oyun mu kaldı ...fısss
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ufukaya 10 yıl
Benim Sparkle 8600gt bundan iidir ddr3 nede olsa. :P Hakkatten geri vites edition. 9800gt eco modelini gördükten sonra çok anlamsız bi vga. Yeter g92... :d
Ya da tüplü ferrari mi demeli...

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mamad 10 yıl
Tam Çin malı olmuş.

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SilentOfGoats 10 yıl
Madem ekonomik bir kart üretmeyi düşünüyosun ucuz bi GPU kullan. Heralde nVidia einde kalan G92'leri eşantiyon olarak dağıtıyor..
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J-Smoove 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Tam Çin malı olmuş.




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575m 10 yıl
quote
SY34 22.03.2009 Saat: 22:34
Colorful Downclock edition
quote
Puahaha en fazla güldüğüm bu oldu(_-_)Colorful adına layık olmuş.
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max975 10 yıl
250 ler cıkışken elde kalanlar satılmak için neler yapıyorlar.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
ucuz olursa internet kafeler için kullanılalbilir
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bkozen 10 yıl
OOOO süper
Markalı masaüstü üreticilere gün doğdu.
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Krak3n 10 yıl
Palit'in soğutucularına benzemiş.Piyasa da bu kadar 9800 yığını varken bu kart nedir ne işe yarar 128bit GDDR2 hem de.Bana parayla verseler almam.Yuh diyom başka da bir şey bulamıyom.
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alirezzak 10 yıl
Colourful Geri Vİtes Edition:D
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: alirezzak

Colourful Geri Vİtes Edition:D





cidden bu kart nedir ---- nasıl biçmişlerse artık
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MaDLineR 10 yıl
bu 9800gt nin elli bin tane modeli cıktı ya yok bole bise..
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