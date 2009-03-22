Colorful'dan 128-bit destekli ve GDDR2 bellekli iki yeni GeForce 9800GT

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Hazırladığı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Çin merkezli donanım üreticisi Colorful, ürün gamını GeForce 9800GT tabanlı iki yeni ekran kartıyla genişletiyor. Firmanın yeni modellerini bellek kapasiteleri ayırırken, her iki yeni ekran kartı da Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak GDDR3 yerine GDDR2 bellek kullanmaları ayrıca 256-bit yerine 128-bit bellek veri yolu desteği sunmalarıyla dikkat çekiyorlar.

Colorful'un detaylarıyla öne çıkan, GeForce 9800GT M25 serisi yeni ekran kartları, standart tasarımdan farklı olarak Kırmızı renkli baskılı devre kullanıyor ve özel tasarım soğutucu ile birlikte geliyorlar. 112x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartları, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatabiliyor ve DirectX 10 desteği sunuyorlar. DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle gelen iki yeni modelin de henüz fiyatları açıklanmadı.

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