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    ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler

    Geçtiğimiz gün tanıtılan OPPO Reno 4 serisi ile başlatılan ColorOS 7.2'nin özellikleri belli oldu. Yeni sürüm şu an için sadece Reno 4 serisinde bulunuyor.
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    İşletim Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler
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    OPPO, akıllı telefon piyasasında kısa aralıklarla yeni telefonlarını başlatıyor. Reno 3 serisini geçtiğimiz sene Aralık ayında piyasaya süren şirket, birkaç gün önce ise Reno 4 serisini tanıttı. OPPO Reno 4 serisinde ColorOS'un daha önce hiçbir telefonda bulunmayan yeni bir sürümü olan ColorOS 7.2 yüklüydü. Yeni sürümün özellikleri de Reno 4 serisiyle beraber gün yüzüne çıkmış oldu.

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    Çoğu telefon üretici, telefonlarının gece çekimleri için özellikle son zamanlarda uzun mesailer harcıyorlar. OPPO da yeni Reno 4 serisinin gece çekim modu için ColorOS 7.2 ile yeni bir mod yayınladı.

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    ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler
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    Moonlight Night View Video Algoritması, gece çekilmiş ve karanlık görünen bir videoyu %74 oranında aydınlatırken, %34 oranında da netlik kazandırarak daha kaliteli videolar çekmenize olanak tanıyacak. 

    ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler
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    Soloop Video Editörü, ColorOS kullanıcıları için yeni bir özellik değil ancak kendi içerisinde video oluşturmanıza yardım edecek birkaç yenilik kazandı. Videolarınızın bir sinema filmi gibi olmasına yardımcı olacak yeni filtreler ve videonuzu tarayarak size müzikler önermesine yardımcı olan bir sistem gelen yeni özellikler arasında yer alıyor.

    ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler
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    Süper Güç Tasarrufu Modu, kullanıcıların telefonlarının pilinin kalan son yüzdelerini çok verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Oppo, Süper Güç Tasarrufu Modu açıldığında kullanıcıların arka ışık ve GPU ayarlarını otomatik olarak belirleyen yeni bir sistem kullanıyor. OPPO, yapılan testler ile %5 şarjla Süper Güç Tasarrufu Modu'nda WeChat'in 90 dakika boyunca kullanabilir olduğunu belirtiyor.

    ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler
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    Bunlarla birlikte ColorOS 7.2 ile; alışkanlıklarınızı kontrol ederek sık kullandığınız uygulamaların açılış sürelerini minimuma düşürmeyi sağlayan bir yazılım, eski fotoğraflarını tarayıp onları onararak daha iyi hale getirmeye çalışan bir yapay zeka, fotoğraf ve videolarınızı daha iyi kategorize ederek aradığızı rahatça bulabileceğiniz yeni albüm ve üçüncü taraf kamera uygulamalarının geniş açılı fotoğraf ve video çekimlerine izin veren yeni bir sistem geliyor.

    ColorOS 7.2 şu an için yalnızca OPPO Reno 4 serisinde mevcut durumda. Çoğu OPPO cihazı bu güncellemeden mahrum kalacak gibi duruyor.



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